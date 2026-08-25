David González protestó por la agresión a Jean Fernandes durante el partido Santa Fe vs. América: “El partido no se tuvo que haber jugado”

Jean Fernández, arquero de América de Cali, denunció que un vándalo que invadió la cancha en el partido con Santa Fe, le pegó un balonazo en la cabeza mientras estaba en el piso - crédito Jean Fernández

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En la rueda de prensa posterior al escandaloso Santa Fe vs. América de Cali en Bogotá, el técnico David González criticó abiertamente la decisión de disputar el partido tras la agresión sufrida por su portero Jean Fernandes. La noche estuvo marcada por los disturbios y la invasión de campo, que derivaron en un clima de tensión e incertidumbre para ambos equipos.

González dejó en claro que, para él, el encuentro no debió reanudarse bajo esas condiciones. La agresión a Jean Fernandes por parte de un hincha que ingresó al césped con un balón puso en duda la integridad física y emocional del plantel, sumando un nuevo capítulo a una serie de episodios violentos en el fútbol colombiano.

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González enfatizó la dimensión del impacto emocional: “Después de la agresión a Jean, yo creo que no se debió jugar. Para mí el partido no se tuvo que haber jugado y no sé si tendría que haberse jugado al otro día o simplemente dejar que en el escritorio se decidiera a quién se le entregaban los puntos”.

Relató que no tenía claro el momento exacto de la reacción de su portero cuando se dirigía al túnel, pero describió un ambiente hostil en la tribuna: “Había un energúmeno gritándonos cosas a todos, cosas sin fundamento, mostrando un odio que no lo entendí”.

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Jean Fernandes fue elegido como la figura del partido por los hinchas que vieron la transmisión por televisión del partido - crédito América de Cali

El técnico insistió en que la mente de los jugadores, entrenadores y staff ya no estaba enfocada en la competencia. “La cabeza de un jugador y la cabeza de un entrenador y la cabeza de todo el mundo ya no está en lo que tiene que estar”, afirmó.

En su intervención, González abordó el ambiente previo y el desgaste vivido en las semanas anteriores: “Todo lo que se ha vivido durante estas dos semanas, de todo ese estrés individual y colectivo que generó todo este desastre en nuestro país... El solo hecho de vivir eso y de salir a la cancha y competir habla de jugadores que tienen que tener una inteligencia emocional y un control emocional grande”.

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El técnico remarcó que, aunque los futbolistas están obligados a manejar situaciones externas, existen límites: “Uno intenta tener esa inteligencia emocional y trata de manejarlas... Pero es que a veces también hay que entender que también somos personas y que también hemos sufrido y que también venimos llevando este estrés de estos quince días tan duros que hemos vivido”.

Pidió a quienes toman decisiones que consideren el lado humano: “Espero que la gente que toma las decisiones entienda esto, se ponga un poco en los zapatos de nosotros y que nos dejen continuar simplemente haciendo nuestro trabajo”.

El gesto obsceno de Jean Fernandes y la sanción que podría recibir

El portero del América de Cali realizó un gesto obsceno a los hinchas de Independiente Santa Fe - crédito X/@RescobarFC

El arquero Jean Fernandes quedó expuesto a una sanción de hasta 10 partidos después de los gestos obscenos que realizó contra la hinchada de Santa Fe, una noche atravesada por una invasión de cancha, una suspensión de cerca de 50 minutos y la denuncia del propio jugador por una agresión sufrida durante los desmanes.

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La posibilidad disciplinaria surge del artículo 65 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, que fija para las conductas obscenas una suspensión de seis a 10 fechas y una multa de seis a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El mismo artículo establece que, si se trata de gestos obscenos, la multa puede ir de siete a 12 salarios mínimos.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron al guardameta cuando caminaba hacia el túnel de camerinos y se enfrentaba durante unos segundos con aficionados locales en El Campín. Luego hizo un gesto ofensivo con la mano y se tocó la zona genital.

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Fernandes había sido una de las figuras del partido de la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2026. Durante el cierre del encuentro evitó el gol de Hugo Rodallega, Alexis Zapata y otros jugadores del equipo bogotano, y la transmisión oficial lo eligió como el más destacado del compromiso.