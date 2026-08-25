Así calificó la prensa brasileña a Kevin Viveros y a los colombianos tras la victoria del Athletico Paranaense ante Botafogo por el Brasileirao: “Con el estilo que le gusta”

Viveros es goleador de la Serie A de Brasil-crédito Thiago Bernardes/REUTERS

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El 24 de agosto de 2026, Athletico Paranaense ganó en condición de visitante por 3-2 ante Botafogo en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, y la gran figura para el cuadro “Furacão” (que traduce al español el huracán, y es el apodo habitual para el cuadro de Coritiba) fue el exdelantero de Atlético Nacional Kevin Viveros.

En el equipo que dirige el técnico brasileño Odair Hellmann, también tuvo la participación de cuatro colombianos en cancha junto a Viveros (Juan Felipe Aguirre, Juan Camilo Portilla y Stiven Mendoza), la prensa brasileña los analizó y calificó, exaltando la labor de Viveros al marcar doblete en Río de Janeiro.

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El medio de comunicación más importante de Brasil a nivel deportivo resaltó la gran labor que tuvo Kevin Viveros -crédito Globo Esporte

Globo Esporte de Brasil le otorgó una puntuación de 8,5 puntos, explicando sus habilidades como centro delantero al minuto 13 (comenzando el partido) y al 78 de juego, y explicó su gran labor a la hora de participar en el primer gol:

“Marcó dos goles, con el estilo que le gusta para recibir el balón, con espacio para entrar al área y marcar. Participó en el primer gol”, dijeron.

El exdefensor de Atlético Nacional también fue destacado por parte de la prensa brasileña-crédito Globo Esporte

Del defensor antioqueño Juan Felipe Aguirre (con paso en Atlético Nacional), elogiaron su buen trabajo frente a los atacantes del Botafogo a la hora de quitar pelotas, y le otorgaron una puntuación de 7 puntos.

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“Tuvo un buen desempeño defensivo, jugando un papel importante al interceptar los balones de Botafogo que llegaban al área de penalti”, observaron.

Con nueve colombianos en el equipo que dirige Odair Hellmann, el cuadro de Curitiba se encuentra en el tercer lugar del campeonato brasileño-crédito Globo Esporte

Finalmente, del exvolante del América de Cali y Talleres de Argentina Juan Camilo Portilla, fueron más tajantes a la hora de resaltar su partido, ya que mencionaron problemas en el mediocampo al reemplazar al veterano mediocampista brasileño Luiz Gustavo (mundialista en 2014 y con gran recorrido en la Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia):

“Tuvo problemas en el centro del campo, le dio espacio a Botafogo y cometió errores en los pases”, analizaron.

Así fue la victoria del Athletico Paranaense en Río de Janeiro

Viveros dedicó uno de sus goles a las víctimas del sismo-crédito @AthleticoPR/X - Luis Miguel Ferreira/athletico.com.br

Con una victoria de Athletico-PR por 3 a 2 ante Botafogo el 24 de agosto de 2026 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, el equipo de Curitiba llegó a 44 puntos en el Brasileirão, se acercó al Flamengo, segundo en la tabla.

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El peso del resultado también aparece en el calendario inmediato. El triunfo como visitante compensó el empate de la fecha anterior frente a Bragantino y llega antes de una serie de partidos contra rivales directos: Fluminense en la jornada 25, Cruzeiro después y luego el clásico Athletiba en el Couto Pereira por la fecha 27.

Desde el punto de vista del juego, la actuación estuvo lejos de sus mejores versiones del campeonato, pero el equipo de Odair fue preciso en los momentos que tuvo. Athletico convirtió tres goles en apenas siete remates a lo largo del partido, una eficacia que contrastó con el volumen ofensivo del conjunto carioca.

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El visitante necesitó 13 minutos para ponerse 2-0. En todo el primer tiempo produjo cinco finalizaciones y construyó la ventaja a partir de una presión sobre la salida de Botafogo para recuperar la pelota cerca del área y rematar rápido.

En la primera jugada de gol, Jadson robó cerca del área, probó al arco, Gabriel Batista dio rebote y João Cruz aprovechó con un cabezazo sin marca. Dos minutos más tarde, otro error en la salida del local terminó en recuperación de Dantas, zaguero que debutó como titular, y en la definición de Viveros para ampliar la diferencia.

Esas fueron las dos acciones de mayor peligro del equipo paranaense antes del descanso. Después administró la ventaja, aunque empezó a conceder espacios en el tramo final del primer tiempo, cuando Botafogo cerró mejor la etapa con 13 remates y un tiro al poste de Edenilson.

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En la segunda mitad, Odair retiró al volante Luiz Gustavo e hizo ingresar a Portilla, además de reemplazar a Leozinho, de partido discreto, por Kerwin Vargas. El ajuste no cambió el desarrollo: la presión del local aumentó y Athletico casi no consiguió retener la posesión.

El primer remate del visitante en el complemento llegó después de los 25 minutos. Hasta entonces, el equipo se limitó a defender centros al área mientras Botafogo acumulaba 20 remates en esa etapa, ocho tiros de esquina y otra pelota en el poste.

Cuando más sufría, Athletico encontró el tercer gol a los 32 minutos del segundo tiempo. La acción comenzó con una salida rápida con la mano del arquero Santos, siguió con una corrida de Vargas y terminó con la segunda definición de Viveros en la noche.

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Ese 3-0 llegó en el segundo remate del equipo en toda la etapa final. La cifra resumió el partido: Botafogo dominó en volumen, pero el visitante golpeó con una contundencia que le permitió sostener la ventaja aun cuando defensivamente siguió dejando espacios por los costados y permitiendo tiros desde fuera del área.

El conjunto carioca tardó 26 remates en encontrar su primer descuento, que llegó a los 40 minutos del complemento. El segundo gol apareció en el disparo número 32, ya en el tiempo añadido y tras una jugada de córner; el local cerró el encuentro con 33 remates.

En las dos acciones de gol del rival el arquero Santos no eligió la mejor resolución y mostró dificultades para intervenir. Aun así, el problema de fondo fue colectivo: Athletico tuvo problemas para completar pases durante gran parte del partido y no logró impedir que Botafogo llegara al área con continuidad después del 2-0 inicial.

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Ese comportamiento deja una alerta para los partidos en los que el plan sea ceder la posesión, sobre todo fuera de casa. El equipo soportó la presión esta vez, pero la falta de control y la cantidad de ocasiones concedidas quedaron expuestas pese al resultado.

La victoria en Río de Janeiro tuvo valor en la tabla y en la secuencia del torneo. Con 44 puntos, el equipo quedó cerca del Flamengo y mantuvo una racha positiva en una zona del campeonato donde cada fecha modifica la pelea por los cupos internacionales.

El próximo compromiso será el 30 de agosto de 2026 a las 9:00 a. m. (hora de Colombia) contra Fluminense en la Arena da Baixada de Coritiba, en un duelo directo por los primeros cuestos del campeonato. Después visitará a Cruzeiro, que ocupa el quinto puesto, antes de jugar el clásico ante Coritiba en el Couto Pereira por la fecha 27. A continuación, estos serán los partidos que tendrán en el cierre de agosto y en septiembre de 2026:

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30 de agosto de 2026 - Serie A de Brasil: Athletico Paranaense vs. Fluminense

6 de septiembre de 2026 - Serie A de Brasil: Cruzeiro vs. Athletico Paranaense

13 de septiembre de 2026 - Serie A de Brasil: Coritiba vs. Athletico Paranaense

20 de septiembre de 2026 - Serie A de Brasil: Athletico Paranaense vs. Bahía