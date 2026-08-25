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Beto Coral le respondió a Martha Lucía Ramírez, quien afirmó que el activista “no ha trabajado jamás”: “Nunca he recibido un peso del erario”

El activista y columnista colombiano rechazó los señalamientos de la exvicepresidenta sobre su vida laboral y apuntó contra su familia y los negocios de su esposo con el alias “Memo Fantasma”, además, le recordó a su hermano condenado por narcotráfico en EE. UU.

Fotografía dividida con el retrato a color de una mujer a la izquierda y el retrato en blanco y negro de un hombre con gafas a la derecha.
Martha Lucía Ramírez arremetió contra Beto Coral y el activista le recordó su pasado con su hermano capturado por nexos aparente con el narcotráfico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Beto Coral le respondió con dureza a la exvicepresidenta Martaa Lucía Ramírez en X tras ser señalado por ella de no haber trabajado “productivamente jamás”, y la acusó de pertenecer a una familia con vínculos probados con el narcotráfico.

Ramírez había escrito en la red social: “El Sr. Coral no ha trabajado productivamente jamás, como muchos socios y amigos políticos y de vida de Gustavo Petro. Despotrican contra el ‘sistema’, pero simultáneamente, pretenden darse la gran vida viviendo en Europa y USA con el argumento de perseguidos”.

Coral respondió con un rechazo directo al señalamiento: “Toda mi vida he trabajado legalmente. Nunca he recibido un solo peso del erario público, ni como contratista ni como funcionario”.

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La exvicepresidenta arremetió contra el activista por su cercanía con la izquierda - crédito @mluciaramirez/X

El activista y columnista añadió que su único vínculo con el Estado fue haber sido “hijo de un oficial de la Policía que murió combatiendo el narcotráfico y enfrentando criminales”. Desde ese punto, la respuesta escaló a una serie de acusaciones directas contra la exfuncionaria y su entorno familiar y empresarial.

El hermano condenado en Estados Unidos

Coral mencionó en su publicación al hermano de la exvicepresidenta, al que llamó directamente: “Criminales y narcos como su hermano Bernardo Ramírez Blanco, condenado precisamente en Estados Unidos por conspiración para traficar heroína”.

El caso tiene respaldo documental. En enero de 1998, la Corte del Distrito Sur de la Florida condenó a Ramírez Blanco a 57 meses de prisión por conspiración para traficar heroína.

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Beto Coral le respondió a Martha Lucía Ramírez las acusaciones en las que insinuó que el activista nunca ha trabajado - crédito @Betocoralg/X

Según documentos judiciales, coordinó a dos personas para que transportaran la droga en cápsulas desde la isla de Aruba hasta el aeropuerto de Miami en julio de 1997. El caso permaneció oculto por más de dos décadas y salió a la luz en junio de 2020, cuando el portal La Nueva Prensa publicó los registros del sistema judicial estadounidense.

En ese momento, Marta Lucía Ramírez reconoció los hechos: “Mi familia, como desafortunadamente tantas otras en Colombia, sin distingo de clase social, vivió hace 23 años una tragedia”, y aclaró que su hermano cumplió la condena y llevaba 18 años en libertad.

Negó haber pagado una fianza y sostuvo que firmó “una garantía” para que Bernardo Ramírez se presentara ante la justicia. Según reportó Cuestión Pública, ella y su esposo, Álvaro Rincón, habrían aportado parte de los USD 150.000 de esa garantía.

Torre 85 y el vínculo con “Memo Fantasma”

Coral le recordó a Marta Lucía Ramírez un hecho que incluso salpicó a su familia - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Coral le recordó a Marta Lucía Ramírez un hecho que incluso salpicó a su familia - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El segundo señalamiento de Coral apuntó al negocio inmobiliario que vincula a la familia de la exvicepresidenta con Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma: “La empresa inmobiliaria encabezada por su esposo hizo el negocio que terminó en la construcción de Torre 85”.

Según una investigación publicada en marzo de 2020 por InSight Crime, la empresa Hitos Urbanos Limitada —de la que Ramírez era socia mayoritaria y cuya dirección estaba a cargo de Rincón— construyó Torre 85, un edificio de oficinas en el norte de Bogotá, sobre un lote aportado por Acevedo Giraldo, descrito por investigadores como exnarco y excomandante paramilitar que operó junto a Pablo Escobar y al Bloque Central Bolívar de las AUC. A cambio, “Memo Fantasma” recibió 23 unidades del proyecto, entre oficinas y garajes.

Rincón admitió ante InSight Crime haber trabajado con Acevedo, aunque negó conocer su pasado criminal. Ramírez también negó cualquier vínculo directo y aseguró haber pedido al exvicepresidente Óscar Naranjo que investigara sus antecedentes.

Beto Coral protestó contra Abelardo de la Espriella en Miami
Un día antes de su detención, el activista Beto Coral protestó contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella a la salida del puesto electoral ubicado para los colombianos en Miami - crédito @betocoralg/X

La organización periodística concluyó que no encontró evidencia de un nexo directo entre la exvicepresidenta y “Memo Fantasma”. En junio de 2021, Acevedo Giraldo fue capturado en Bogotá y la Fiscalía lo acusó por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Coral cerró su publicación con una advertencia que dejó abierta para una entrega posterior: “De su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos en la operación Orión hablamos luego”. El activista no desarrolló ese señalamiento en el tuit. La operación Orión fue un operativo militar y policial ejecutado en octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando Ramírez ocupaba el cargo de ministra de Defensa.

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