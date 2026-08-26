EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

Ferney Trujillo fue el juez central designado por la Comisión Arbitral para el partido de Junior FC vs. América de Cali - crédito Jairo Kasssiani/Colprensa.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali vs. Junior de Barranquilla, válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2026. El partido se jugará en el estadio Francisco Rivera Escobar y será antecedido por el clásico vallecaucano de la Liga Femenina que arranca los cuadrangulares.

Siga aquí todas las incidencias del partido entre los Diablos Rojos y el Tiburón, que puede sacudir el banquillo técnico del visitante tras acumular apenas un punto en tres partidos; mientras que por el otro lado puede revalidar su liderato.