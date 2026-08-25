Murió el padre Javier Giraldo, conocido por liderar la búsqueda de los restos de Camilo Torres y su defensa por los derechos humanos

Javier Giraldo, sacerdote católico conocido por su activismo en favor de las víctimas del conflicto, asiste a una rueda de prensa sobre la identificación de los restos de Camilo Torres, sacerdote católico famoso por pertenecer al grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que murió en combate en la década de 1960, en Bogotá, Colombia, 16 de febrero, 2026. REUTERS/Luisa González

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El sacerdote jesuita Javier Giraldo, conocido por su labor en defensa de comunidades vulnerables y por su trabajo junto a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, además de su liderazgo en la búsqueda de los restos del sacerdote Camilo Torres, murió el martes 25 de agosto de 2026.

A través de su cuenta oficial de X, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda lamentó la muerte del sacerdote y afirmó que Javier Giraldo “vivirá por siempre en nuestra memoria” por su defensa de los derechos humanos y su postura ética.

“Javier Giraldo, sacerdote jesuita, defensor de derechos humanos, y un ser de enorme estatura ética, vivirá por siempre en nuestra memoria. Su vida y compromiso con el amor al pueblo nos guían (sic)”, indicó Cepeda.

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