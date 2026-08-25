EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima tiene la oportunidad de en 90 minutos darle la vuelta al marcador - crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente del Valle vs. Deportes Tolima en los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2026. El duelo de vuelta se jugará en el estadio del equipo ecuatoriano que se quedó con el partido de ida por la mínima diferencia.

Siga aquí todas las incidencias del encuentro que definirá al equipo clasificado a los cuartos de final que enfrentará al Flamengo.