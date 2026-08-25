River Plate vs. Santa Fe: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

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El último cupo a los cuartos de final de la “Gran Conquista” (apodo de la Copa Sudamericana dentro de los amantes del fútbol) se define en Buenos Aires.

En esta ocasión, Independiente Santa Fe sueña con dar el golpe en la casa de River Plate que viene de mostrar varios problemas en defensa, mientras que el equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet quiere instalarse dentro de los 8 mejores de Sudamérica.

Weimar Asprilla cogiendo una pelota mientras Emmanuel Olivera y Rafael Santos Borré pelean la pelota en el estadio El Campín-crédito Luis Acosta/AFP

El partido se jugará el 26 de agosto de 2026 en el estadio Más Monumental de Buenos Aires (Argentina), a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia, y se podrá ver en exclusiva a través de DSports (610-1610), y en las aplicaciones de DGO, Prime Video y Paramount Plus.

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El árbitro del partido será el uruguayo Esteban Ostojich, y en el VAR lo acompañará su compatriota Leodan González.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

River Plate

El cuadro millonario quiere conseguir la clasificación a los cuartos de final-crédito Luis Acosta/AFP

El 23 de agosto de 2026, River Plate empató a dos goles ante Vélez Sarsfield en el estadio Más Monumental por la fecha 6 de la Liga Profesional de Fútbol.

Pese a comenzar ganando por 2-0 en el primer tiempo con los goles de Ángel Correa al minuto 11 y el autogol de Thiago Silvero al 43, el equipo de Coudet no pudo sostener el marcador, y en el segundo tiempo, los dirigidos por el técnico Guillermo Barros Schelotto se repusieron de la adversidad.

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El chileno Diego Valdés al minuto 61 y Manuel Lanzini al 79 de partido anotaron el empate final en el estadio Más Monumental.

A continuación, así viene el cuadro “Millonario” en sus últimos cinco encuentros:

23 de agosto de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: River Plate 2-2 Vélez Sarsfield

19 de agosto de 2026 - Copa Sudamericana: Independiente Santa Fe 0-0 River Plate

16 de agosto de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: River Plate 2-0 Argentinos Juniors

8 de agosto de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Tigre 1-0 River Plate

2 de agosto de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: River Plate 0-1 Rosario Central

Santa Fe

El "León" viene de empatar ante los "Diablos Rojos"-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 22 de agosto de 2026, Independiente Santa Fe jugó el “Clásico de Rojos” en el estadio El Campín ante América de Cali, y empataron sin goles, en medio de los disturbios que se protagonizaron por las hinchadas invadiendo el campo de juego.

El primer tiempo fue parejo para los más de 12.000 espectadores que estuvieron en el “Coliseo de la 57″, pero ya en la parte complementaria, el cuadro bogotano fue superior, y sacó como figura al portero Jean Fernandes.

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De esta forma, Santa Fe sumó su tercer empate en los últimos cinco encuentros. Así viene el cuadro bogotano en sus más recientes juegos:

22 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 0-0 América de Cali

19 de agosto de 2026 - Copa Sudamericana: Santa Fe 0-0 River Plate

8 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó

5 de agosto de 2026 - Copa BetPlay: Santa Fe 2-0 Unión Magdalena

2 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 2-2 Once Caldas

Lautaro Rivero marcando a Hugo Rodallega en el juego de ida-crédito Luis Acosta/AFP

En lo que se refiere al encuentro de ida, disputado el 20 de agosto de 2026, Santa Fe y River no se hicieron daño, pese a que el cuadro bogotano fue superior en los 90 minutos.

En lo que se refiere a la última visita del “Cardenal” a Argentina para jugar ante el “Millonario”, hay que ir al 19 de mayo de 2021, cuando por la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo venció por 2-1 a los liderados en ese entonces por Harold Rivera.

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Con goles de Fabrizio Angileri al minuto 3 y de Julián Álvarez al minuto 6, el cuadro argentino se llevó los puntos:

19 de agosto de 2026 - Copa Sudamericana: Santa Fe 0-0 River Plate

19 de mayo de 2021 - Copa Libertadores: River Plate 2-1 Santa Fe

6 de mayo de 2021 - Copa Libertadores: Santa Fe 0-0 River Plate

3 de mayo de 2018 - Copa Libertadores: Santa Fe 0-1 River Plate

5 de abril de 2018 - Copa Libertadores: River Plate 0-0 Santa Fe