Deportes
Agregar Infobae enGoogle

River Plate vs. Santa Fe: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El partido de ida terminó sin goles en el estadio El Campín, y el Vasco da Gama de los futbolistas colombianos Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez esperan rival del ganador de esta llave

Guardar

El último cupo a los cuartos de final de la “Gran Conquista” (apodo de la Copa Sudamericana dentro de los amantes del fútbol) se define en Buenos Aires.

En esta ocasión, Independiente Santa Fe sueña con dar el golpe en la casa de River Plate que viene de mostrar varios problemas en defensa, mientras que el equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet quiere instalarse dentro de los 8 mejores de Sudamérica.

River Plate's Colombian forward #19 Rafael Santos Borre and Santa Fe's goalkeeper #12 Weimar Asprilla fight for the ball during the first leg of the Copa Sudamericana round of 16 football match between Colombia's Independiente Santa Fe and Argentina's River Plate at the Nemesio Camacho 'El Campin' stadium, in Bogota, on August 19, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
Weimar Asprilla cogiendo una pelota mientras Emmanuel Olivera y Rafael Santos Borré pelean la pelota en el estadio El Campín-crédito Luis Acosta/AFP

El partido se jugará el 26 de agosto de 2026 en el estadio Más Monumental de Buenos Aires (Argentina), a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia, y se podrá ver en exclusiva a través de DSports (610-1610), y en las aplicaciones de DGO, Prime Video y Paramount Plus.

PUBLICIDAD

El árbitro del partido será el uruguayo Esteban Ostojich, y en el VAR lo acompañará su compatriota Leodan González.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

River Plate

River Plate players pose for pictures ahead of the first leg of the Copa Sudamericana round of 16 football match between Colombia's Independiente Santa Fe and Argentina's River Plate at the Nemesio Camacho 'El Campin' stadium, in Bogota, on August 19, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
El cuadro millonario quiere conseguir la clasificación a los cuartos de final-crédito Luis Acosta/AFP

El 23 de agosto de 2026, River Plate empató a dos goles ante Vélez Sarsfield en el estadio Más Monumental por la fecha 6 de la Liga Profesional de Fútbol.

Pese a comenzar ganando por 2-0 en el primer tiempo con los goles de Ángel Correa al minuto 11 y el autogol de Thiago Silvero al 43, el equipo de Coudet no pudo sostener el marcador, y en el segundo tiempo, los dirigidos por el técnico Guillermo Barros Schelotto se repusieron de la adversidad.

PUBLICIDAD

El chileno Diego Valdés al minuto 61 y Manuel Lanzini al 79 de partido anotaron el empate final en el estadio Más Monumental.

A continuación, así viene el cuadro “Millonario” en sus últimos cinco encuentros:

  • 23 de agosto de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: River Plate 2-2 Vélez Sarsfield
  • 19 de agosto de 2026 - Copa Sudamericana: Independiente Santa Fe 0-0 River Plate
  • 16 de agosto de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: River Plate 2-0 Argentinos Juniors
  • 8 de agosto de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Tigre 1-0 River Plate
  • 2 de agosto de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: River Plate 0-1 Rosario Central

Santa Fe

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El "León" viene de empatar ante los "Diablos Rojos"-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 22 de agosto de 2026, Independiente Santa Fe jugó el “Clásico de Rojos” en el estadio El Campín ante América de Cali, y empataron sin goles, en medio de los disturbios que se protagonizaron por las hinchadas invadiendo el campo de juego.

El primer tiempo fue parejo para los más de 12.000 espectadores que estuvieron en el “Coliseo de la 57″, pero ya en la parte complementaria, el cuadro bogotano fue superior, y sacó como figura al portero Jean Fernandes.

De esta forma, Santa Fe sumó su tercer empate en los últimos cinco encuentros. Así viene el cuadro bogotano en sus más recientes juegos:

  • 22 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 0-0 América de Cali
  • 19 de agosto de 2026 - Copa Sudamericana: Santa Fe 0-0 River Plate
  • 8 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó
  • 5 de agosto de 2026 - Copa BetPlay: Santa Fe 2-0 Unión Magdalena
  • 2 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 2-2 Once Caldas
Santa Fe's forward #11 Hugo Rodallega and River Plate's defender #13 Lautaro Rivero fight for the ball during the first leg of the Copa Sudamericana round of 16 football match between Colombia's Independiente Santa Fe and Argentina's River Plate at the Nemesio Camacho 'El Campin' stadium, in Bogota, on August 19, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
Lautaro Rivero marcando a Hugo Rodallega en el juego de ida-crédito Luis Acosta/AFP

En lo que se refiere al encuentro de ida, disputado el 20 de agosto de 2026, Santa Fe y River no se hicieron daño, pese a que el cuadro bogotano fue superior en los 90 minutos.

En lo que se refiere a la última visita del “Cardenal” a Argentina para jugar ante el “Millonario”, hay que ir al 19 de mayo de 2021, cuando por la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo venció por 2-1 a los liderados en ese entonces por Harold Rivera.

Con goles de Fabrizio Angileri al minuto 3 y de Julián Álvarez al minuto 6, el cuadro argentino se llevó los puntos:

  • 19 de agosto de 2026 - Copa Sudamericana: Santa Fe 0-0 River Plate
  • 19 de mayo de 2021 - Copa Libertadores: River Plate 2-1 Santa Fe
  • 6 de mayo de 2021 - Copa Libertadores: Santa Fe 0-0 River Plate
  • 3 de mayo de 2018 - Copa Libertadores: Santa Fe 0-1 River Plate
  • 5 de abril de 2018 - Copa Libertadores: River Plate 0-0 Santa Fe

Temas Relacionados

Santa FeRiver PlateRiver Plate vs. Santa FeCopa SudamericanaCopa Sudamericana 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

David González protestó por la agresión a Jean Fernandes durante el partido Santa Fe vs. América: “El partido no se tuvo que haber jugado”

El entrenador también se refirió al gesto obsceno del portero americano, el cual le puede acarrear una sanción de hasta 10 jornadas

David González protestó por la agresión a Jean Fernandes durante el partido Santa Fe vs. América: “El partido no se tuvo que haber jugado”

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

El equipo Pijao dejó escapar la oportunidad de irse en ventaja en la serie ante su gente, perdiendo 1-0 en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Dimayor oficializó el día y la hora de los octavos de final de la Copa Colombia: Nacional vs. Deportivo Cali, el clásico de la fecha

El campeón del torneo que junta a los clubes de la primera y la segunda división se clasificará a la primera ronda de la Copa Conmebol Sudamericana 2027

Dimayor oficializó el día y la hora de los octavos de final de la Copa Colombia: Nacional vs. Deportivo Cali, el clásico de la fecha

Así calificó la prensa brasileña a Kevin Viveros y a los colombianos tras la victoria del Athletico Paranaense ante Botafogo por el Brasileirao: “Con el estilo que le gusta”

El cuadro de Coritiba continúa en un buen momento en el campeonato brasileño, por detrás del Palmeiras y Flamengo, y clasificados de forma parcial a la Copa Libertadores 2027

Así calificó la prensa brasileña a Kevin Viveros y a los colombianos tras la victoria del Athletico Paranaense ante Botafogo por el Brasileirao: “Con el estilo que le gusta”

Periodista colombiano lanzó fuerte pulla a River Plate en la previa del partido ante Santa Fe por Sudamericana: “Juegan horrible”

El “León” buscará el 26 de agosto de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) la hazaña de clasificar a los cuartos de final del segundo torneo de clubes más importante del continente

Periodista colombiano lanzó fuerte pulla a River Plate en la previa del partido ante Santa Fe por Sudamericana: “Juegan horrible”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Karol G visitó a sus fans en un hospital de California, Estados Unidos, como parte de su tour: así fue el emotivo momento

Karol G visitó a sus fans en un hospital de California, Estados Unidos, como parte de su tour: así fue el emotivo momento

Papá de la hija que espera Juliana Calderón habría reaccionado a declaraciones de la empresaria: “Me tocará hablar”

Juliana Calderón aclaró su relación con el padre de Dulce María: “Solo nos une nuestra hija”

Ozuna fue acusado de supuesto maltrato físico por parte de famosa modelo: la mujer compartió imágenes de los moretones que le habría causado el cantante

Luisa Fernanda W explicó por qué no quiere hacer una despedida de soltera fuera de Colombia: “La voy a arreglar yo”

Deportes

David González protestó por la agresión a Jean Fernandes durante el partido Santa Fe vs. América: “El partido no se tuvo que haber jugado”

David González protestó por la agresión a Jean Fernandes durante el partido Santa Fe vs. América: “El partido no se tuvo que haber jugado”

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Dimayor oficializó el día y la hora de los octavos de final de la Copa Colombia: Nacional vs. Deportivo Cali, el clásico de la fecha

Así calificó la prensa brasileña a Kevin Viveros y a los colombianos tras la victoria del Athletico Paranaense ante Botafogo por el Brasileirao: “Con el estilo que le gusta”

Periodista colombiano lanzó fuerte pulla a River Plate en la previa del partido ante Santa Fe por Sudamericana: “Juegan horrible”