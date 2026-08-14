Frisby España iniciará operaciones este lunes 17 de agosto en Madrid: anunció dónde estará el primer restaurante

Frisby España iniciará operaciones este lunes 17 de agosto en Madrid a través de Uber Eats, con planes de abrir tres nuevos puntos de venta antes de finalizar 2026 - crédito Frisby Colombia/Europa Press/Colprensa

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Frisby España ya tiene fecha para iniciar operaciones comerciales en el mercado español. La compañía comenzará a funcionar este lunes 17 de agosto en Madrid, bajo la marca Frisby, en medio de la disputa que ha mantenido con la empresa colombiana Frisby S.A. BIC por el uso del nombre en territorio español.

El desembarco comenzará inicialmente con un punto de venta en la capital española y contará con el respaldo de un acuerdo de ámbito nacional con Uber Eats, plataforma a través de la cual estarán disponibles los productos desde el primer día.

La empresa tiene previsto ampliar su presencia en España durante los próximos meses. De acuerdo con sus proyecciones, antes de finalizar 2026 abrirá otros tres puntos de venta, uno de ellos con un establecimiento físico abierto al público.

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Además de Madrid, la compañía anunció que sus productos también estarán disponibles en Barcelona a partir de septiembre de 2026, según la información publicada en su página web.

La expansión hace parte de un plan de crecimiento que contempla diferentes formatos de operación, entre ellos cocinas de producción, locales físicos y establecimientos bajo el modelo de franquicia.

Frisby España anunció oficialmente el inicio de sus operaciones en Madrid y aseguró que su plan de expansión contempla nuevas aperturas en otras ciudades españolas - crédito Frisby España

Una apertura marcada por la disputa por la marca

El inicio de operaciones de Frisby España se produce después de varios meses de controversia por los derechos de uso de la marca Frisby en el mercado español.

En abril de este año la Oficina Española de Patentes y Marcas (Oepm) tomó una decisión favorable para la compañía española y declaró la caducidad de tres registros que habían sido realizados por Frisby S.A. BIC.

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Entre los registros afectados se encuentran los correspondientes a las denominaciones “Frisby” y “Frisby Pollo Frito”, registrados desde 2001. La determinación estuvo relacionada con la falta de acreditación de un uso efectivo de esas marcas en España.

La decisión se convirtió en uno de los principales antecedentes para el desembarco comercial de Frisby España, que ahora prepara el inicio de su actividad en Madrid.

Sin embargo, la disputa jurídica no ha terminado. La empresa española ha señalado que todavía existen procesos relacionados con reclamaciones por daños y perjuicios contra Frisby S.A. BIC. Algunas de estas actuaciones tendrían decisiones previstas para el próximo otoño.

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La compañía española sostiene que su proyecto es independiente y que no mantiene una relación societaria o contractual con empresas homónimas que operan en otros países.

Un modelo enfocado en la expansión

La apertura se produce tras decisiones favorables a Frisby España en España, luego de que la autoridad de marcas declarara la caducidad de registros de la compañía colombiana Frisby S.A. BIC - crédito Europa Press; Frisby España

Frisby España se presenta como una compañía de restauración creada y desarrollada en Europa, con una propuesta gastronómica inspirada en sabores sudamericanos y adaptada al mercado europeo.

Su oferta está centrada principalmente en pollo frito y diferentes acompañamientos, entre ellos arepas, ensalada de repollo y salsas. La empresa asegura que el menú fue desarrollado específicamente para su operación en Europa.

El modelo de negocio contempla la combinación de cocinas de producción, establecimientos físicos y franquicias. Esta estrategia busca permitir una expansión más rápida en distintas ciudades españolas.

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La compañía también anunció recientemente la entrada de nuevos socios en su capital y la concesión de dos franquicias, movimientos que hacen parte de la estrategia para acelerar el crecimiento de la marca en España.

Charles Dupont, portavoz de la empresa, destacó el comienzo de esta nueva etapa y aseguró que el plan de desarrollo avanza de acuerdo con las proyecciones establecidas.

“Este lunes culmina una etapa y comienza otra: la de servir a los madrileños. Nuestro plan de desarrollo avanza con paso firme”, afirmó.

Madrid será el punto de partida

La capital española será el primer mercado en el que Frisby España tendrá presencia comercial.

La operación en Madrid comenzará mediante Uber Eats, plataforma que permitirá a los clientes acceder a la oferta de Frisby España desde el primer día - crédito Annegret Hilse/Reuters

La operación comenzará el 17 de agosto mediante Uber Eats, lo que permitirá a los clientes acceder a la oferta gastronómica sin necesidad de que la compañía cuente inicialmente con una red amplia de establecimientos físicos.

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El siguiente paso será la llegada a Barcelona, prevista para septiembre, mientras que otros tres puntos de venta están contemplados antes del cierre del año.

Uno de estos nuevos espacios tendrá formato de establecimiento físico abierto al público, lo que permitirá a la compañía complementar el modelo de entregas a domicilio con atención directa a los consumidores.