EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali vs. Junior de Barranquilla, válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2026. El partido se jugará en el estadio Francisco Rivera Escobar y será antecedido por el clásico vallecaucano de la Liga Femenina que arranca los cuadrangulares.
Siga aquí todas las incidencias del partido entre los Diablos Rojos y el Tiburón, que puede sacudir el banquillo técnico del visitante tras acumular apenas un punto en tres partidos; mientras que por el otro lado puede revalidar su liderato.
Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
- América de Cali: 13 puntos / +11 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Llaneros FC: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Deportes Tolima: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Independiente Medellín: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
- Atlético Bucaramanga: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Águilas Doradas: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
- Cúcuta Deportivo: 8 puntos / -4 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
- Deportivo Cali: 7 puntos / +3 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
- Millonarios FC: 7 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
- Once Caldas: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Atlético Nacional: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
- Independiente Santa Fe: 5 puntos / +1 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
- Fortaleza FC: 5 puntos / -1 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Internacional de Bogotá: 5 puntos / -2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Jaguares FC: 4 puntos / -4 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Deportivo Pereira: 2 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
- Alianza FC: 2 puntos / -3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Junior FC: 1 punto / -2 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
- Deportivo Pasto: 0 puntos / -7 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Boyacá Chicó: 0 puntos / -10 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
La Liga BetPlay ya arrancó su séptima jornada, la primera entre semana, y tendrá varios partidos importantes, aunque tres de ellos fueron aplazados hasta nuevo aviso por situaciones como los compromisos internacionales de Santa Fe y Tolima, así como el terremoto del 10 de agosto, que obligó a reprogramar unos días el juego de Pereira frente a Medellín.
Ficha del partido
- América de Cali vs. Junior FC - Fecha 7 de la Liga BetPlay II-2026.
- Lugar: estadio Francisco Rivera Escobar - Palmira, Colombia
- Fecha y hora: miércoles 26 de octubre- 6:20 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play