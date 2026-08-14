Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Frisby España iniciará operaciones este lunes 17 de agosto en Madrid: anunció dónde estará el primer restaurante

La compañía, independiente de la reconocida marca colombiana, comenzará su expansión en territorio español con un primer punto de venta y proyecta nuevas aperturas antes de finalizar 2026

La falta de registro en mercados extranjeros causó un conflicto legal para Frisby en España - crédito Frisby Colombia/Europa Press/Colprensa
Frisby España iniciará operaciones este lunes 17 de agosto en Madrid a través de Uber Eats, con planes de abrir tres nuevos puntos de venta antes de finalizar 2026 - crédito Frisby Colombia/Europa Press/Colprensa
Guardar

Frisby España ya tiene fecha para iniciar operaciones comerciales en el mercado español. La compañía comenzará a funcionar este lunes 17 de agosto en Madrid, bajo la marca Frisby, en medio de la disputa que ha mantenido con la empresa colombiana Frisby S.A. BIC por el uso del nombre en territorio español.

El desembarco comenzará inicialmente con un punto de venta en la capital española y contará con el respaldo de un acuerdo de ámbito nacional con Uber Eats, plataforma a través de la cual estarán disponibles los productos desde el primer día.

La empresa tiene previsto ampliar su presencia en España durante los próximos meses. De acuerdo con sus proyecciones, antes de finalizar 2026 abrirá otros tres puntos de venta, uno de ellos con un establecimiento físico abierto al público.

PUBLICIDAD

Además de Madrid, la compañía anunció que sus productos también estarán disponibles en Barcelona a partir de septiembre de 2026, según la información publicada en su página web.

La expansión hace parte de un plan de crecimiento que contempla diferentes formatos de operación, entre ellos cocinas de producción, locales físicos y establecimientos bajo el modelo de franquicia.

Frisby España anunció oficialmente el inicio de sus operaciones en Madrid y aseguró que su plan de expansión contempla nuevas aperturas en otras ciudades españolas - crédito Frisby España
Frisby España anunció oficialmente el inicio de sus operaciones en Madrid y aseguró que su plan de expansión contempla nuevas aperturas en otras ciudades españolas - crédito Frisby España

Una apertura marcada por la disputa por la marca

El inicio de operaciones de Frisby España se produce después de varios meses de controversia por los derechos de uso de la marca Frisby en el mercado español.

En abril de este año la Oficina Española de Patentes y Marcas (Oepm) tomó una decisión favorable para la compañía española y declaró la caducidad de tres registros que habían sido realizados por Frisby S.A. BIC.

PUBLICIDAD

Entre los registros afectados se encuentran los correspondientes a las denominaciones “Frisby” y “Frisby Pollo Frito”, registrados desde 2001. La determinación estuvo relacionada con la falta de acreditación de un uso efectivo de esas marcas en España.

La decisión se convirtió en uno de los principales antecedentes para el desembarco comercial de Frisby España, que ahora prepara el inicio de su actividad en Madrid.

Sin embargo, la disputa jurídica no ha terminado. La empresa española ha señalado que todavía existen procesos relacionados con reclamaciones por daños y perjuicios contra Frisby S.A. BIC. Algunas de estas actuaciones tendrían decisiones previstas para el próximo otoño.

La compañía española sostiene que su proyecto es independiente y que no mantiene una relación societaria o contractual con empresas homónimas que operan en otros países.

Un modelo enfocado en la expansión

Charles Dupont, portavoz y representantes de Frisby España, confirmó el comunicado en sus redes sociales - crédito Europa Press; Frisby España
La apertura se produce tras decisiones favorables a Frisby España en España, luego de que la autoridad de marcas declarara la caducidad de registros de la compañía colombiana Frisby S.A. BIC - crédito Europa Press; Frisby España

Frisby España se presenta como una compañía de restauración creada y desarrollada en Europa, con una propuesta gastronómica inspirada en sabores sudamericanos y adaptada al mercado europeo.

Su oferta está centrada principalmente en pollo frito y diferentes acompañamientos, entre ellos arepas, ensalada de repollo y salsas. La empresa asegura que el menú fue desarrollado específicamente para su operación en Europa.

El modelo de negocio contempla la combinación de cocinas de producción, establecimientos físicos y franquicias. Esta estrategia busca permitir una expansión más rápida en distintas ciudades españolas.

La compañía también anunció recientemente la entrada de nuevos socios en su capital y la concesión de dos franquicias, movimientos que hacen parte de la estrategia para acelerar el crecimiento de la marca en España.

Charles Dupont, portavoz de la empresa, destacó el comienzo de esta nueva etapa y aseguró que el plan de desarrollo avanza de acuerdo con las proyecciones establecidas.

“Este lunes culmina una etapa y comienza otra: la de servir a los madrileños. Nuestro plan de desarrollo avanza con paso firme”, afirmó.

Madrid será el punto de partida

La capital española será el primer mercado en el que Frisby España tendrá presencia comercial.

La operación en Madrid comenzará mediante Uber Eats, plataforma que permitirá a los clientes acceder a la oferta de Frisby España desde el primer día - crédito Annegret Hilse/Reuters
La operación en Madrid comenzará mediante Uber Eats, plataforma que permitirá a los clientes acceder a la oferta de Frisby España desde el primer día - crédito Annegret Hilse/Reuters

La operación comenzará el 17 de agosto mediante Uber Eats, lo que permitirá a los clientes acceder a la oferta gastronómica sin necesidad de que la compañía cuente inicialmente con una red amplia de establecimientos físicos.

El siguiente paso será la llegada a Barcelona, prevista para septiembre, mientras que otros tres puntos de venta están contemplados antes del cierre del año.

Uno de estos nuevos espacios tendrá formato de establecimiento físico abierto al público, lo que permitirá a la compañía complementar el modelo de entregas a domicilio con atención directa a los consumidores.

Temas Relacionados

Frisby EspañaFrisby ColombiaUber EatsSuplantación de marcaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Canal Capital le da una mirada a la historia del metro de Bogotá con un nuevo documental: tras más de 80 años de espera la obra por fin entra en cuenta regresiva

Ciudadanos, especialistas, obreros y entidades participan en este estreno que repasa décadas de aplazamientos y presenta el momento actual del proyecto como un giro clave para la movilidad bogotana

Canal Capital le da una mirada a la historia del metro de Bogotá con un nuevo documental: tras más de 80 años de espera la obra por fin entra en cuenta regresiva

Grave accidente en la vía al Llano: bus intermunicipal de pasajeros chocó contra una tractomula

En medio de la atención del hecho, la concesionaria Coviandina informó que se presenta cierre parcial de uno de los tres carriles de la vía de manera controlada

Grave accidente en la vía al Llano: bus intermunicipal de pasajeros chocó contra una tractomula

Nuevos nombramientos en el gobierno de Abelardo de la Espriella: oficializada la embajadora en Israel y un pastor cristiano se encargará de liquidar el ministerio de la Igualdad

El Ejecutivo designó a nuevos funcionarios para cargos clave, entre ellos la embajada en Israel, la Superintendencia de Salud, Nueva EPS y el Invías

Nuevos nombramientos en el gobierno de Abelardo de la Espriella: oficializada la embajadora en Israel y un pastor cristiano se encargará de liquidar el ministerio de la Igualdad

Tras el terremoto en Colombia, llegó a Cali un equipo internacional especializado en rescate de animales en zonas de desastre

El Grupo de Rescate Animal de Belo Horizonte (Grabh) arribó desde Brasil, informó la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico

Tras el terremoto en Colombia, llegó a Cali un equipo internacional especializado en rescate de animales en zonas de desastre

Un soldado muerto y cuatro heridos dejó ataque con drones en El Carmen, Norte de Santander

El comando identificó al militar asesinado como el sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres. El Ejército anunció que presentará denuncias por lo ocurrido

Infobae
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Deportes

El colombiano Jhon Lucumí viaja a Turín para hacer los exámenes médicos: sería nuevo jugador de la Juventus de Italia

El colombiano Jhon Lucumí viaja a Turín para hacer los exámenes médicos: sería nuevo jugador de la Juventus de Italia

Goleador histórico del Deportivo Pasto relató los duros momentos que vivió durante el terremoto de Colombia: “Corrí luchando por mi vida”

El colombiano Luis Javier Suárez en el radar del FC Barcelona: esto es lo que se informa desde Europa

Santa Fe avanza con su recolección de ayudas tras el terremoto en Colombia: Hugo Rodallega y Eduardo Méndez dieron el ejemplo

América de Cali tendría nuevo estadio mientras arreglan el Pascual Guerrero: Once Caldas y Pereira revisarían tres opciones