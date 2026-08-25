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Juliana Calderón aclaró su relación con el padre de Dulce María: “Solo nos une nuestra hija”

La empresaria reveló que no mantiene ningún vínculo sentimental o de convivencia con el padre de Dulce María y compartió un mensaje sobre la importancia de la disposición en las relaciones

Juliana Calderón anuncia su embarazo y conmueve a sus seguidores - crédito @julianacalderon12/IG - Imagen ilustrativa Infobae
Juliana Calderón anuncia su embarazo y conmueve a sus seguidores - crédito @julianacalderon12/IG - Imagen ilustrativa Infobae
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La empresaria e influencer colombiana Juliana Calderón confirmó públicamente que se encuentra separada del padre de su hija, Dulce María, y atraviesa su embarazo sin una relación sentimental con él.

La noticia, que fue divulgada a través de sus redes sociales, generó una oleada de reacciones y especulaciones entre sus seguidores, quienes han estado pendientes de cada detalle sobre la gestación y el entorno personal de la hermana de Yina Calderón.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Juliana Calderón respondió de manera directa a la inquietud de un usuario sobre su situación actual con el padre de su hija. “No estamos juntos en ningún aspecto”, fue la afirmación que dejó en claro la empresaria, disipando cualquier rumor sobre una posible reconciliación o convivencia.

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Su respuesta fue acompañada por una imagen con un mensaje que muchos interpretaron como una reflexión sobre su experiencia personal: “El que quiere estar contigo, ordena su vida para poder estar contigo. Ya que la persona correcta no viene preparada, sino dispuesta. Todos los demás son excusas”.

Durante las últimas semanas, el embarazo de Juliana Calderón ha sido uno de los temas más comentados en la farándula colombiana, en parte por la expectativa que rodea a la familia Calderón, pero también por el hermetismo respecto a la identidad y el rol del padre de Dulce María. Aunque la empresaria ya había confirmado que el progenitor es Deimer Ordóñez Rojas, abogado y administrador de empresas, las preguntas en torno a la relación y el nivel de compromiso de él durante el embarazo se han mantenido vigentes.

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El vínculo entre Juliana Calderón y Deimer Ordóñez Rojas data de años atrás, antes de que la empresaria iniciara una relación con Juan Manuel Rodríguez, quien falleció en el accidente aéreo en el que también perdió la vida el cantante Yeison Jiménez. Tras ese periodo, Juliana retomó contacto con Deimer, pero según sus propias palabras, actualmente su nexo se limita exclusivamente a la hija que esperan.

Las declaraciones y publicaciones de la influencer han avivado el debate sobre la maternidad en solitario y el acompañamiento masculino durante el embarazo. Aunque ha preferido no entrar en detalles sobre las razones de la separación, sus mensajes han dejado entrever que atraviesa esta etapa sin el apoyo del padre de la bebé, lo que ha generado mensajes de apoyo y también cuestionamientos en redes sociales.

La exposición pública de su vida personal ha sido motivo de comentarios tanto positivos como críticos, pero Juliana Calderón ha optado por mantener la transparencia con sus seguidores, aclarando rumores y compartiendo sus reflexiones sobre la maternidad. Por ahora, la empresaria se enfoca en la llegada de Dulce María, priorizando el bienestar de su futura hija y el fortalecimiento de su entorno familiar y profesional.

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