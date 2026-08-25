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Ozuna fue acusado de supuesto maltrato físico por parte de famosa modelo: la mujer compartió imágenes de los moretones que le habría causado el cantante

La creadora de contenido habría difundido pruebas gráficas y mensajes privados que relacionarían al reguetonero con episodios de violencia, sin que exista declaración oficial del músico

La grabación recopila fotografías y capturas difundidas por la modelo, quien señala al cantante de presunto maltrato físico y verbal durante su relación - crédito @MeSanchez23/ X

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La figura del reguetonero puertorriqueño Ozuna quedó en el centro de una controversia tras ser acusado públicamente de presunta violencia física y verbal por la modelo Yillian Atkinson.

La mujer, también creadora de contenido, hizo las denuncias a través de sus redes sociales el 24 de agosto, donde compartió material gráfico y textual que, según su versión, respaldaría los señalamientos contra el artista. Hasta el momento, el cantante no ha emitido ninguna declaración y no se tiene constancia de una denuncia formal ante las autoridades.

La controversia se originó cuando Yillian Atkinson publicó historias en Instagram en las que mostró fotografías de su cuerpo con aparentes lesiones, capturas de pantalla de conversaciones y registros de llamadas que atribuyó a Ozuna.

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En una de las imágenes, la modelo escribió: “Ya me cansé de ser amable y perdonarte todo lo que has hecho desde el año pasado”. En otras publicaciones, la mujer se refirió al cantante con frases como “Él maltrata a las mujeres” y lo etiquetó directamente en sus relatos, llegando incluso a advertir: “Si algo me pasa, fue Jan Carlos Ozuna”, mencionando el nombre real del artista.

Ozuna estaría envuelto en controversia tras supuestas denuncias de violencia de la modelo Yillian Atkinson - crédito @thisisnotyillian/ Instagram
Ozuna estaría envuelto en controversia tras supuestas denuncias de violencia de la modelo Yillian Atkinson - crédito @thisisnotyillian/ Instagram

Entre los materiales publicados aparecieron imágenes de moretones, así como una cámara dañada que, según Atkinson, resultó afectada en uno de los episodios de presunta violencia. Además, difundió supuestas conversaciones privadas de carácter sentimental y otras donde se evidenciarían discusiones, algunas relacionadas con celos.

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En una de las capturas, Atkinson relató: “Me amaba, pero me caía a puños cada dos semanas”. También se puede leer un reclamo donde ella pide al cantante que deje de vincularla públicamente con él.

La modelo afirmó que los supuestos episodios de maltrato ocurrieron mientras ambos mantenían una relación amorosa. En su relato, Atkinson expresó su cansancio por el silencio y explicó que decidió hacer públicas las acusaciones debido a la gravedad de lo vivido. “Nunca conozcan a sus ídolos. Tras que le acepto sus comportamientos, me daba y abusaba verbalmente”, escribió sobre una de las fotografías que muestran presuntas lesiones.

La imagen pública de Ozuna quedó en entredicho tras la acusación de presunta violencia por parte de la modelo Yillian Atkinson - crédito @thisisnotyillian /Instagram
La imagen pública de Ozuna quedó en entredicho tras la acusación de presunta violencia por parte de la modelo Yillian Atkinson - crédito @thisisnotyillian /Instagram

Atkinson también compartió historiales de llamadas y mensajes en los que, según su versión, el cantante habría intentado contactarla en repetidas ocasiones. En uno de estos registros, la modelo le pide: “Déjame en paz y ocúpate de tu vida”. Según lo que expuso en sus redes sociales, la relación habría estado marcada por episodios de celos, discusiones y violencia verbal y física.

Hasta el momento, no existen registros públicos de una denuncia formal presentada por Yillian Atkinson ante autoridades policiales o judiciales, ni se ha confirmado la apertura de una investigación oficial sobre los hechos. Tampoco ha sido posible verificar de manera independiente la autenticidad de las imágenes, capturas y registros que la modelo difundió en las plataformas sociales. Por ahora, la información disponible corresponde únicamente a la versión publicada por Atkinson y no a documentación probatoria o resoluciones judiciales.

Yillian Atkinson compartió pruebas visuales y mensajes en redes sociales, mientras Ozuna no ha emitido declaraciones ni existe denuncia formal - crédito @thisisnotyillian/ Instagram
Yillian Atkinson compartió pruebas visuales y mensajes en redes sociales, mientras Ozuna no ha emitido declaraciones ni existe denuncia formal - crédito @thisisnotyillian/ Instagram

Yillian Atkinson es una modelo, influencer y creadora de contenido originaria de Puerto Rico. Ha ganado notoriedad por su trabajo en el modelaje de moda, estilo de vida y fitness, y también por su presencia en plataformas digitales y colaboraciones con marcas internacionales.

Su popularidad creció tras participar en el reality show de competencias Guerreros, lo que impulsó su visibilidad en la televisión puertorriqueña y en redes sociales. Además, ha trabajado con plataformas para adultos, consolidándose como figura pública en el entretenimiento caribeño.

La situación cobra aún más notoriedad considerando que Ozuna mantiene una relación estable desde hace años con Taina Marie Meléndez, madre de sus dos hijos, lo que ha añadido un matiz de especulación mediática y atención por parte de los seguidores del artista.

Atkinson explicó que los episodios de maltrato habrían ocurrido durante su relación sentimental, y señaló el desgaste emocional que la llevó a hacer pública su denuncia - crédito @thisisnotyillian/ Instagram
Atkinson explicó que los episodios de maltrato habrían ocurrido durante su relación sentimental, y señaló el desgaste emocional que la llevó a hacer pública su denuncia - crédito @thisisnotyillian/ Instagram

La difusión de las denuncias ha sido acompañada de mensajes de apoyo y escepticismo, así como llamados a que las partes involucradas aclaren la situación por vías institucionales. Hasta el momento, ni Ozuna ni su equipo legal o de representación han hecho pública una postura sobre los señalamientos. La ausencia de respuesta por parte del cantante mantiene el caso en el terreno de la polémica y la especulación mediática.

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