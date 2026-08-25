‘Primo Gay’ traicionó al frente 36 de las disidencias de las Farc de ‘Calarcá’: ahora formaría parte del Clan del Golfo en medio de la guerra por el control del norte de Antioquia

Un total de 200 familias de cuatro veredas ubicadas en jurisdicción del municipio de Ituango fueron desplazadas en medio de los enfrentamientos que no cesan en la zona, ubicada al nordeste de Antioquia - créditos Alcaldía de Ituango / sitio web | Fuerzas Militares | Fiscalía | Reuters | Luis Acosta / AFP | Ministerio de Defensa

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La guerra entre facciones de las disidencias de las Farc de alias Calarcá (Alexánder Díaz Mendoza) y el Clan del Golfo (autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—) dejó una novedad que confirmaron las autoridades del departamento de Antioquia.

En medio de las disputas, Neyder de Jesús Uñates López, más conocido con el alias de Primo Gay, y ahora exintegrante de las disidencias de las Farc, decidió unirse al Clan del Golfo, en una acción que ha intensificado la violencia y los enfrentamientos en el norte de Antioquia, y sobre todo en los municipios de Briceño e Ituango.

Según información de inteligencia militar y confirmación de las autoridades, Uñates López habría entregado información estratégica sobre la estructura y operaciones de sus antiguos compañeros a cambio de “mejores condiciones económicas”, destacó un informe de Teleantioquia Noticias.

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Sumado a lo anterior, un panfleto de las disidencias de las Farc, cuya autenticidad fue confirmada (y que circuló en redes sociales desde el 10 de agosto de 2026), señala que “Primo Gay” ahora hace parte del Clan del Golfo, organización con la que antes estaba en confrontación directa.

“‘Primo Gay’ hizo un acercamiento con el Clan del Golfo para trabajar con ellos. Ahora hace parte de esa estructura y las disidencias de las Farc ya están haciendo anuncios para sacarlo de sus filas”, precisó el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez.

Alias Primo Gay es uno de los hombres más buscados por las autoridades en el departamento de Antioquia - crédito Ministerio de Defensa de Colombia

Fuentes militares citadas por el mismo medio local explicaron que “debido a que ‘Calarcá’ le daba poco dinero a alias ‘Primo Gay’ y a su vez era asediado por nuestros operativos, este, aparentemente, decidió unirse al Clan del Golfo, con quien también estaba en una confrontación”.

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Además, el protagonismo mediático que Uñates López ganó en los últimos años habría generado desconfianza entre sus antiguos jefes, lo que lo llevó a buscar nuevos aliados, uno de ellos: Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo o “Alejandro”.

“Queremos ser claros y contundentes: “Primo Gay” NO hace parte de la dirección del nuestro FRENTE, NI pertenece a nuestra organización. Su nombre ha sido vinculado a nosotros de manera interesada, pero la realidad es que sus actuaciones públicas y privadas han evidenciado una clara ambición de poder y actitudes que se contraponen frontalmente a los principios que nos rigen”, menciona un fragmento del comunicado a nombre del Estado Mayor Central (EMC) del Frente 36 de las Farc-EP.

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Desde el 10 de agosto circuló el comunicado en redes sociales, cuya autenticidad se confirmó por parte de las autoridades departamentales en Antioquia - crédito red social Facebook

La carrera criminal de ‘Primo Gay’: del frente 36 de las disidencias de Calarcá al Clan del Golfo

El historial criminal de “Primo Gay” es extenso. Sus inicios se remontan hasta el ELN (Ejército de Liberación Nacional), y en 2017 fue identificado por inteligencia militar tras un ataque terrorista en Anorí.

Un año después (2018), se unió a las disidencias de las Farc, donde ascendió en poco tiempo gracias a su conocimiento en explosivos.

En 2019 fue nombrado cabecilla de escuadra y en 2024 llegó a ser el quinto cabecilla del Bloque Magdalena Medio, ordenando ataques en distintos municipios y participando en el asesinato de cuatro civiles en Anorí.

Tras la muerte del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, ‘Primo Gay’ habría ofrecido al Clan del Golfo información sobre campamentos, colaboradores y redes de apoyo de las disidencias, a cambio de participación en las rentas ilegales de la zona.

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La consecuencia más inmediata de esta traición ha sido un aumento de la violencia.

Y es que informes de inteligencia darían cuenta de que “Primo Gay” estaría entrenando a miembros del Clan del Golfo en la instalación de campos minados, como el que causó la muerte del soldado Jhoan Camilo Sanabria Mendoza y dejó a tres más heridos el fin de semana del 22 y 23 de agosto en zona rural de Briceño, en la vereda El Roblal.

Primo Gay había quedado al mano del frente 5 de las disidencias de las Farc, y esto en parte lo motivó a tomar la decisión de unirse al bando rival: el Clan del Golfo - crédito Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia / Facebook

El reconocido explosivista y líder guerillero también habría revelado los planes de las disidencias para recuperar el control de zonas rurales de Ituango, lo que provocó el desplazamiento de 91 familias (181 personas) de tres veredas del municipio.

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El secretario de Seguridad de Antioquia hizo hincapié en que la lucha actual en la región no responde a ninguna ideología, y expuso que “aquí lo que hay es un poco de criminales detrás de captar unas rentas ilegales, como son las que producen la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión”.

Preocupa la situación en Ituango por desplazamientos en medio de guerra entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc

El lunes 24 de agosto se conocieron las conclusiones luego de que la Gobernación de Antioquia realizó un Consejo de Seguridad en Ituango para analizar la grave situación de orden público que atraviesa el municipio, donde cientos de familias campesinas han sido desplazadas de sus veredas debido a amenazas y enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

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El gobernador Andrés Julián Rendón Cardona encabezó la reunión junto al alcalde de Ituango Javier Parias Posso, la fuerza pública, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

El objetivo principal del encuentro fue evaluar la confrontación entre estructuras de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá, y el Clan del Golfo, quienes se disputan el control de rentas ilegales en la región.

La violencia entre estos grupos ha provocado temor y el desplazamiento masivo de familias rurales, especialmente en las veredas El Torrente, La Rica, Filadelfia y San Luis. De manera preliminar, cerca de 100 personas han solicitado apoyo para trasladarse hacia la cabecera municipal, aunque las autoridades advierten que el número podría aumentar a medida que avance el censo y se caractericen a las familias afectadas.

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“Hemos pedido a la Fuerza Pública actuar con contundencia para permitir el retorno de la población civil. Gobernación y Alcaldía trabajan en la atención humanitaria”, aseguró el gobernador Rendón Cardona tras la reunión.

El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón lideró un consejo de seguridad debido a la situación que se vive en Ituango - crédito @AndresJRendonC/X

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre otras comunidades de Ituango que podrían estar en riesgo de nuevos desplazamientos o confinamientos a causa de los enfrentamientos armados.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo recordó que ya había advertido sobre estos riesgos en la Alerta Temprana 004 de 2020 y en su informe de seguimiento de 2021. En esos documentos se señalaban los efectos negativos de la disputa entre grupos armados sobre la población civil y la necesidad de fortalecer la protección y atención a las comunidades.

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Ante el escenario actual, la Defensoría reiteró su llamado a los grupos armados para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y eviten acciones que pongan en peligro a la población y los bienes civiles.

Por último, se solicitó también a las autoridades de todos los niveles garantizar condiciones seguras para los desplazados, activar las rutas de atención humanitaria y mantener un monitoreo constante sobre las comunidades en riesgo.