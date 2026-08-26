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EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

El cuadro Escarlata tuvo que solucionar de última hora el estadio en donde será local, tras la negativa de Bogotá por los disturbios ocasionados por su barra durante el partido contra Independiente Santa Fe

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Ferney Trujillo fue el juez central designado por la Comisión Arbitral para el partido de Junior FC vs. América de Cali - crédito Jairo Kasssiani/Colprensa.
Ferney Trujillo fue el juez central designado por la Comisión Arbitral para el partido de Junior FC vs. América de Cali - crédito Jairo Kasssiani/Colprensa.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali vs. Junior de Barranquilla, válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2026. El partido se jugará en el estadio Francisco Rivera Escobar y será antecedido por el clásico vallecaucano de la Liga Femenina que arranca los cuadrangulares.

Siga aquí todas las incidencias del partido entre los Diablos Rojos y el Tiburón, que puede sacudir el banquillo técnico del visitante tras acumular apenas un punto en tres partidos; mientras que por el otro lado puede revalidar su liderato.

13:42 hsHoy

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

  1. América de Cali: 13 puntos / +11 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  2. Llaneros FC: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  3. Deportes Tolima: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  4. Independiente Medellín: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  5. Atlético Bucaramanga: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  6. Águilas Doradas: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  7. Cúcuta Deportivo: 8 puntos / -4 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  8. Deportivo Cali: 7 puntos / +3 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  9. Millonarios FC: 7 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  10. Once Caldas: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  11. Atlético Nacional: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  12. Independiente Santa Fe: 5 puntos / +1 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  13. Fortaleza FC: 5 puntos / -1 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  14. Internacional de Bogotá: 5 puntos / -2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  15. Jaguares FC: 4 puntos / -4 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  16. Deportivo Pereira: 2 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  17. Alianza FC: 2 puntos / -3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  18. Junior FC: 1 punto / -2 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  19. Deportivo Pasto: 0 puntos / -7 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  20. Boyacá Chicó: 0 puntos / -10 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
12:40 hsHoy

América de Cali vs. Junior de Barranquilla: hora y dónde ver el clásico por la Liga BetPlay

El cuadro rojo, líder del campeonato, tuvo problemas para encontrar estadio y recibir a un cuadro Tiburón muy necesitado por una victoria en el semestre

América de Cali y Junior de Barranquilla disputarán uno de los clásicos de la séptima fecha de la Liga BetPlay - crédito Colprensa
América de Cali y Junior de Barranquilla disputarán uno de los clásicos de la séptima fecha de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay ya arrancó su séptima jornada, la primera entre semana, y tendrá varios partidos importantes, aunque tres de ellos fueron aplazados hasta nuevo aviso por situaciones como los compromisos internacionales de Santa Fe y Tolima, así como el terremoto del 10 de agosto, que obligó a reprogramar unos días el juego de Pereira frente a Medellín.

Leer la nota completa
11:54 hsHoy

Ficha del partido

  • América de Cali vs. Junior FC - Fecha 7 de la Liga BetPlay II-2026.
  • Lugar: estadio Francisco Rivera Escobar - Palmira, Colombia
  • Fecha y hora: miércoles 26 de octubre- 6:20 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play

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