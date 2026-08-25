Dimayor oficializó el día y la hora de los octavos de final de la Copa Colombia: Nacional vs. Deportivo Cali, el clásico de la fecha

La final de la Copa Colombia está programada para finales del 2026 - crédito Dimayor

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La Dimayor compartió la programación para los partidos de octavos de final de la Copa Colombia, que se jugarán a partido único entre los 16 mejores clubes del campeonato que une a la primera y la segunda división.

El partido más destacado de la fase será entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, duelo que se jugará en el estadio Atanasio Girardot, según las nuevas modificaciones al campeonato. Esto perjudica al cuadro verdiblanco, pues aunque la taquilla se repartirá 50/50, el cuadro verdolaga tiene la plaza sancionada, por lo que no percibirá ingresos de taquilla.

El único duelo pendiente por definir su fecha y hora es el que jugará el ganador de la llave entre Santa Fe vs. Unión Magdalena contra Fortaleza FC. El primer partido no ha podido definirse por la participación en un torneo internacional del cuadro santafereño, pero el partido de ida se lo llevó el León, en El Campín, 3-0.

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Entretanto, América de Cali espera poder jugar ante Deportivo Pereira en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Sin embargo, está a la espera de conocer la decisión de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol sobre si autoriza o no al América a jugar de local en la capital.

El campeón de la Copa BetPlay Dimayor 2026 obtendrá uno de los cuatro cupos que dispone Colombia para la Copa Conmebol Sudamericana 2026

Estos son los partidos de los octavos de final de la Copa Colombia 2026

El partido entre Nacional y Deportivo Cali, como el juego entre América y Deportivo Pereira son los más atractivos de los octavos de final de la Copa Colombia -crédito Dimayor

Deportes Quindío vs. Llaneros FC

Día: miércoles 2 de septiembre.

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Centenario - Armenia.

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Día: miércoles 2 de septiembre.

Hora: 6:15 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot - Medellín.

América de Cali vs. Deportivo Pereira

Día: miércoles 9 de septiembre.

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: por definir.

Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá

Día: miércoles 9 de septiembre.

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Municipal - Mosquera.

Once Caldas vs. Alianza Valledupar

Día: miércoles 9 de septiembre.

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Palogrande - Manizales.

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Día: miércoles 9 de septiembre.

Hora: 8:10 p. m.

Estadio: Departamental Libertad - Pasto.

Barranquilla FC vs. Millonarios FC

Día: miércoles 16 de septiembre.

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Romelio Martínez - Barranquilla.

Unión Magdalena o Santa Fe vs. Fortaleza FC

Día: por definir.

Hora: por definir.

Estadio: por definir.

Así se jugará la fase de octavos de final y cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Este es el trofeo que se le entrega al campeón de la Copa Colombia - crédito Colprensa/Camila Díaz

La Dimayor anunció que la Copa Colombia 2026 cambiará de formato: los octavos y cuartos de final se jugarán a partido único, una medida definida tras una asamblea extraordinaria realizada este miércoles en el contexto de la situación del país tras el terremoto y para reorganizar el calendario del fútbol profesional colombiano.

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La localía para los octavos quedó fijada por reglamento con el criterio que antes determinaba al anfitrión del partido de vuelta. Cuando se enfrenten un club del Torneo de Ascenso y uno de la Liga, la sede corresponderá al equipo de segunda categoría, y si el cruce es entre dos equipos de Liga, será local el mejor ubicado en la tabla de reclasificación del primer semestre.

Así se determinó la localía en las dos próximas fases, según la División Mayor del Fútbol Colombiano:

“Luego de evaluar las circunstancias actuales del país y revisar las condiciones del calendario deportivo, la Asamblea determinó:

Mantener el formato vigente de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026, dando continuidad al sistema de competencia establecido desde el inicio del campeonato.

Modificar el formato de la Copa, estableciendo que las fases de Octavos de Final y Cuartos de Final se disputarán a partido único. Los partidos de Semifinal y Final se jugarán a ida y vuelta.

La localía de las llaves de Octavos y Cuartos se definió respetando lo estipulado con respecto al partido de vuelta en el reglamento de la competición. Es decir, si el partido es entre un equipo que participa en el Torneo BetPlay con uno de la Liga BetPlay, será local el equipo de la segunda categoría. Si el partido es entre dos equipos que participan en la Liga BetPlay, el local es quien quedó mejor ubicado en la tabla de reclasificación del primer semestre".