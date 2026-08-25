Gustavo Bolívar cuestionó discurso de Abelardo de la Espriella sobre la migración: “Ahora los tiran a la basura”

El presidente De la Espriella endurece la política migratoria y anuncia deportaciones inmediatas - crédito @GustavoBolivar/X

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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, ratificó en un reciente pronunciamiento la puesta en marcha de operativos coordinados con la Policía Nacional y Migración Colombia destinados a identificar y deportar migrantes en situación irregular, con énfasis en aquellos vinculados a delitos.

La declaración presidencial, dejó clara la posición oficial frente al fenómeno migratorio. “No voy a aceptar migración ilegal. Primero, los colombianos. Segundo, los colombianos. Y tercero, los colombianos. Para que le quede claro a todo el mundo”, afirmó el mandatario.

La instrucción explícita del presidente dispuso que Migración Colombia y la Policía Nacional inicien con urgencia los operativos.

En palabras de De la Espriella: “La orden a Migración es clara. Que empiecen los operativos coordinados con la Policía Nacional para dar con los inmigrantes ilegales. Primero, los que están cometiendo delitos. Segundo, los que no tienen regularizada su situación y en el término de la estancia tendrán que ser deportados. Deportados”.

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El jefe de Estado subrayó que se trata de una “orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana”.

Gustavo Bolívar: “En el gobierno Petro no se persiguió a los migrantes”, tras directriz de deportaciones de Abelardo de la Espriella - crédito John Paz/Colprensa - Luisa González/Reuters

El presidente también enfatizó su rechazo a la presencia de extranjeros que hayan cometido delitos o infracciones en territorio colombiano.

“No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo ofensivas en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y yo la asumo, y es una decisión administrativa”, expresó el mandatario.

La respuesta a este anuncio no se hizo esperar. Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), utilizó el mismo canal para referirse a la directriz presidencial.

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Bolívar señaló: “Muchos venezolanos, por unos pesos, lo cual no critico porque la gente tiene necesidades, se montaban a Transmilenio a denigrar de la izquierda colombiana y a compararnos con Chávez y Maduro. Ayudaron a elegir a ADLE y ahora él los va a perseguir y a sacar a las patadas”.

Gustavo Bolívar critica la política migratoria de Abelardo de la Espriella tras anuncio de deportaciones - crédito @GustavoBolivar/X

Bolívar acusó al gobierno actual de utilizar a los migrantes como herramienta política y luego desecharlos. “Los usaron para mostrar un modelo fracasado y ahora los tiran a la basura como un producto desechable”, afirmó.

El exfuncionario defendió el enfoque de la anterior administración y sostuvo: “En el gobierno Petro no se les persiguió, se les permitió trabajar. Ahora están montando la narrativa de que no se regularizaron. Falso”.

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Según datos aportados por Bolívar, la regularización de migrantes fue prioridad tanto durante el mandato de Iván Duque como en el de Gustavo Petro.

“Fuimos el gobierno que más PPT ha expedido (Permiso de Protección Temporal)”, detalló. El exdirector del DPS presentó cifras oficiales: hasta julio de 2022, el gobierno Duque entregó 1.280.106 permisos, mientras que desde agosto de 2022, el gobierno Petro expidió 1.448.668 documentos de regularización.

Rodrigo Lara aclaró que deportaciones no afectarán a venezolanos regularizados

Rodrigo Lara, ministro del Interior, explicó en Noticias Caracol que las recientes directrices del presidente Abelardo de la Espriella sobre deportaciones no afectan a la mayoría de venezolanos que ingresaron entre 2019 y 2021.

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Rodrigo Lara aclara alcance de la política migratoria anunciada por Abelardo de la Espriella - crédito Diego Pineda/Colprensa

“El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis”, afirmó Lara, señalando que cerca de dos millones fueron regularizados y recibieron acceso a servicios públicos y sociales como cualquier colombiano.

El funcionario subrayó que muchos venezolanos ya regresaron a su país, mientras otros se han integrado plenamente. “No hay necesidad incluso de integrarse, porque somos prácticamente un mismo pueblo aquí en Colombia”, sostuvo en la entrevista.

Rodrigo Lara precisó que la orden presidencial apunta exclusivamente a “las redes criminales, a los que se están lucrando particularmente con el paso de migrantes ilegales en el Darién. ¿Quiénes son esos? Las organizaciones como el Clan del Golfo, etcétera”, mencionando al Clan del Golfo como ejemplo de estas organizaciones delincuenciales.

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Por último, el ministro del Interior remarcó que la política migratoria mantiene el trato humanitario y legal hacia quienes regularizaron su situación y residen pacíficamente en el país.