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El influencer de derecha Carlos Ayala realizó montaje con imágenes de Gabriela Muñoz, y la estudiante cercana a Petro le respondió con fotos reales: “Usted es un misógino y un violento”

La militante del Pacto Histórico acusó a Carlos Ayala Ozarco de violencia digital, tras comentarios ofensivos, y defendió la dignidad de su familia compartiendo fotografías reales en sus redes sociales

Gabriela Muñoz respondió públicamente a los insultos de Carlos Ayala Ozarco - crédito @gabymunozz_/X - @AyalaCarlOzarco/X
Gabriela Muñoz respondió públicamente a los insultos de Carlos Ayala Ozarco - crédito @gabymunozz_/X - @AyalaCarlOzarco/X
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Gabriela Muñoz, militante del Pacto Histórico, reapareció públicamente acompañando al expresidente Gustavo Petro durante un encuentro convocado por la Dirección Nacional y la bancada del movimiento para discutir temas políticos de relevancia, entre ellos la elección de nuevos magistrados para el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El video del encuentro, divulgado por el representante Alejandro Toro, muestra el momento en que Petro saluda a los asistentes y mantiene una conversación cercana con Muñoz, quien se le acerca y le habla al oído durante la reunión.

La presencia de Muñoz junto al exmandatario generó especulaciones en redes sociales, donde se sugirieron motivos extralaborales.

Ante la polémica, la joven activista decidió abordar públicamente los rumores. “Que los medios no tergiversen mi presencia junto al expresidente Gustavo Petro: aquí no hay romances secretos ni conspiraciones. Hay trabajo político, diálogo y compromiso con el país”, expresó Muñoz en un comunicado difundido en sus plataformas digitales.

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Gabriela Muñoz Olaya respondió a las versiones que circularon en redes tras ser vista con el expresidente Gustavo Petro - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz Olaya respondió a las versiones que circularon en redes tras ser vista con el expresidente Gustavo Petro - crédito @gabymunozz_/X

Muñoz agradeció al exjefe de Estado por “escuchar las voces de las juventudes” y permitir la colaboración de jóvenes profesionales en el diseño de estrategias comunicativas.

“Agradezco al expresidente por escuchar las voces de las juventudes y por permitirme aportar, junto con profesionales, a la construcción de estrategias comunicativas para defender la verdad, la Constitución y los derechos conquistados”, afirmó.

La militante del Pacto Histórico también cuestionó la cobertura de ciertos medios, a los que acusó de inventar historias y desacreditar trayectorias personales.

“Mientras algunos medios desinforman, destruyen reputaciones e inventan historias, miles de jóvenes utilizamos las redes para mostrar las realidades que pretenden ocultar. Por eso debemos organizarnos, comunicar con responsabilidad y evitar que Colombia retroceda en oportunidades, libertades y derechos”, sostuvo Muñoz.

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Como parte de su respuesta a las versiones que circulan sobre su vínculo con el expresidente, la activista remarcó su rechazo a la utilización de estereotipos de género para deslegitimar la labor política de las mujeres.

Carlos Ayala Ozarco lanza ataques personales y comentarios ofensivos contra Gabriela Muñoz - crédito @AyalaCarlOzarco/X
Carlos Ayala Ozarco lanza ataques personales y comentarios ofensivos contra Gabriela Muñoz - crédito @AyalaCarlOzarco/X

“Como mujer, rechazo profundamente la narrativa misógina que pretende reducir mi trabajo a una supuesta relación sentimental que jamás ha existido. Es la vieja estrategia de negar nuestra capacidad, desacreditar nuestra voz y convertir cualquier cercanía política en un escándalo”, denunció.

Muñoz subrayó que su relación con Gustavo Petro se circunscribe al plano profesional y político, y manifestó su negativa a tolerar campañas de desprestigio.

“Mi relación con el expresidente Gustavo Petro es política y profesional, basada en el respeto, la escucha y el compromiso con las causas que defendemos. No permitiré que el amarillismo convierta mi trabajo en una mentira”, enfatizó.

En un mensaje dirigido a las nuevas generaciones y a las mujeres, Muñoz insistió en la importancia de participar activamente en la vida pública. “Las juventudes y las mujeres no estamos para adornar fotografías ni guardar silencio. Estamos para participar, comunicar, defender nuestros derechos y ayudar a construir el país que merecemos”, aseguró.

El influencer Carlos Ayala Ozarco arremete con insultos y frases despectivas hacia Gabriela Muñoz en redes sociales - crédito @AyalaCarlOzarco/X
El influencer Carlos Ayala Ozarco arremete con insultos y frases despectivas hacia Gabriela Muñoz en redes sociales - crédito @AyalaCarlOzarco/X

En medio del debate, el influencer Carlos Ayala Ozarco, identificado con posiciones afines a la derecha, publicó en X comentarios despectivos y ataques personales contra Muñoz, acompañados con una imagen de la joven.

“Desde luego, lo suyo es corrupción pura: ver cómo sigue metiéndole mano a lo que no es suyo para que la sigan ‘afinando’”, escribió Ayala Ozarco. Además, añadió frases ofensivas como: “Vagabunda tuneada y perro peluqueado tienen collar y dueño”.

Gabriela Muñoz responde a los ataques de Carlos Ayala Ozarco y lo acusa de misoginia y violencia - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz responde a los ataques de Carlos Ayala Ozarco y lo acusa de misoginia y violencia - crédito @gabymunozz_/X

La respuesta de Gabriela Muñoz no tardó en llegar por la misma vía. “Carlos, usted es un misógino y un violento. Desde hace tiempo se dedica a atacarme por ser mujer y ahora recurre a la inteligencia artificial para modificar y distorsionar mi cuerpo”, denunció la militante.

Muñoz afirmó que los montajes digitales realizados contra su imagen no solo la hacen reír, sino que revelan la falta de argumentos de quienes, según ella, se dedican a denigrar y agredir a mujeres.

Gabriela Muñoz acompañó su mensaje con fotos de cuando tenía 15-16 años - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz acompañó su mensaje con fotos de cuando tenía 15-16 años - crédito @gabymunozz_/X

Para zanjar la controversia, Muñoz compartió imágenes personales y defendió la dignidad de su historia familiar.

“Le dejo fotografías reales de cuando tenía 15-16 años, sin montajes ni inteligencia artificial. Mi madre y mi familia son hermosas, y agradezco profundamente la genética que heredé”, publicó en su cuenta oficial.

“No pierda más el tiempo intentando humillarme, Carlos. Además de misógino, se ve patético”, concluyó.

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