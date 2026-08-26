Robinson Díaz reveló la razón por la que no aceptó estar en ‘La pena máxima 2’: “Le dije a Dago que no”

Robinson Díaz rechazó ‘Pena máxima 2’ por diferencias con el guion - crédito @robinsondiazu/ Instagram - RTVCPlay captura de pantalla

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La ausencia de Robinson Díaz en la película colombiana Pena máxima 2’ generó preguntas entre los seguidores de la saga, especialmente porque su personaje en la primera entrega, lanzada en 2001, se mantuvo como uno de los más recordados del cine nacional.

El propio actor reveló en una entrevista para AS Colombia en el programa Bankeados que fue contactado por la producción para integrarse al elenco de la secuela, pero decidió no aceptar la propuesta. “Me llamaron, pero no fui” explicó Díaz, dejando claro que su elección obedeció a motivos personales y no a falta de interés del equipo creativo.

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En su momento, Pena máxima, escrita por Dago García y protagonizada por Díaz junto a Enrique Carriazo, marcó un hito en la cultura popular del país. La película combinó humor con la pasión futbolística y las tensiones familiares, logrando una conexión especial con el público. El personaje de Saúl Concha, interpretado por Díaz, dejó frases y escenas grabadas en la memoria colectiva, consolidando la cinta como un referente del cine nacional.

Díaz contó que el guion original lo conquistó de inmediato y que le provocó risa solo con leerlo, razón por la que aceptó el papel en la primera entrega - crédito RTVCPlay

“A mí me llamaron, yo la leí y le dije a Dago: ‘No voy’ (...) No me gustó el guion, hermano. Es que cuando yo tuve el guion de La pena máxima en la mano, eso me hizo totear de la risa, solo leyéndola, por eso yo dije que entraba de una”, reveló el actor.

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El actor confesó que, a diferencia del primer guion, el segundo lo sintió falto de humor, por lo que decidió rechazar el proyecto. “Ya cuando me pasaron la segunda parte, yo dije, no mano (...) No tenía el mismo humor ni el sabor y creo que hasta ahí está bien. Yo creo que es de esas películas que se deben quedar hasta ahí, en el recuerdo, yo la repito, cada vez que me quiero morir de risa”, explicó Robinson Díaz en Bankeados.

Díaz además recalcó que considera que La pena máxima no merecía una segunda parte, pues asegura que le audiencia la disfruta así. “Se deben quedar en el recuerdo, la gente la recuerda, la estima, la ve, la repite (...) pero ya no sé si hacer una segunda parte es oportuno”, concluyó el actor.

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Díaz consideró que “Pena máxima” debía quedarse como un clásico, sin necesidad de una continuación que pudiera afectar el legado del filme - crédito La pena máxima 2

“uyyy no, me gusta más la 2 que la primera”, “Es que la pena máxima (1) es la mejor película de comedia colombiana”, “dejaron la vara muy alta”, “La pena Maxima para mí es orgullo nacional, nunca me cansaré de repetirla”, “las segundas partes siempre son malas”, “Pues porque la segunda parte no estaba Enrique carriazo”, “pero Robinson debió haber dado su punto de vista a ver si le daban un vuelco a esa 2″, (Sic), son algunas de las reacciones en redes sociales.

Con el estreno de la segunda parte en 2024, el proyecto apostó por nuevas tramas y un elenco distinto, encabezado por Santiago Alarcón y Biassini Segura. La decisión de Robinson Díaz de no regresar al universo creado por Dago García marcó una diferencia con respecto al espíritu original, aunque el actor reiteró su aprecio por el papel y por el fenómeno cultural que representó la película en su carrera.

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En la actualidad, Robinson Díaz mantiene una agenda activa en teatro, televisión y cine. En teatro, lidera y produce con su compañía La Tropa varias obras en el Teatro Libre de Chapinero, Bogotá. Entre los montajes recientes figuran El exorcista, en la que interpreta al Padre Karras, y Mucho animal, una comedia escrita por César Betancur Pucheros, que se presenta semanalmente y ha sido calificada por el propio Díaz como un delirio cómico. También dirige y protagoniza Más que amigos, una adaptación de la comedia argentina de Daniel Datola, que inició temporada en 2025 y busca conectar con el público colombiano a través del humor local.

Actualmente, Robinson Díaz lidera proyectos teatrales como “El exorcista” y “Mucho animal”, y dirige “Más que amigos” en Bogotá - crédito (@panimphotography/Instagram)

En televisión, Díaz sigue vigente con papeles en producciones como Cosiaca para Teleantioquia y, a nivel internacional, confirmó su regreso al universo de Telemundo en la serie Dinastía Casillas, un spin-off de El Señor de los Cielos, donde vuelve a encarnar a Milton Jiménez “El Cabo”, uno de los antagonistas más emblemáticos de la franquicia.

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