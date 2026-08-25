Abelardo de la Espriella reaccionó al atentado contra excandidata a la Cámara por el Pacto Histórico: “Se dispondrá la protección necesaria”

El anuncio de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Joel González/Presidencia de la República/@nayleabarros/Instagram

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Investigación exhaustiva por atentado a Naylea Barros y medidas de protección fueron los anuncios del presidente Abelardo de la Espriella tras la denuncia de la periodista y excandidata a la Cámara por el Pacto Histórico, quien afirmó que sufrió un ataque con arma de fuego en Santa Marta y salió ilesa.

De la Espriella informó que habló con el comandante de la Policía de Santa Marta para pedir una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido con Naylea Barros. También dijo que recibirá un primer reporte para después tomar las medidas correspondientes y que habrá protección mientras se aclaran las circunstancias del caso.

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De la Espriella dijo: “Acabo de hablar con el comandante de la Policía de Santa Marta para pedirle una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido con Naylea Barros, excandidata a la Cámara por el Pacto Histórico (sic)”.

Abelardo de la Espriella informó que habló con el comandante de la Policía de Santa Marta para pedir una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido con Naylea Barros - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Añadió: “Hoy tendré un primer reporte y, con base en los hechos que se logren establecer, se tomarán las medidas que correspondan (sic)”.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que la periodista y excandidata a la Cámara recibirá toda la protección necesaria mientras se adelanta la investigación.

“Entretanto, se dispondrá la protección necesaria mientras se esclarecen las circunstancias del caso (sic)”, aseveró.

Cómo fue el atentado denunciado por Naylea Barros

Naylea Barros, periodista y excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en Magdalena, denunció que fue víctima de un atentado en Santa Marta la noche del lunes 24 de agosto de 2026. Según su comunicado, el hecho ocurrió hacia las 21:00 y ella resultó ilesa.

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La excandidata dijo que se movilizaba en su vehículo particular hacia el barrio Bavaria junto a su prima, que iba en el asiento del copiloto. Antes había dejado a sus padres en su casa y luego siguió el trayecto para comprar comida.

“El día de ayer, 24 de agosto, fui victima de un atentado a bala mientras me desplazaba en mi vehículo particular por la ciudad de Santa Marta. Afortunadamente, y por la gracia de Dios, resulté ilesa. El hecho ocurrió pasadas las 9:00 de la noche, cuando me dirigía hacia el barrio Bavaria en compañía de mi prima, quien iba en el asiento del copiloto, con el propósito de comprar comida. Minutos antes había dejado a mis padres en su casa y posteriormente continué el recorrido con mi prima”, indicó.

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Naylea Barros, periodista y excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en Magdalena, denunció que fue víctima de un atentado en Santa Marta la noche del lunes 24 de agosto de 2026 - crédito @nayleabarros/Instagram

Según su relato, cuando descendían del puente del Minuto de Dios, dos sujetos desconocidos dispararon varias veces contra el vehículo. Añadió que los impactos dieron en el vidrio trasero izquierdo, detrás del asiento donde ella había estado minutos antes.

Barros indicó que, tras oír las detonaciones y ver los impactos de bala, salieron del lugar a toda velocidad y contactaron a la Policía Nacional.

El contexto de hostigamiento que denunció la excandidata

La periodista sostuvo que el ataque se produjo en medio de más de tres meses de hostigamiento. Según su versión, ha recibido mensajes amenazantes e insultantes en redes sociales y WhatsApp desde cuentas que después desaparecen.

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También aseguró que personas cercanas a ella han recibido intimidaciones para que abandone procesos políticos y sociales en los que participa. En ese mismo pronunciamiento, pidió a la Policía Nacional y a la Fiscalía una investigación exhaustiva, el esclarecimiento de los hechos y garantías inmediatas para su seguridad y la de su familia.

Barros vinculó lo ocurrido con un clima de desprestigio mediático y político contra quienes, según dijo, piensan distinto. Además, hizo un llamado a la sociedad y a quienes han contribuido, de manera consciente o inconsciente, a sembrar odio y estigmatización hacia ella.

Naylea Barros vinculó lo ocurrido con un clima de desprestigio mediático y político contra quienes, según dijo, piensan distinto - crédito @NayleaBarros/Instagram/Captura de pantalla

La respuesta del Gobierno y las garantías anunciadas

De la Espriella sostuvo que el Gobierno actuará con responsabilidad y sin anticipar conclusiones. En su mensaje, agregó que se verificarán los hechos y se garantizarán los derechos de todos, incluidos los de la oposición.

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Mientras avanza la verificación oficial, la denuncia de Barros mantiene abierto un frente de seguridad y garantías políticas en Santa Marta. La excandidata afirmó que seguirá con sus labores periodísticas, políticas y sociales en Magdalena y en la capital departamental.