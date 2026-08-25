Luisa Fernanda W explicó por qué no quiere hacer una despedida de soltera fuera de Colombia: “La voy a arreglar yo”

La despedida de soltera de Luisa Fernanda W se hará en Cartagena y será en septiembre - crédito @luisafernandaw/IG

Guardar

Luisa Fernanda W ya comenzó a planear uno de los momentos más especiales antes de llegar al altar y, contrario a lo que suele ocurrir con este tipo de celebraciones, decidió tomar las riendas de su propia despedida de soltera.

La creadora de contenido reveló que sus amigas ya estaban preparando una celebración para ella, pero terminó pidiéndoles que le permitieran participar directamente en la organización para evitar tener varios festejos y, al mismo tiempo, hacer realidad la celebración que siempre había imaginado.

La influencer contó que sus amigas habían pensado en diferentes destinos internacionales para llevarla de viaje, pero finalmente ella les planteó una alternativa que, según explicó, representa mucho para ella: hacer la despedida de soltera en Cartagena.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las declaraciones de la influenciadora, el evento está previsto para septiembre y tendrá algunos detalles que serán sorpresa tanto para la futura novia como para sus invitadas.

La influencer Luisa Fernanda W decide organizar su propia despedida de soltera - crédito @luisafernandaw/IG

Luisa Fernanda W aseguró que está especialmente emocionada porque, además de compartir con sus amigas, quería que este momento previo a su matrimonio tuviera como escenario a Colombia.

La creadora de contenido explicó que sus amigas habían comenzado a preparar la celebración con toda la intención de sorprenderla, algo que agradeció, pero que finalmente la llevó a proponerles un cambio en los planes.

“Imagínense que mis amigas me estaban arreglando la despedida de soltera. Bueno, o sea, la verdad es que ellas demasiado divinas, yo feliz, agradecida. Pero bueno, por cosas de la vida, yo me acerco donde ellas y les digo: ‘Chicas, yo sé que todo lo que ustedes están haciendo es espectacular, maravilloso, y yo lo recibo con mucho amor, pero imagínense que yo quiero organizar mi despedida de soltera, porque no solamente va a ser una despedida de soltera inolvidable para mí, sino también para ustedes’”, relató.

PUBLICIDAD

“Lo que yo no quería era tener varias despedidas de soltera. Entonces les dije: ‘¿Y si juntamos lo que ustedes ya tienen con lo que yo quiero hacer?’. Entonces, sí, es disruptivo, porque por lo general la novia nunca arregla la despedida de soltera, son sus amigas. Pero esta vez yo pedí permiso [ríe] y la voy a arreglar yo”, explicó.

Los planes internacionales para la despedida de soltera de Luisa Fernanda W quedan relegados a su luna de miel - crédito @luisafernandaw/IG

La influencer adelantó además que la fiesta será durante septiembre y que habrá momentos pensados para sorprender a las asistentes.

“Vamos a tener unos momentos que van a ser sorpresa para mí y otros que van a ser sorpresa para ellas. De verdad, todo va a estar divino”, aseguró.

PUBLICIDAD

Antes de elegir el destino ideal, las amigas de Luisa Fernanda W contemplaron diferentes destinos, la idea inicial era realizar una celebración fuera del país. Sin embargo, cuando llegó el momento de tomar una decisión, Luisa les propuso considerar uno de sus lugares favoritos en Colombia.

“Ellas primero habían pensado llevarme para Aspen o que para Argentina. Y otras que no, que hagámosla en Los Cabos. Bueno, mejor dicho. Entonces, hasta que yo me senté con ellas y les dije: ‘Chicas, ustedes saben que yo amo Cartagena. O sea, sabemos que gracias a Dios vamos mucho a Cartagena. Ay, pero es que yo amo Cartagena. Hagamos la despedida de soltera en Cartagena y, de hecho, pues nos queda como súper bien a todas’”, contó.

PUBLICIDAD

Sus amigas finalmente estuvieron de acuerdo y aceptaron modificar el destino para trasladar la celebración a la ciudad amurallada.

Luisa Fernanda W tomó el control de su despedida de soltera y ya eligió a Cartagena como destino - crédito @luisafernandaw/IG

“Entonces, me dijeron: ‘Sí, ¿por qué no? Vámonos para Cartagena, ¿no?’. Y lo que yo estoy preparando, de verdad, prepárense. Prepárense porque ustedes también van a ser parte de esto”, agregó.

¿Por qué escogió Cartagena?

La decisión generó curiosidad entre sus seguidores, especialmente porque la influencer tenía la posibilidad de escoger destinos internacionales para una celebración que, en teoría, podría haberse convertido en un viaje mucho más exótico.

Es por esto que una de sus seguidoras decidió preguntarle directamente al respecto: “¿Por qué prefieres Colombia me causa curiosidad pues teniendo la opción de salir? Sería chévere saber los pro y ¿por qué amas Cartagena?”, le escribió la usuaria.

PUBLICIDAD

Luisa Fernanda W respondió que precisamente tener la posibilidad de viajar no significa que necesariamente quiera hacerlo para esta ocasión. Para ella, Cartagena reúne las condiciones necesarias para que tanto ella como sus amigas puedan disfrutar de la celebración sin las complicaciones de un viaje internacional.

“A ver, porque teniendo la opción de elegir cualquier lugar, también tengo la opción de elegir a mi país y la verdad prefiero mi país. Yo amo la alegría de Cartagena, amo los lugares en Cartagena. Yo no sé qué es la vibra que tiene Cartagena, que a mí me encanta”, explicó.

Luisa Fernanda W cambió Aspen y Los Cabos por Cartagena para su despedida de soltera - crédito @pipebueno/Instagram

La creadora de contenido también destacó un factor práctico: la facilidad de desplazamiento para sus invitadas.

“O sea, les prometo que me parece maravilloso y para lo que yo quiero hacer, los planes que quiero, allá está perfecto. O sea, y también me parece como muy chévere porque a todas nos queda súper fácil. O sea, todas estamos a un vuelo y siento como que se puede disfrutar más”, señaló.

PUBLICIDAD

Aunque la futura novia descartó otros destinos internacionales para su despedida, eso no significa que haya cerrado la puerta a conocerlos en otro momento.

“Yo la verdad es que conozco muchos lugares y todo me parece hermoso. O sea, uno de los lugares que yo quería ir es Positano, pero resulta que preferí de pronto Positano como para una luna de miel. Bueno, ahí estoy mirando, pero no, yo amo Cartagena”, concluyó.