Tras el terremoto en Colombia, llegó a Cali un equipo internacional especializado en rescate de animales en zonas de desastre

Según cifras oficiales por parte de la Ungrd, 169 animales han sido rescatados, y en total 247 animales han resultado afectados producto de la emergencia - créditos Raúl Arboleda / AFP | equipo de prensa senadora Esmeralda Hernández

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Un equipo internacional especializado en el rescate de animales en zonas de desastre arribó a Cali para apoyar las labores de búsqueda y salvamento tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó gravemente a la región.

La llegada del Grupo de Rescate Animal de Belo Horizonte (GRABH), procedente de Brasil, fue confirmada por la senadora animalista Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), que destacó la importancia de este refuerzo en el contexto de la emergencia.

El GRABH está conformado por bomberos civiles, veterinarios y biólogos con experiencia en operaciones de rescate técnico, atención prehospitalaria y salvamento de animales en entornos urbanos afectados por catástrofes.

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Su intervención permitirá atender de manera especializada los casos de animales atrapados o heridos, una necesidad que ha cobrado relevancia ante la magnitud de los daños registrados en viviendas y estructuras colapsadas.

El equipo de rescate especializado en animales ya acompaña las tareas en Cali - crédito Grupo de Rescate Animal de Belo Horizonte (Grabh)

“Es un equipo maravilloso de distintas organizaciones latinoamericanas especializado en rescate animal con todo lo necesario para actuar. Necesitamos que la ciudadanía nos reporte de manera inmediata sitios donde pueden haber animales atrapados para que ellos puedan ir y contribuir. Ante esta catástrofe, toda vida debe ser salvada”, declaró la senadora Hernández, que de paso resaltó el valor de la colaboración ciudadana para facilitar la localización de los animales en riesgo.

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La congresista agradeció a la Fundación Franz Weber, al expresidente Ernesto Samper y al dirigente Vladimir Rodríguez por su papel en la coordinación de esfuerzos para asegurar la llegada del equipo brasileño a Colombia.

Asimismo, la congresista reconoció el respaldo del colectivo Atrévete y de la Asociación Latinoamericana de Emergencias y Desastres para Animales (Aleyda), organizaciones que se han sumado al trabajo conjunto en favor de las familias interespecie afectadas por el desastre.

El llamado de las autoridades y de los grupos de rescate es claro: quienes tengan conocimiento de animales atrapados o posiblemente con vida deben reportarlo inmediatamente a través de las redes sociales de la senadora Esmeralda Hernández y del colectivo Atrévete.

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Es fundamental incluir la dirección exacta del lugar, junto con una foto o descripción del animal, para facilitar la planificación y ejecución de las tareas por parte de los expertos socorristas.

Las labores del equipo brasileño se desarrollarán en coordinación con las autoridades locales, los cuerpos de emergencia y las organizaciones de protección animal, movilizando recursos y conocimientos para responder de manera rápida y eficaz a los reportes ciudadanos.

La prioridad, reiteraron los voceros, es salvar vidas y garantizar la recuperación de las comunidades impactadas por la tragedia.

La invitación sigue abierta a la ciudadanía para que mantenga la solidaridad y continúe informando sobre casos que requieran atención, asegurando que ningún ser vivo quede sin la posibilidad de ser rescatado.

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