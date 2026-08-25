EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente del Valle vs. Deportes Tolima en los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2026. El duelo de vuelta se jugará en el estadio del equipo ecuatoriano que se quedó con el partido de ida por la mínima diferencia.
Siga aquí todas las incidencias del encuentro que definirá al equipo clasificado a los cuartos de final que enfrentará al Flamengo.
13:09 hsHoy
Convocados de Deportes Tolima para el partido ante Independiente del Valle
- #1 Neto Volpi
- #70 Miguel Ortega
- #23 Gali Balanta
- #17 Cristian Arrieta
- #33 Jherson Mosquera
- #30 Shean Barbosa
- #20 Junior Hernández
- #2 Anderson Angulo
- #71 Yordan Osorio
- #3 Jan Angulo
- #4 Daniel Pedrozo
- #16 Victor Reyes
- #32 Sebastián Guzmán
- #14 Homer Martínez
- #8 Ever Valencia
- #28 Edwar López
- #10 Luis Sánchez
- #18 Kelvin Flórez
- #7 Jorge Hurtado
- #24 Adrian Parra
- #11 Jader Valencia
- #15 Sergio Aguayo
11:51 hsHoy
Ficha del partido
- Independiente del Valle vs. Deportes Tolima - Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026
- Lugar: estadio Banco Guayaquil - Amaguaña, Ecuador
- Fecha y hora: martes 25 de agosto - 7:30 p. m. hora colombiana
- Transmisión: ESPN y Disney +.