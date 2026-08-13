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Jeringa se excusó con humoristas de ‘Fuck News’ por video que publicó en su contra pensando que se estaban burlando del terremoto: “Les pido perdón”

El humorista reconoció que interpretó una publicación antigua con una broma de la actualidad y decidió ofrecer disculpas, aunque reiteró su posición frente al humor negro

Jeringa se disculpó con Camilo Sánchez y Camilo Pardo por video contra ‘Fuck News’: “De varón es reconocer el error" - crédito @jeringahumorista/tiktok

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La polémica que se generó en redes sociales entre el humorista Jeringa y los integrantes de Fuck News, Camilo Sánchez y Camilo Pardo, tuvo un nuevo capítulo luego de que el comediante decidiera reconocer públicamente que se equivocó al compartir un video que, según explicó, recibió por Instagram y creyó que correspondía a una publicación reciente relacionada con la emergencia que atraviesa Colombia.

En medio de la indignación que ha provocado el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto y las imágenes de las personas afectadas, Jeringa reaccionó inicialmente contra el contenido que le hicieron llegar el cual, al parecer, era un clip en el que los creadores contenido aparecían haciendo bromas pesadas sobre las personas afectadas por un temblor y que estaban bajo los escombros.

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El humorista aseguró que, al verlo y pensar que se trataba de una burla reciente sobre la emergencia que está viviendo el país, actuó impulsivamente y lo publicó en sus redes sociales atacándolos.

Sin embargo, posteriormente descubrió que el video era antiguo y que se trataba de unos chistes que hicieron en una presentación pasada sobre el terremoto en Venezuela y que, por lo tanto, su interpretación sobre el contexto en el que había sido publicado era equivocada.

El humorista Jeringa pidió disculpas por haber compartido un video antiguo y acusar a ‘Fuck News’ - crédito @jeringa___/IG
El humorista Jeringa pidió disculpas por haber compartido un video antiguo y acusar a ‘Fuck News’ - crédito @jeringa___/IG

Ante esto, decidió grabar un nuevo mensaje dirigido directamente a Camilo Sánchez, a los seguidores del programa y a quienes lo cuestionaron por su reacción, pues todo parece indicar que a partir de esa publicación empezó a recibir mensajes de odio e insultos por parte de los fanáticos de los creadores de Fuck News y de las personas que conocían el contexto de los chistes.

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“Este video lo estoy grabando dirigido a Camilo y a todos los seguidores de Camilo y de Fuck News. Primero, le pido disculpas a Camilo como varón que soy, porque yo ayer, en medio de la calentura, la rabia que tenía, porque hay muchos videos y hay muchos memes de gente que sí se ha burlado de la tragedia. Este era un video viejo, yo no sabía”, comenzó diciendo.

El comediante explicó que no verificó la fecha original del contenido antes de reaccionar, una situación que terminó provocando el enfrentamiento en redes sociales.

“Les juro que a mí me lo mandaron. Me mandaron ese video por Instagram y me dijeron: ‘Vea lo que está haciendo este tipo’. Entonces, claro, hijueputa, yo me cociné y lo puse en mis redes sociales. Y grabé un video en donde reconocí que el video era viejo y les repito: discúlpenme, a Camilo y a los seguidores. Les pido perdón y les pido excusas, ¿okey? No lo debí haber hecho, debí haber revisado de cuándo era el video”, manifestó.

Camilo Sánchez y Camilo Pardo, creadores de Fucks News, generan polémica con lista de comediantes "malos" de Colombia - crédito @fucksnewsnoticreo/Instagram
El debate sobre los límites del humor volvió al centro tras el sismo del 10 de agosto en Colombia - crédito @fucksnewsnoticreo/Instagram

En su explicación, el humorista no intentó justificar la publicación inicial. Por el contrario, aceptó que debió comprobar primero el contexto y la fecha del material antes de emitir un señalamiento público.

El comediante aprovechó su mensaje para reiterar que no comparte determinados tipos de humor, particularmente cuando tienen como referencia tragedias, accidentes o situaciones en las que han muerto personas.

En ese sentido, recordó algunos episodios que, desde su perspectiva, fueron utilizados en el pasado para hacer humor negro y que tampoco le parecieron apropiados.

“Yo les quiero hacer una pregunta. No sé si ustedes recuerdan en un momento cuando se cayó un helicóptero en el Chocó y se mató una militar e hicieron burlas de eso. A mí eso no me pareció gracioso en su momento. Tercero, en la Universidad de Medellín, una universitaria un día falleció porque un bus pasó por encima de su cráneo y la mató, y se burlaron de eso. Les repito, a mí no me gusta eso”, aseguró.

Para él, existen diferentes estilos de comedia y cada público tiene la posibilidad de decidir con cuál se siente identificado, pero él aseguró estar firme en no compartir el humor negro.

Teatros en Medellín cancelaron el espectáculo de Fuck News
Jeringa reconoce que reaccionó con rabia y reabre el debate sobre el humor negro tras su cruce con Fuck News - crédito @fucksnewsnoticreo/Instagram

Jeringa reconoció que el humor negro forma parte de la escena internacional y que tiene seguidores que disfrutan ese tipo de contenido, aunque señaló que personalmente no se siente identificado con esa manera de hacer comedia.

“Hay gente que lo disfruta y hay público que lo disfruta. Y no solamente aquí, en muchos países. Hay comediantes mexicanos, chilenos, gringos. El humor negro es una línea del humor y tiene su público. Allá el que se ría con eso, digamos que respetable, ¿no? Cada cual escoge su línea de humor”, afirmó.

El comediante hizo énfasis en que su cuestionamiento no pretendía desconocer que existen diferentes formas de hacer humor, sino expresar su desacuerdo personal cuando se utilizan tragedias reales como materia prima para provocar una reacción entre los espectadores.

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