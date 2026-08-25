Bogotá tendrá 41 nuevas cámaras de fotodetección: estos son los lugares donde serán ubicadas

Bogotá sumará 41 nuevas cámaras de fotodetección en avenidas como NQS, El Dorado y Las Américas para reducir la siniestralidad vial - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

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Una nueva fase en la estrategia de control vial se pondrá en marcha en Bogotá: la ciudad sumará 41 cámaras de fotodetección en avenidas clave como NQS, El Dorado, Las Américas, Ciudad de Cali y Caracas. La medida, que se implementará entre este año y el próximo, fue respaldada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) y busca frenar el repunte de la siniestralidad vial.

La Secretaría de Movilidad confirmó que la instalación de las primeras 16 cámaras comenzará en los próximos días. Estos dispositivos estarán ubicados en cinco puntos de alta circulación, incluyendo la avenida NQS con calle 9, la NQS con calle 47A, la avenida El Dorado con carreras 17 y 25, y Las Américas con carrera 58. En cada lugar, se colocarán entre dos y cuatro cámaras, según la dirección del flujo vehicular.

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El despliegue responde a un análisis técnico que identificó exceso de velocidad y cruces inseguros, especialmente en zonas donde hay presencia frecuente de peatones, niños y adolescentes por la cercanía de colegios. Según la Secretaría de Movilidad, “el exceso de velocidad es el principal causante de muertes en la vía”.

El sistema de control electrónico se ampliará de 99 a 240 dispositivos para 2027, tras la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

La expansión del sistema de cámaras en Bogotá

Además de los dispositivos iniciales, la administración local ya cuenta con la autorización para instalar al menos 25 cámaras adicionales. El refuerzo estará distribuido en corredores como la avenida Ciudad de Cali, la calle 13, la Conejera, la vía al Llano, la carrera 10, la autopista Norte, la Primero de Mayo, la autopista Sur y la avenida Caracas.

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Algunas de estas cámaras corresponden a la renovación de equipos que superaron los cinco años de operación, vigencia máxima otorgada por la Ansv. El objetivo es ampliar la red de control de las 99 cámaras actuales a 240 para 2027, cubriendo así un espectro mucho más amplio de la movilidad urbana.

Según fuentes al tanto del proceso, las autoridades gestionan cerca de 100 autorizaciones adicionales, lo que aceleraría el crecimiento de la red de fotodetección en la ciudad.

Expertos afirman que la instalación de cámaras ha reducido un 30 % las muertes por siniestros viales en Bogotá desde su implementación - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Qué detectan las nuevas cámaras salvavidas

Las nuevas cámaras están equipadas para identificar infracciones como exceso de velocidad, circulación en zonas restringidas y la falta de revisión técnico-mecánica. En ciertos puntos, estos dispositivos también pueden registrar el incumplimiento de pico y placa, la ausencia de Soat, el estacionamiento en lugares prohibidos y el cruce de semáforos en rojo. Cada evidencia capturada pasa por validación de un agente de tránsito antes de iniciar el proceso sancionatorio.

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El sistema fue diseñado para atacar prácticas que, según la entidad, ponen en grave riesgo la seguridad vial. “Estaremos informando oportunamente a la ciudadanía sobre las etapas pedagógica y sancionatoria”, explicó María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad.

Controversia y críticas desde el ámbito político

El anuncio generó polémica entre varios sectores. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó la medida como “un abuso con los bogotanos”. El representante a la Cámara, Daniel Briceño, pidió al presidente Abelardo De La Espriella y a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, revisar el tema: “En Bogotá estamos cansados de la persecución; estamos cansados de que, a través de un discurso de cuidado de la vida, lo que hayan montado realmente sea un mecanismo efectivo de recaudo de plata para alimentar burocráticamente a esa Secretaría”.

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Las nuevas cámaras salvavidas buscan evitar hasta 50 muertes y 900 lesiones en los próximos cuatro años, según la Secretaría de Movilidad - crédito fotodeteccionbogota.com

Escenario actual de la siniestralidad en Bogotá

El crecimiento del parque automotor y el aumento de motociclistas, que representan el 45 % de las víctimas fatales, han elevado la preocupación. De acuerdo con cifras oficiales, hasta el 31 de julio los fallecimientos en la vía aumentaron un 33% frente al mismo periodo del año pasado.

Frente a este panorama, la Secretaría de Movilidad espera que la ampliación del sistema de cámaras contribuya a evitar cerca de 50 muertes y 900 lesiones en los próximos cuatro años, siempre que los conductores respeten el límite de 50 km/h en los puntos intervenidos.