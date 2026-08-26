Reykon reveló detalles de la complicada cirugía a la que se sometió: “Qué hijuep... susto”

El intérprete de 'Señorita' explicó que el procedimiento fue necesario para recuperar su salud y mantenerse activo en la escena musical, luego de varios años sin grandes presentaciones - crédito @reykon / Instagram

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El cantante colombiano Reykon, reconocido por su trayectoria en el género urbano y por su influencia en la escena musical de Colombia, reapareció públicamente luego de que circularan imágenes suyas internado en una clínica.

La noticia generó inquietud entre sus seguidores, quienes se mantuvieron atentos al estado de salud del artista tras la publicación de fotografías y mensajes que lo mostraban en recuperación médica.

La preocupación en torno a Reykon creció en redes sociales, sobre todo porque su regreso a los escenarios había marcado uno de los momentos más esperados del año para sus fanáticos. El artista, cuyo nombre real es Andrés Felipe Robledo Londoño, anunció recientemente la realización de dos conciertos multitudinarios en Bogotá, después de varios años sin presentaciones masivas en la capital. Estos espectáculos fueron percibidos como un hito en su carrera, debido a la prolongada ausencia del cantante en grandes eventos.

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Reykon reaparece tras cirugía de columna, el cantante urbano agradece el apoyo de sus seguidores - crédito @reykon/ Instagram

En una de sus publicaciones recientes, Reykon compartió con su audiencia que, pese a los preparativos para sus shows, enfrentó problemas de salud que lo obligaron a hacer una pausa. El artista explicó que la razón de su hospitalización fue un procedimiento quirúrgico en la columna vertebral, una intervención que resultó exitosa y le permitió retomar poco a poco su vida cotidiana.

“Cirugía en la columna, eso es lo que tenía para todos los que se preguntaban qué fue lo que pasó y para los que me tuvieron en sus oraciones, gracias. No voy a negar que qué hijueputa susto me dio, o sea, uno dice cirugía de columna y usted sabe qué se le viene a la mente”, expresó el cantante en uno de sus videos.

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El intérprete de éxitos como Señorita destacó que su principal motivación para someterse a la cirugía fue recuperar su condición física y estar en óptimo estado para cumplir con sus compromisos musicales. Añadió que el proceso no fue sencillo, pero que la recuperación ha avanzado favorablemente y que ya puede caminar y moverse sin complicaciones. “Me tenía que operar, pero lo hice pensando en estar a tope para todos ustedes”, afirmó.

“La verdad fue algo un poquitico tiquití, no estuvo como tan fácil, no estuvo como tan difícil. Todo, gracias a mi Dios, salió muy bien, aquí nuevamente de pie, contándoles lo que pasó, listo pa’ trabajar, pa’ comernos el mundo entero”, añadió el cantante de regueton.

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Además de los mensajes sobre su salud, Reykon agradeció a sus seguidores por la preocupación y el apoyo manifestado durante los días en los que estuvo ausente. El cantante también aprovechó para enviar un mensaje positivo, asegurando que su retorno a los escenarios se mantiene en pie y que continuará trabajando en su música.

Por ahora, Reykon sigue compartiendo actualizaciones a través de sus redes sociales y se prepara para sus próximos conciertos en Bogotá.