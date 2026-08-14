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Canal Capital le da una mirada a la historia del metro de Bogotá con un nuevo documental: tras más de 80 años de espera la obra por fin entra en cuenta regresiva

Ciudadanos, especialistas, obreros y entidades participan en este estreno que repasa décadas de aplazamientos y presenta el momento actual del proyecto como un giro clave para la movilidad bogotana

La noche del lunes festivo 17 de agosto, a las 8:00 p.m., Canal Capital presentará en estreno ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’
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La noche del lunes festivo 17 de agosto, a las 8:00 p.m., Canal Capital presentará en estreno ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’, un documental que relata cómo, tras más de ochenta años de espera, la promesa de un moderno sistema de transporte masivo comienza a tomar forma. La producción, de una hora de duración, expone el impacto social y humano de la obra de infraestructura más significativa en la historia reciente de la ciudad.

A través de historias de ciudadanos y trabajadores, el documental ilustra el proceso por el cual Bogotá avanza hacia una nueva era de movilidad. La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya supera el 80 % de ejecución, detalla la producción, y transforma el panorama de una ciudad donde millones de personas invierten una parte sustancial de su tiempo en traslados diarios.

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Entre los testimonios recogidos aparece el de María Eugenia, una usuaria del sistema de transporte público cuya rutina empieza a las 4:00 a.m. Su experiencia refleja la realidad de muchos habitantes, quienes dedican alrededor de 200 horas al año solo para llegar a sus destinos. El documental sigue su recorrido por la ciudad y muestra cómo la llegada de la primera línea del Metro promete recuperar hasta dos horas diarias para usuarios como ella. Canal Capital destaca que esta historia encarna los desafíos y expectativas de quienes ven en el nuevo sistema una posibilidad de mejorar su calidad de vida.

A través de historias de ciudadanos y trabajadores, el documental ilustra el proceso por el cual Bogotá avanza hacia una nueva era de movilidad. REUTERS/Enea Lebrun
A través de historias de ciudadanos y trabajadores, el documental ilustra el proceso por el cual Bogotá avanza hacia una nueva era de movilidad. REUTERS/Enea Lebrun

Las cifras técnicas del proyecto ilustran la magnitud del esfuerzo: más de 150.000 toneladas de acero estructural, equivalentes al peso de 375 aviones Boeing 747 cargados, y un volumen de concreto suficiente para construir once Torres Colpatria sólidas. Además, la renovación de espacio público alcanza el tamaño de tres veces el Parque Simón Bolívar, según los datos recopilados para el documental. De acuerdo con Canal Capital, estos números adquieren pleno sentido cuando se relacionan con el día a día de los ciudadanos y el objetivo de transformar la movilidad.

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La obra, considerada la más relevante en materia de infraestructura de movilidad en Colombia, involucra a entidades como la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Empresa Metro de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD). Estas instituciones, según el reporte de Canal Capital, unieron esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para registrar el desarrollo del proyecto y acercarlo a la ciudadanía a través de este documental.

El filme no solo documenta aspectos técnicos y logísticos. Dedica un espacio relevante a la llegada de los primeros vagones desde China, que recorrieron el país desde Cartagena hasta el Patio Taller en Bogotá. Esta secuencia, incluida en la producción, resalta la dimensión internacional del proyecto y su integración en la vida urbana local.

El filme no solo documenta aspectos técnicos y logísticos. Dedica un espacio relevante a la llegada de los primeros vagones desde China, que recorrieron el país desde Cartagena hasta el Patio Taller en Bogotá. REUTERS/Luisa Gonzalez
El filme no solo documenta aspectos técnicos y logísticos. Dedica un espacio relevante a la llegada de los primeros vagones desde China, que recorrieron el país desde Cartagena hasta el Patio Taller en Bogotá. REUTERS/Luisa Gonzalez

‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’ propone una mirada que va más allá de la infraestructura. El documental plantea preguntas sobre cómo el tiempo recuperado por los usuarios puede incidir en la vida laboral, familiar y personal. Según las voces recogidas, el “tiempo” deja de ser solo un indicador económico o de productividad y pasa a entenderse como un activo fundamental en la vida cotidiana. Una movilidad eficiente, señala la producción, constituye el medio que permite el ejercicio de derechos fundamentales como el trabajo, la salud, la educación y el descanso.

A través de un enfoque coral, el documental reúne testimonios de ciudadanos, especialistas, trabajadores y representantes institucionales. Estos relatos muestran cómo la continuidad institucional y la unidad de propósito han sido determinantes para que la ciudad avance, superando tensiones ideológicas y políticas que, durante décadas, aplazaron la concreción del Metro.

La historia del Metro de Bogotá se remonta a más de ochenta años atrás, cuando la idea comenzó a figurar en los planes de desarrollo de sucesivas administraciones. Aunque cada alcalde prometía inaugurar la primera línea, el proyecto atravesó incontables estudios y postergaciones. Ahora, con la obra superando el 80 % de ejecución, el documental marca un punto de inflexión y refleja el inicio de la cuenta regresiva para la transformación definitiva de la movilidad en la capital.

Con la obra superando el 80 % de ejecución, el documental marca un punto de inflexión y refleja el inicio de la cuenta regresiva para la transformación definitiva de la movilidad en la capital. REUTERS/Enea Lebrun
Con la obra superando el 80 % de ejecución, el documental marca un punto de inflexión y refleja el inicio de la cuenta regresiva para la transformación definitiva de la movilidad en la capital. REUTERS/Enea Lebrun

El estreno de ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’ coincide con la proximidad del aniversario número 488 de la ciudad. Canal Capital transmitirá el documental por televisión abierta y en plataformas digitales, buscando ampliar el acceso de los ciudadanos a un registro audiovisual integral del proceso. Se espera que la producción aporte elementos para la apropiación colectiva de la obra y fomente la reflexión sobre las oportunidades que abre una movilidad renovada.

El documental estará disponible en la pantalla de Canal Capital en los canales Claro 116, DirecTV 143, Movistar 113 y 164, ETB 270, Tigo 105, en señal TDT, así como en www.canalcapital.tv y en el canal de YouTube de la emisora pública.

Las imágenes y testimonios incluidos en la producción buscan mostrar el impacto del Metro no solo en los desplazamientos, sino en la vida diaria de quienes habitan Bogotá. Según Canal Capital, el viaje más relevante no es únicamente el de los vagones o el avance de la obra, sino el de una ciudad que transforma su presente y construye un futuro en el que el tiempo, la movilidad y las oportunidades están cada vez más cerca para todos.

Las imágenes y testimonios incluidos en la producción buscan mostrar el impacto del Metro no solo en los desplazamientos, sino en la vida diaria de quienes habitan Bogotá. REUTERS/Enea Lebrun
Las imágenes y testimonios incluidos en la producción buscan mostrar el impacto del Metro no solo en los desplazamientos, sino en la vida diaria de quienes habitan Bogotá. REUTERS/Enea Lebrun

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