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Papá de la hija que espera Juliana Calderón habría reaccionado a declaraciones de la empresaria: “Me tocará hablar”

Deimer, como aparece en sus redes sociales, no aguantó que la empresaria se refiriera a la relación que los dos tienen, después de mostrarse juntos en la revelación de género del bebé que esperan y generaron opiniones entre sus seguidores

Juliana Calderón confirmó su embarazo y mostró por primera vez el avance de su barriguita en TikTok - crédito @julianacalderon12/tiktok
Juliana Calderón confirmó su embarazo y mostró por primera vez el avance de su barriguita en TikTok - crédito @julianacalderon12/tiktok
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Juliana Calderón supo que esperaba una niña tomada de la mano de su pareja, frente a una decoración de serpentinas que estalló en rosa el 2 de agosto durante una celebración familiar en su finca.

El momento, transmitido en vivo por TikTok, no tardó en convertirse en tendencia, aunque no precisamente por la emoción de los padres.

La noticia del embarazo había llegado semanas antes, primero por las redes de su hermana Yina Calderón, quien lo anunció en sus estados de WhatsApp.

“No ocultamos nada, me siento orgullosa diciendo que Juliana está embarazada”, declaró Yina, quien también contó que se mareó al conocer la novedad. La propia Juliana lo confirmó poco después en una transmisión en TikTok, donde mostró el avance de su vientre por primera vez.

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Yina Calderón habría compartido al que sería el nuevo amor de su hermana Juliana - crédito @yinacalderontv/IG

Sin embargo, recientemente Juliana compartió una publicación en su cuenta de Instagram en una ronda de preguntas y respuestas, donde sus seguidores le preguntaron respecto al padre de su hija, pues después de la revelación de género no volvió a aparecer en ninguna publicación de la empresaria de keratinas.

De acuerdo con la hermana de Yina Calderón, el padre de su bebé que viene en camino y ella no tienen relación o conexión alguna desde hace un largo tiempo.

En vista de las declaraciones, el padre de la bebé que llevará por nombre Dulce María, compartió una publicación a través de sus InstaStories en la que presuntamente habría reaccionado al comentario de Juliana Calderón: “No quería, pero parece que me tocará salir a hablar”, generando expectativa acerca de lo que contará de su relación con la empresaria.

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Papá de la hija que espera Juliana Calderón habría reaccionado a las declaraciones de la empresaria - crédito @rastreandofamosos/IG

Sin embargo, hay publicaciones en redes donde la empresaria responde a comentarios sobre una relación ficticia con otro hombre.

“Para los que dicen que le contraté un papá a Dulce María... Les quiero decir que es cierto... Se tiene que hacer pasar por el papá hasta que ella tenga mil años”, incluso, afirmando que su pareja llevaba siete años con ella y lo había puesto como padrino de su sobrino.

A sus 28 años, la creadora de contenido y empresaria de keratinas describió el embarazo como una bendición que llegó en el momento preciso. “De pronto me sentía muy sola, de pronto me sentía muy mal. Entonces yo creo que en su momento me dio las cosas como debían ser”, expresó la menor de las hermanas Calderón durante esa transmisión.

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Juliana Calderón y la publicación que habría expeusto la realidad de su situación sentimental - crédito @elchismosocol/IG

La revelación de género derivó en uno de los episodios más comentados del año en el entretenimiento colombiano.

Cuando el humo rosa confirmó que viene una niña, la hermana mayor Claudia Calderón rompió en llanto, dañó parte del montaje y lanzó al piso la botella de cerveza que llevaba en la mano mientras gritaba: “Yo quería un niño”. Yina ya había advertido antes del anuncio: “Claudia, usted está muy borracha, no se le vaya a tirar la vuelta a la china, cálmese”. La escena se multiplicó en redes y opacó el festejo.

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La empresaria confirmó que tendrá una nila y que se llamará Dulce María - crédito @julianacalderon12/IG

Juliana no interrumpió la celebración. En Instagram escribió: “No saben la felicidad tan enorme que siente mi alma... Bienvenida, Dulce María... Gracias por hacerlo inolvidable”, con lo que confirmó también el nombre elegido para su hija, un homenaje a la Virgen de Guadalupe, figura con quien siente un vínculo especial por haber nacido el 12 de diciembre.

La identidad del padre sigue siendo parcial. Juliana descartó públicamente al empresario Juan David Tejada, señalado por usuarios en redes, y aclaró que solo mantiene con él una amistad. En una ronda de preguntas en Instagram reveló que conoce a su pareja desde hace 7 años y que ejerce la abogacía: “A pesar de muchos bajos y altos, él siempre estuvo para mí; ahora para Dulce María. Es mi abogado favorito”, escribió. Su nombre, no obstante, no ha sido revelado.

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