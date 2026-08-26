Carlitos Vargas, el presentador de ‘La Red’, anunció que se alejará de las redes sociales: “A veces me lleno de odio”

Carlitos Vargas - crédito @carlitosvargasm/IG

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La saturación informativa llevó a Carlitos Vargas, presentador del programa La Red, a una confesión pública que pocos comunicadores hacen: el consumo de noticias le está afectando el estado emocional al punto de plantearse abandonar las redes sociales y la televisión.

“Voy a tener que dejar de ver noticias en redes y en TV”, escribió Vargas en una publicación de su cuenta de Instagram, con la que dio apertura a su opinión respecto a lo que ha venido ocurriendo en materia informativa.

Y agregó: “Siento como si todas las tragedias ambientales, terremotos y la guerra absurda empezada por Estados Unidos estuvieran manejando mis emociones. Lloro sin motivo, siento impotencia y, sinceramente, a veces me lleno de odio y quisiera ser Dios”.

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La crisis que desbordó al presentador

El presentador de La Red cuestionó la capacidad de la humanidad para elegir bien a sus líderes y evitar catástrofes - crédito @carlitosvargasm/IG

El malestar del comunicador no surge en el vacío. Colombia atraviesa una de sus temporadas de emergencias ambientales más graves en años recientes, con el Tolima como epicentro de una catástrofe que ha consumido más de 30.000 hectáreas de cobertura vegetal en al menos 28 municipios, según cifras de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registró, con corte al 25 de agosto, 16 incendios activos en cinco departamentos del país. Tolima concentró 8 de esos focos, más que cualquier otro territorio.

Las pérdidas económicas en el sector agropecuario del departamento ya superan los 44.000 millones de pesos, con cultivos de limón, maíz, aguacate, café, mango y plátano destruidos, y cerca de 18.000 cabezas de ganado sin fuente de alimento.

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Vargas criticó las operaciones del ICE en Estados Unidos y señaló que generan xenofobia y división racial que afectan directamente a familias latinoamericanas - crédito @carlitosvargasm/IG

La emergencia también dejó 50 viviendas consumidas por las llamas y obligó a desplegar más de 306 personas en las labores de contención, entre ellas 182 bomberos llegados de distintos departamentos. Las autoridades investigan si algunos focos fueron iniciados de forma deliberada.

La impotencia como hilo conductor del mensaje

El presentador describió un estado de parálisis colectiva ante la magnitud de los eventos globales. “¿Y cuál es la solución para esto? No lo sé. Creo que muchos estamos así y, como no sabemos qué hacer, seguimos la vida como si nada, con una sensación de impotencia”, planteó.

La reflexión fue más allá del malestar personal. Vargas admitió sentirse incapaz de incidir en los problemas que lo angustian: “Yo, particularmente, me siento inservible para ayudar a la humanidad aportantes a la sociedad y eso me deja en un estado de ansiedad silenciosa”.

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Una crítica al poder político y a las instituciones

Vargas anunció que evalúa dejar de consumir noticias en redes y televisión ante el peso emocional de las tragedias - crédito @carlitosvargasm/IG

El comunicador también volcó su malestar hacia el sistema político. Señaló que “el ‘poder’ es uno solo y a él llegan pocos, y los que permean ese ‘poder’ tendrán que untarse de lo mismo que quienes ya están allí”.

Desde esa perspectiva, extendió la crítica a la ciudadanía: “Elegimos mal a nuestros líderes mundiales. La gente pelea creyendo que sabe de política y nuestra ignorancia nubla la realidad del poder”.

El ICE —el servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos— fue uno de los blancos explícitos de su reflexión. Para Vargas, esa agencia “alimenta la xenofobia, genera división racial” y provoca reacciones viscerales porque “estas acciones nos tocan el corazón a través del dolor de un compatriota o familiar”.

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El límite entre la empatía y la rabia

Sin encontrar una solución, el comunicador describió su estado como una "ansiedad silenciosa" provocada por sentirse incapaz de ayudar ante la magnitud de la crisis global - crédito @carlitosvargasm/IG

Uno de los pasajes más crudos del texto fue el que describió el impulso de actuar ante la injusticia: el presentador reconoció haber sentido el deseo de “tomar justicia por mis propias manos y hacerle daño a quienes hacen daño”.

Esa confesión la enmarcó en una crítica más amplia a la especie humana: “Somos una raza dañina que, ni advertida, toma decisiones a tiempo para evitar tragedias”.