Este es correo con el que están suplantando a la Dian: delincuentes buscan estafar a quienes tienen que pagar la declaración de renta

La Dian advirtió sobre correos fraudulentos que simulan comunicaciones oficiales durante la declaración de renta 2025 en Colombia - crédito Dian

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La Dian advirtió el lunes 24 de agosto de 2026 sobre correos fraudulentos que simulan comunicaciones oficiales durante la declaración de renta 2025 en Colombia, una maniobra que busca robar datos personales y financieros en pleno calendario tributario, que se extiende del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026.

En ese periodo, las personas naturales obligadas a declarar deben revisar si superan los topes fijados por la autoridad tributaria: un patrimonio bruto igual o superior a $224.095.500 y umbrales de $69.718.600 para ingresos, consumos, compras y consignaciones.

Ese volumen de trámites es el contexto que, según la entidad, aprovechan los ciberdelincuentes para intensificar la suplantación institucional.

Según informó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los mensajes falsos suelen ofrecer supuestas devoluciones de impuestos, incluir enlaces para “verificar datos” o adjuntar archivos potencialmente maliciosos. La entidad insistió en que su único dominio autorizado es @dian.gov.co.

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El calendario tributario de la declaración de renta 2025 va del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026 y coincide con el aumento de intentos de suplantación - crédito Dian/Facebook

El reporte institucional precisó que algunos de esos correos usan direcciones como noreply@corebridge.net, ajenas a la autoridad tributaria. El organismo también detectó incongruencias en las cifras y referencias erróneas al año gravable, señales que permiten identificar el engaño.

La respuesta de la entidad es concreta es que una comunicación legítima de la Dian no solicita contraseñas, información bancaria ni el RUT completo a través de canales no oficiales, y tampoco exige pagos inmediatos por teléfono. Las comunicaciones auténticas, además, no contienen enlaces directos a formularios destinados a recolectar datos sensibles.

Para comprobar si un mensaje es verdadero, la autoridad indicó tres pasos: verificar que el remitente termine estrictamente en @dian.gov.co, revisar la existencia de un código de seguridad alfanumérico único y confirmar la información directamente en el portal oficial. La entidad también habilitó una herramienta digital en su sitio web para validar la autenticidad de los correos recibidos.

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Los correos falsos sobre la declaración de renta ofrecen devoluciones de impuestos, piden verificar datos e incluyen enlaces o archivos maliciosos, advirtió la Dian - crédito @DIANColombia/X

Durante la temporada de declaración de renta a personas naturales, explicó el organismo, los delincuentes modifican o imitan la dirección oficial para generar alarma y empujar a los usuarios a interactuar con enlaces externos o descargar documentos maliciosos.Ese tipo de mensajes también puede presentar errores ortográficos, sintaxis deficiente y formatos inconsistentes.

La recomendación oficial es no abrir enlaces ni descargar archivos cuando existan dudas sobre la procedencia del correo. Si el mensaje resulta falso, la autoridad aconseja eliminarlo y denunciarlo ante el CAI Virtual de la Policía Nacional de Colombia.

El fraude no se limita al correo y también usa SMS, llamadas y sitios clonados

La Dian reiteró que su único dominio autorizado es @dian.gov.co y detectó correos fraudulentos enviados desde direcciones ajenas como noreply@corebridge.net - crédito @DIANColombia/X

La entidad informó que las modalidades cambian de forma constante y van más allá del correo electrónico. Entre los métodos detectados aparecen mensajes de texto, sitios web clonados, llamadas telefónicas fraudulentas y aplicaciones maliciosas diseñadas para obtener datos sensibles.

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Frente a ese escenario, la autoridad tributaria recomendó entrar a su portal escribiendo la dirección directamente en el navegador, usar contraseñas fuertes y activar la autenticación de doble factor. También pidió mantener el software actualizado y reportar cualquier intento de fraude para reducir los riesgos de suplantación de identidad y estafas electrónicas.

En paralelo con esa alerta, la entidad recordó qué documentos deben reunir quienes estén obligados a presentar la declaración de renta 2025: el Registro Único Tributario, la cédula de ciudadanía, certificados de ingresos y retenciones, extractos bancarios, escrituras, recibos de impuesto predial, certificados de CDT y soportes de deducciones. El calendario aplica según los dos últimos dígitos del NIT.

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Este es el listado de direcciones de internet y correos electrónicos que tienen en alerta a la Dian

La Dian publicó un listado de correos usados para suplantar su imagen y estafar a los contribuyentes - crédito Dian

En su portal oficial, la autoridad tributaria divulgó una serie de direcciones de correos electrónicos vinculados a mensajes engañosos enviados en su nombre y pidió a los ciudadanos verificar el origen antes de responder o pagar. Se debe tener en cuenta que a través de estos no solo se busca estafar a personas y a empresas con la declaración de renta, sino en diferentes impuestos administrados por la Dian.

De acuerdo con la entidad, estas son direcciones electrónicas usadas en comunicaciones falsas a nombre de la Dian:

derlym.giraldom@gmail.com

oresponder@coopserp.com

contabilidad@coopserp.com

ncsinfo0@gmail.com

servicedian2@gmail.com

ccuautitlan@cantia.mx

notificacionesjudiciales@diancolombia.org

dian.cobro.juridico@gmail.com

dian.asesor.juidico@gmail.com

asistenciadian@aduana.com.co

asesor.juridico@dian.gov.co

auxtesoreria1@intercobroscolombiajuridica.com

juridico.cobranza@dian.gov.co

dian.gestionjuridica@outlook.com

cuentas.juridico@dian.gov.co

asistencia.juridica@dian.gov.co

dian.cobranzas.juridicas@gmail.com

policia@gobierno.es

asesorjuridico@dian.gov.org

FACTURACION@ELGUEROALTENO.COM

e.alvarado@intertraffic.com.mx

auxiliar.juridicos1@dian.com.co

acastillo@ediagro.com

avisosjudiciales@diangov.com