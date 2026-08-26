Millonarios confirmó la lesión de Rodrigo Contreras: estos serán los partidos que se perdería

Rodrigo Contreras con Millonarios acumula 30 partidos y ha marcado 16 goles - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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Millonarios llegó con dos futbolistas en el Departamento Médico para el próximo partido de la Liga BetPlay II-2026, ante Llaneros FC en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio, siendo el caso del delantero Rodrigo Contreras el de mayor preocupación.

El argentino salió en el primer tiempo contra Águilas Doradas por un dolor en el isquiotibial izquierdo. Luego de la resonancia, el cuadro Embajador informó en un comunicado de prensa que presentó una lesión muscular.

“Millonarios FC informa que, durante el compromiso frente a Águilas Doradas, por la fecha 6 de la Liga, el jugador Rodrigo Contreras presentó una lesión muscular del bíceps femoral izquierdo de primer grado. El jugador ya inició su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución. ¡A Rodrigo le deseamos pronta recuperación!“, dice el parte médico.

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Rodrigo Contreras, de Millonarios, celebra un gol este jueves en el partido de la Copa Sudamericana ante Boston River en el estadio Estadio Centenario, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Gastón Britos

Contreras no estará en la lista de convocados para el partido de Millonarios contra Llaneros de la fecha 7 en la Liga BetPlay Dimayor II-2026. La lesión que sufrió el “Tucumano” habitualmente es de 1 a 3 semanas de recuperación, por lo que podría estar ausente hasta el 16 de septiembre en el peor de los casos:

27 de agosto: vs. Llaneros FC - fecha 7 de la Liga BetPlay II-2026. 30 de agosto: vs. Internacional de Bogotá - fecha 8 de la Liga BetPlay II-2026. 2 de septiembre: vs. Independiente Santa Fe - fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026. 6 de septiembre: vs. Deportivo Pereira - fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026. 13 de septiembre: vs. Cúcuta Deportivo - fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026. 16 de septiembre: vs. Barranquilla FC - Octavos de final de la Copa Colombia.

El otro jugador que luego del partido contra Águilas Doradas tuvo que estar en manos del departamento médico fue el defensor central Sergio Mosquera. El zaguero sufrió una contusión muscular en la región del oblicuos abdominales y tuvo que abandonar en el terreno de juego.

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Al igual que Rodrigo Contreras, no estará en la convocatoria ante Llanero, pero su lesión no sería de gravedad “El defensa ya se encuentra en su proceso de rehabilitación. Su incapacidad se determinará según evolución”.

Así va Millonarios FC en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

-crédito David Jaramillo/Colprensa

América de Cali: 13 puntos / +11 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Llaneros FC: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Deportes Tolima: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Independiente Medellín: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Águilas Doradas: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 8 puntos / -4 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Deportivo Cali: 7 puntos / +3 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Millonarios FC: 7 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Once Caldas: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Atlético Nacional: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 5 puntos / +1 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Fortaleza FC: 5 puntos / -1 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 5 puntos / -2 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Jaguares FC: 4 puntos / -4 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Deportivo Pereira: 2 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Alianza FC: 2 puntos / -3 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Junior FC: 1 punto / -2 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Deportivo Pasto: 0 puntos / -7 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Boyacá Chicó: 0 puntos / -10 diferencia de gol / 3 partidos jugados.