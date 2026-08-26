Estos serán los futbolistas colombianos que competirán en los cuartos de final de la Copa Libertadores

Tolima era el único representante colombiano en Sudamérica en el torneo más importante del continente-crédito César Olmedo/REUTERS

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La Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos a los ocho equipos que disputarán los cuartos de final, con la final programada para el 28 de noviembre en Montevideo. Esta instancia del certamen continental cuenta con la presencia de futbolistas colombianos distribuidos en clubes de Argentina, Brasil, Ecuador y otros países, lo que evidencia la relevancia del talento colombiano en el fútbol sudamericano.

Tras la eliminación de Deportes Tolima, último representante colombiano a nivel de clubes, la presencia cafetera continúa a través de jugadores en planteles extranjeros. Los cuartos de final ofrecen una nueva oportunidad para que estos futbolistas sean protagonistas en la búsqueda del trofeo más importante del continente.

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Jhon Arias llegó proveniente del fútbol de Inglaterra a reforzar el Palmeiras de Brasil-crédito César Olmedo/REUTERS

Tras la eliminación del Deportes Tolima al caer por 3-1 ante Independiente del Valle de Ecuador en el estadio Banco Pichincha de Quito, el cuadro de los cuartos de final quedó de la siguiente forma:

Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Corinthians (Brasil)

Flamengo (Brasil) vs. Independiente del Valle (Ecuador)

Palmeiras (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador)

Fluminense (Brasil) vs. Platense (Argentina)

Futbolistas colombianos en los equipos clasificados

El cartagenero Jorge Carrascal es el vigente campeón de América con el Flamengo de Brasil-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

De esta forma, los futbolistas colombianos que estarán presentes en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 son:

Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata)

Jorge Carrascal (Flamengo)

Aldair Quintana (Independiente del Valle)

Jhon Arias (Palmeiras)

Kevin Serna (Fluminense)

Julián Millán (Fluminense)

Estos jugadores mantienen vigente la representación colombiana en la competencia, a pesar de que ningún club del país logró avanzar a esta instancia.

El fútbol colombiano se mantiene presente en la Copa Libertadores a través de sus jugadores, quienes buscan dejar huella en una de las competencias más exigentes del continente. En Estudiantes de La Plata, Edwuin Cetré se ha consolidado como un valor importante en el ataque del equipo argentino. Por su parte, Jorge Carrascal aporta creatividad y desequilibrio en el mediocampo de Flamengo, uno de los favoritos al título.

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Aldair Quintana, arquero de Independiente del Valle, se ha convertido en una pieza clave para el cuadro ecuatoriano, que ratificó su protagonismo internacional con la clasificación a cuartos. En Palmeiras, Jhon Arias continúa su ascenso, aportando velocidad y versatilidad por las bandas.

Fluminense cuenta con dos colombianos en su plantel: Kevin Serna y Julián Millán, quienes aportan opciones en el ataque y el mediocampo del conjunto tricolor, que buscará nuevamente alcanzar las instancias finales del torneo.

La presencia de estos futbolistas confirma el prestigio de los jugadores colombianos en Sudamérica y su capacidad para competir al máximo nivel, incluso cuando los equipos de su país han quedado al margen de la competencia.

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El único equipo colombiano que no contará con jugadores “Cafeteros” en su plantel será el Corinthians de Brasil, campeón de la edición en 2012.

Deportivo Pereira ha sido el único equipo colombiano que llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores en los últimos 10 años

El estadígrafo español advirtió que la eliminación de Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2026 extendió a 10 ediciones la sequía del fútbol colombiano sin títulos-crédito @2010MisterChip/X

El estadígrafo español MisterChip advirtió que, tras la eliminación de Deportes Tolima en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, el fútbol colombiano completó 10 ediciones desde su último título y solo un club del país alcanzó los cuartos de final en ese periodo, según un mensaje publicado en X.

De acuerdo con su recuento, el último campeón colombiano fue Atlético Nacional en 2016 y el único equipo que llegó a cuartos desde entonces fue Deportivo Pereira en 2023.

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“Desde que Atlético Nacional se proclamó campeón de la Copa Libertadores en 2016 han pasado 10 ediciones y solo un equipo colombiano ha alcanzado los cuartos de final: Deportivo Pereira en 2023, en su debut en la competición”, señaló.

En aquella campaña, Deportivo Pereira venció en los octavos de final a Independiente del Valle de Ecuador (rival del Tolima), y en los cuartos de final quedó por fueras a manos del Palmeiras de Brasil.