Este es el empresario colombiano que se enfrento con un exjefe de la patrulla fronteriza en Carolina del Norte: “Soy panadero, no Superman”

El empresario Manolo Betancourt expulsa a Gregory Bovino del estacionamiento de su panadería en Charlotte- crédito Reuters

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El empresario colombiano Manolo Betancourt, dueño de Manolo’s Bakery en Charlotte, relató que expulsó del estacionamiento de su negocio al exjefe de la patrulla fronteriza Gregory Bovino tras encontrarlo tomando fotos y videos del local. Según contó a Caracol Radio, este episodio reabrió el clima de miedo generado por las redadas migratorias del año pasado en esa zona.

Betancourt afirmó que la discusión se extendió durante 40 minutos y derivó en mensajes de odio que, según su testimonio, aumentaron desde noviembre. Recordó que entonces cerró su panadería por primera vez en 30 años, durante un operativo en el que, según los periodistas, ICE arrestó a casi 400 inmigrantes.

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El panadero, exmilitar colombiano y ciudadano estadounidense, dijo que al principio sintió miedo al enfrentar a Bovino. “Me morí de miedo. Al principio estaba temblando. Yo soy panadero, yo no soy Superman”, afirmó sobre el momento en que le pidió que abandonara la propiedad.

Betancourt explicó que identificó a Bovino por su papel en operaciones migratorias previas y por su presencia en Charlotte en noviembre del año pasado. Según su versión, el exfuncionario llegó al estacionamiento del negocio el domingo, tomó imágenes y se molestó cuando le exigieron retirarse.

El panadero, exmilitar colombiano y ciudadano estadounidense, dijo que al principio sintió miedo al enfrentar a Bovino. “Me morí de miedo. Al principio estaba temblando. Yo soy panadero, yo no soy Superman”, afirmó sobre el momento en que le pidió que abandonara la propiedad - crédito Reuters

Durante el cruce, Betancourt aseguró que Bovino intentó llevar la discusión al terreno racial y migratorio. Según relató, el exjefe de la patrulla le dijo que aceptaba inmigrantes en su negocio, pero no a “blancos” como él, y cuestionó si era “lo suficientemente americano”.

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El empresario afirmó que evitó responder en esos términos. “Fue un intercambio muy fuerte de dos pensamientos muy diferentes”, dijo, y agregó que logró calmarse para no “caer en la trampa” que, a su juicio, le tendían.

El punto más delicado surgió cuando describió una referencia directa a la sangre y a una supuesta jerarquía entre ambos. Betancourt contó que, tras recordarle a Bovino que los dos eran ciudadanos estadounidenses, recibió esta respuesta: “Nunca podemos estar en el mismo nivel usted y yo”.

A partir de allí, el empresario llevó la discusión a las consecuencias de los operativos migratorios. Según su testimonio, le respondió que no eran iguales porque “en tus manos hay sangre, y en las mías no la hay”, en alusión a ciudadanos que, según sostuvo, murieron bajo operaciones dirigidas por Bovino.

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Durante el cruce, Betancourt aseguró que Bovino intentó llevar la discusión al terreno racial y migratorio. Según relató, el exjefe de la patrulla le dijo que aceptaba inmigrantes en su negocio - crédito Erin Hooley/AP

Betancourt vinculó el episodio con las redadas de noviembre. En la entrevista con la emisora colombiana, lo conectó con el impacto que, según dijo, tuvieron esas redadas sobre la comunidad de Charlotte y su propio negocio. “Este señor trajo mucha tristeza, mucha oscuridad y mucho miedo a esta ciudad”, afirmó. Añadió que el temor golpeó de manera especial a la panadería y al sector donde está el local.

Dijo que cerró la panadería para proteger a trabajadores, clientes y a sí mismo, aunque la decisión implicó pérdidas. Sostuvo que su actividad no gira en torno al dinero, sino a la “humanidad”. Señaló que el cierre respondió a una evaluación de riesgo más amplia: “Se están llevando ciudadanos todos los días, los tiran al piso, los arrestan”, afirmó, y describió un escenario en el que ni siquiera la ciudadanía estadounidense garantiza quedar al margen de los operativos.

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En el tramo más político, Betancourt sostuvo que durante el altercado le propuso a Bovino hacer una transmisión en vivo e invitar al Congreso de Estados Unidos para discutir una reforma migratoria. Reconoció la necesidad de asegurar las fronteras, pero cuestionó la forma en que se actuó contra los migrantes. “Todos queremos vivir en una sociedad segura donde no existan criminales, pero nuestros campesinos, panaderos, agricultores, albañiles no son criminales, son gente buena”, sostuvo. Remarcó que hay inmigrantes que llevan décadas contribuyendo al sistema estadounidense.

Manolo Betancourt relata un cruce de 40 minutos con Gregory Bovino tras un incidente en su panadería en Charlotte. El empresario aseguró que la tensión subió por comentarios ligados a identidad y migración, evitó responder en esos términos y enmarcó la discusión en las consecuencias que atribuye a operativos anteriores - crédito Europa Press

También mencionó el aporte de esa población al Seguro Social. Afirmó que los inmigrantes han contribuido a ese sistema, del que otros serán beneficiarios, aunque ellos no podrán acceder a esos recursos, y calificó esa situación como “una ironía muy grande”.

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Resumió su posición en una consigna: “Lo único que yo pido es que mantengamos las familias unidas”. Sostuvo que una política migratoria distinta puede combinar fronteras seguras, castigo a criminales y preservación del núcleo familiar.

Betancourt reconstruyó su historia migratoria y empresarial. Nació en El Carmen de Viboral, Antioquia, fue teniente retirado de la Armada de Colombia y emigró por el conflicto interno. Llegó a Estados Unidos con una beca, USD 900 y sin hablar inglés.

Se graduó en una universidad privada, pasó por Stanford y hace 21 años se instaló en Carolina del Norte. Hoy tiene cuatro negocios y más de 70 empleados. En el pasado recibió una orden de deportación por una situación de la que, afirmó, no tuvo culpa, lo que reforzó su visión sobre la necesidad de cambiar el sistema migratorio.

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Al cierre de la entrevista, adelantó que viajaría al Chocó para llevar ayuda humanitaria y reconstruir panaderías, y que después visitaría Manizales y Pereira.