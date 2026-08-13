Suspendida la Vuelta a Colombia por afectaciones del terremoto mientras se disputaba la sexta etapa: había partido de Manizales y finalizaba en Jericó, Antioquia

Este fue el momento cuando los ciclistas se detienen camino hacia Manizales-crédito Federación Colombiana de Ciclismo

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La organización de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 canceló la sexta etapa prevista para este jueves entre Manizales y Jericó, según informó la Federación Colombiana de Ciclismo. El pelotón de ciclistas se dirige hacia Jericó, en el departamento de Antioquia.

La suspensión deja sin cambios la clasificación general tras la etapa reina del Alto del Sifón: Diego Andrés Camargo (Medellín-EPM) mantiene el liderato con 38 segundos sobre Javier Ernesto Jamaica (NU Colombia) y 1 minuto y 4 segundos frente a Edgar Andrés Pinzón (Sistecrédito).

La carrera de ciclismo más importante del país se canceló en su llegada a Jericó, Antioquia-crédito Vuelta a Colombia

Por ahora no se difundieron los motivos de la cancelación de una jornada de 161,1 kilómetros con 2.963 metros de desnivel, que incluía tres esprints intermedios y un final con ascensión de primera categoría a Jericó.

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La séptima etapa quedó programada para este viernes 14 de agosto entre Jericó y el Alto Ecosiembra, con 135,2 kilómetros y llegada tras una subida de primera categoría de 12,3 kilómetros al 7,3%.

En la jornada del 12 de agosto de 2026, Diego Camargo ganó en Alto del Sifón y asumió el liderato de la Vuelta a Colombia, un resultado que lo deja mejor posicionado para buscar su segundo título en la carrera después de haber sido subcampeón en 2024 y 2025.

El corredor boyacense de 28 años se impuso en la quinta etapa, la jornada reina de la edición 76, y relevó en la clasificación general a su compañero del Team Medellín-EPM Wilmar Paredes.

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Estos son los motivos por los cuales se canceló la etapa: se esperan determinaciones para saber si se cancela la carrera

La seguridad de ciclistas, equipos, organización, autoridades, medios y la caravana es la prioridad de la organización -crédito Federación Colombiana de Ciclismo

La suspensión se vinculó a los problemas de movilidad en la zona después del terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto de 2026, una situación que dejó a las autoridades sin personal para apoyar el desarrollo de la jornada y obligó a priorizar la habilitación de vías para el traslado de camiones y ayudas humanitarias hacia las ciudades afectadas.

La fracción había sido recortada a 78 kilómetros y estaba diseñada para iniciar tras el puente del río Arquía y terminar en el alto de Jericó, sin meta en la población antioqueña. Tras la etapa del 12 de agosto de 2026 en el Alto de El Sifón, la caravana descendió a pernoctar en la capital caldense.

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La Federación Colombiana de Ciclismo informó que aún no definió qué ocurrirá con el final de la competencia. Según el plan vigente, la séptima etapa se correrá el 14 de agosto de 2026 entre Jericó y el Alto Ecosiembra, sobre 135 kilómetros.

Por otra parte, la etapa del 15 de agosto de 2026 tiene prevista la contrarreloj individual entre Santa Fe de Antioquia y la entrada al túnel de Occidente, con un recorrido de 33,6 kilómetros. El 16 de agosto de 2026, la carrera concluiría con un circuito en Medellín de ocho vueltas a un trazado de 13 kilómetros por El Poblado, San Diego y la vía Las Palmas, con regreso al Poblado.

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El comunicado oficial de la Federación Colombiana de Ciclismo

Personal de la Vuelta a Colombia se solidariza con las comunidades impactadas antes de reanudar actividades-crédito Federación Colombiana de Ciclismo

La Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la Vuelta a Colombia 2026 informan que, debido a la situación generada por el reciente terremoto en el país y para evitar impactos en el corredor vial entre Caldas y Antioquia, se decidió cancelar la sexta etapa de la competencia.

La decisión se tomó tras evaluaciones con autoridades viales y actores involucrados en la carrera, priorizando la seguridad y el bienestar de deportistas, equipos, personal organizador, autoridades, medios de comunicación y todos los participantes.

Integrantes de la caravana de la Vuelta a Colombia reciben instrucciones tras la suspensión de la sexta etapa-crédito Federación Colombiana de Ciclismo

Se consideró especialmente el estado de las vías, la movilidad en la zona y la importancia estratégica del corredor vial entre Antioquia, Caldas y Risaralda, fundamental para el transporte de pasajeros, mercancías, atención de emergencias y conexión regional, en el contexto del reciente movimiento sísmico.

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La Federación manifiesta su solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto y agradece la labor de autoridades, organismos de socorro y entidades que atienden la emergencia. Respecto a la continuidad de la competencia, aún no hay una decisión definitiva y en las próximas horas se realizarán reuniones para definir si la Vuelta continuará o finalizará anticipadamente.

La determinación final será comunicada oportunamente por los canales oficiales. Por ahora, la prioridad es la seguridad de las personas, la atención a las comunidades afectadas y responder a las necesidades del país.