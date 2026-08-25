Karol G visitó a sus fans en un hospital de California, Estados Unidos, como parte de su tour: así fue el emotivo momento

La cantante envió un saludo a la madre de uno de los internos, quien le agradeció por el emotivo gesto - crédito @infokarolbr/ X

Guardar

La cantante colombiana Karol G protagonizó un emotivo encuentro con sus seguidores más jóvenes durante una visita especial a un hospital en Oakland, California, en el marco de su gira por Estados Unidos.

La artista dedicó parte de su jornada a compartir momentos con pacientes pediátricos y adolescentes, quienes se encuentran hospitalizados en el centro médico local, generando alegría y conmoción entre los presentes.

La visita tuvo lugar en medio de su tour internacional, y fue difundida a través de redes sociales, donde se viralizaron imágenes y videos de la intérprete de Provenza y TQG compartiendo con fanáticos que atraviesan tratamientos médicos complejos. Vestida de manera casual y con una actitud cercana, Karol G recorrió distintas áreas del hospital, entregando palabras de ánimo, abrazos y mensajes de esperanza a los pacientes y a sus familias.

PUBLICIDAD

Un gesto de esperanza, Karol G visitó a fans hospitalizados en Oakland y emocionó a las redes - crédito @karolg - @sourceskarolg/ X

El encuentro incluyó charlas, fotografías y la entrega de obsequios simbólicos, en un ambiente cargado de emociones. En uno de los momentos más destacados de la jornada, la cantante escuchó las historias de los pacientes, algunos de los cuales expresaron su admiración y agradecimiento por la visita inesperada. Personal médico y familiares de los niños hospitalizados destacaron la importancia de este tipo de gestos, que contribuyen al bienestar emocional de quienes atraviesan situaciones delicadas de salud.

Uno de los videos que más repercusión ha tenido en redes sociales tras la visita de la artista colombiana muestra a un hombre hospitalizado que, con la compañía de Karol G, envía un mensaje especial a su madre. En el video se ve que Karol se dirige a Ingrid, madre del hombre que la abordó. “Hola Ingrid, ¿cómo estás? Mira con quién estoy acá, que me está hablando de ti, que me dice que escuchas mi música, que te gusta. Estás por allá trabajando, superguerrera, te quiero mucho, te mandamos un besito y bueno, hoy lo conocí a él, pero espero conocerte pronto a ti", dijo la Bichota en uno de sus mensajes.

PUBLICIDAD

Karol G emociona a pacientes y familias en un hospital de California en plena gira - crédito @sourceskarolg/ X

Otra imagen que circuló rápidamente en redes sociales fue la de otras dos seguidoras que posaron junto a la estrella colombiana con el mensaje: “So, this just happened (Pues, esto acaba de pasar)”. La artista reafirmó su cariño por sus seguidores e invitó a mantener la esperanza, recibiendo muestras de afecto por parte del equipo médico y los pacientes presentes.

La reciente visita de Karol G a un hospital en Oakland se suma a una serie de gestos solidarios que la artista ha realizado en las últimas semanas, reafirmando su compromiso social tanto dentro como fuera de Colombia. Paralelamente a su gira en Estados Unidos, la cantante paisa protagonizó un hecho destacado al anunciar una donación de un millón de dólares para apoyar la reconstrucción de viviendas y la atención a comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.

PUBLICIDAD

Un gesto de esperanza, Karol G visitó a fans hospitalizados en Oakland y emocionó a las redes - crédito @karolg - @sourceskarolg/ X

El anuncio de la donación se realizó durante su participación, vía streaming desde Estados Unidos, en el concierto Colombia: Voces por la Vida, un evento que reunió a más de 30 artistas en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá para recaudar fondos en favor de los damnificados. En su intervención, Karol G expresó su solidaridad con las familias impactadas, resaltando la dificultad de observar a distancia la situación de quienes han perdido sus hogares y destacando la capacidad de los colombianos para unirse en los momentos más complejos.

“Han sido días súper difíciles de ver cómo nuestra gente está pasando por una situación y nos sentimos frustrados”, manifestó la artista. Subrayó, además, el papel del amor, la hermandad y la empatía en la respuesta colectiva ante la tragedia. Durante el concierto, la cantante dedicó la canción Milagros a Colombia y agradeció la labor de los equipos de rescate, profesionales de la salud, voluntarios y comunidades movilizadas en la emergencia.

PUBLICIDAD

Karol G anunció una donación de un millón de dólares para apoyar la reconstrucción de viviendas de familias afectadas por el terremoto en Colombia - crédito Captura de pantalla

El aporte de Karol G, canalizado a través de la Fundación Con Cora, se sumó a los más de 11.000 millones de pesos recaudados en el evento, fondos que serán gestionados para la recuperación y reconstrucción de las zonas más afectadas. La artista reiteró su mensaje de unidad: “A Colombia la levantamos juntos cuando sea, como sea y lo que haya que hacer”.