Colombia

Gustavo Petro criticó al Partido Verde por “entregarle sus votos” a Cambio Radical en la elección del CNE: “Sacrificaron un magistrado”

El expresidente de Colombia señaló que un acuerdo previo con el Partido Verde fue incumplido cuando sus mayorías, según él, optaron por respaldar a Cambio Radical durante la votación del Consejo Nacional Electoral

Gustavo Petro en la réplica del Pacto Histórico al presidente Abelardo de la Espriella
El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito suministrada a Infobae Colombia
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El expresidente de Colombia Gustavo Petro afirmó en su cuenta oficial de X que las mayorías del Partido Verde cedieron sus votos a Cambio Radical durante la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el periodo 2026-2030.

La declaración surge tras la jornada de votación en el Congreso, en la que se definió la composición del tribunal electoral colombiano.

El expresidente Petro sostuvo que había acordado con el Partido Verde unificar fuerzas democráticas con el propósito de ampliar la presencia de estos sectores en el CNE y revertir normas que, en su opinión, facilitan el fraude electoral en el país.

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Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro sostuvo que había acordado con el Partido Verde unificar fuerzas democráticas con el propósito de ampliar la presencia de estos sectores en el CNE - crédito @petrogustavo/X

Según el exmandatario, “hice un pacto con el partido verde para unificar todas las fuerzas democráticas en el país y ampliar su presencia en el Consejo Electoral y revertir las normas que permiten el fraude en Colombia (sic)”.

El exjefe de Estado explicó que el acuerdo incluía la restauración del “candado Hash” en los documentos PDF de los formularios E14, mecanismo que busca impedir modificaciones posteriores en los registros electorales.

“Volver a garantizar el candado Hash en los documentos PDF en que se llevan a la red los formularios E14 y no sean modificables en ningún momento (sic)”, afirmó Petro.

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De acuerdo con el relato del líder del Pacto Histórico, se había pactado una consulta entre los aspirantes Guillermo Rivera, por el movimiento En Marcha, y Javier Salamanca, del Partido Verde, para definir el tercer renglón en la lista al CNE. Según Petro, debían participar en esa consulta los congresistas de la denominada “coalición por la vida”.

Sin embargo, el expresidente aseguró: “Nunca llegaron las mayorías del verde a participar de la consulta y decidieron, sacrificando la muy posible inclusión de Javier Salamanca, por entregar sus votos a la derecha de Cambio Radical (sic)”.

De acuerdo con el relato de Gustavo Petro, se había pactado una consulta entre los aspirantes Guillermo Rivera, por el movimiento En Marcha, y Javier Salamanca, del Partido Verde, para definir el tercer renglón en la lista al CNE - crédito @CNE_COLOMBIA/X
De acuerdo con el relato de Gustavo Petro, se había pactado una consulta entre los aspirantes Guillermo Rivera, por el movimiento En Marcha, y Javier Salamanca, del Partido Verde, para definir el tercer renglón en la lista al CNE - crédito @CNE_COLOMBIA/X

En su mensaje, Petro agregó que la decisión del Partido Verde implicó no solo el sacrificio de su propio posible magistrado, sino también “un magistrado más que pudiera garantizar la transparencia electoral y la libertad política en nuestro país”.

La publicación de Petro fue una reacción directa al mensaje de Mauricio Toro, representante de la Alianza Verde, quien previamente había escrito en X: “Las bodegas petristas hoy descubrieron que el Verde no es apéndice del Pacto”.

Toro añadió que cuando sectores afines a Petro votan junto al uribismo para elegir al presidente del Senado, lo consideran una estrategia, pero si el Verde toma decisiones distintas, lo califican de traición.

En su publicación, Toro afirmó: “Antes de atacar deberían pedir que les cuenten la historia completa. Pregunten por dos congresistas del Pacto que sabotearon e impidieron un acuerdo para un tercer candidato que gustara al Pacto y al Verde. Fueron varios días de negociación y nosotros tuvimos toda la disposición. Al final el Pacto impuso el tercer nombre y se rompió el acuerdo (sic)”.

Mauricio Toro - crédito @MauroToroO/X
La publicación de Petro fue una reacción directa al mensaje de Mauricio Toro, representante de la Alianza Verde - crédito @MauroToroO/X

La elección de los magistrados del CNE se realizó el martes 25 de agosto, en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes que se extendió hasta después de las 23:00. Tras varias horas de discusión, los congresistas presentaron tres planchas para definir la integración del organismo electoral para el periodo 2026-2030.

La primera plancha estuvo conformada por Nubia Estela Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, José Antonio Parra y Plinio Alarcón. Este bloque contó con el respaldo del Centro Democrático, MIRA, Partido Liberal, Partido Conservador, La U y Salvación Nacional.

La segunda plancha incluyó las candidaturas de Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, Guillermo Rivera, Alirio Uribe y Gabriel Bustamante, con apoyos del Pacto Histórico, AICO y En Marcha.

La tercera plancha correspondió a Luis Pérez de Cambio Radical, quien compitió como candidato independiente frente a las otras listas.

De acuerdo con los resultados de la votación, la primera plancha obtuvo 169 votos, la segunda alcanzó 77 y la tercera sumó 28. La cifra repartidora establecida para la elección fue de 28,00. Como resultado, los nuevos integrantes del CNE para el periodo 2026-2030 serán: Nubia Estela Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Juan Felipe Lemos (La U), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón (MIRA), Cielo Rusinque (Pacto Histórico), Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico) y Gersel Pérez (Cambio Radical).

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