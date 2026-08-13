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Él es el empresario Samuel Bluman Levy, nuevo presidente de ProColombia

El industrial antioqueño asumirá la dirección de la entidad que impulsa las ventas externas, la llegada de capital del exterior, la promoción de viajes y la marca país

Samuel Bluman Levy será el nuevo presidente de ProColombia, la entidad que promueve exportaciones, inversión extranjera, turismo internacional e imagen de Colombia en el exterior - crédito ProColombia/iblu
Samuel Bluman Levy será el nuevo presidente de ProColombia, la entidad que promueve exportaciones, inversión extranjera, turismo internacional e imagen de Colombia en el exterior - crédito ProColombia/iblu
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El empresario antioqueño Samuel Bluman Levy será el nuevo presidente de ProColombia, según conoció Caracol Radio, un nombramiento que adquiere peso porque la entidad concentra la promoción de exportaciones, inversión extranjera, turismo internacional e imagen de Colombia en el exterior.

Bluman llega al cargo después de que no se concretara la designación de Jaime Uribe, quien había sido anunciado a comienzos de julio de 2026 como principal candidato para dirigir la entidad. De acuerdo con La FM, Uribe no cumplía uno de los requisitos exigidos para asumir la presidencia.

El obstáculo estuvo en su formación académica. Según la periodista, Uribe no cuenta con título profesional, una condición que impedía formalizar su llegada a ProColombia.

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Bluman tiene una trayectoria de más de 40 años en los sectores textil, de logística de precisión, comercio exterior y financiación empresarial. El nuevo presidente es descrito como un empresario e industrial antioqueño con experiencia directa en actividades ligadas a la internacionalización de negocios.

Bluman construyó su carrera en textiles, exportaciones y logística

Imagen de referencia. Samuel Bluman Levy llega a ProColombia con más de 40 años de trayectoria en textiles, logística de precisión, comercio exterior y financiación empresarial - crédito Lina Gasca/Colprensa
Imagen de referencia. Samuel Bluman Levy llega a ProColombia con más de 40 años de trayectoria en textiles, logística de precisión, comercio exterior y financiación empresarial - crédito Lina Gasca/Colprensa

Bluman Levy fundó junto con su hermano una compañía que se convirtió en la mayor empresa maquiladora textil de Colombia. A través de esa firma confeccionaron ropa para marcas nacionales e internacionales de amplio reconocimiento.

Ese recorrido empresarial explica su llegada a una entidad cuya función central es conectar la oferta colombiana con mercados externos.

ProColombia acompaña a las empresas del país que buscan vender productos y servicios en otros destinos, mediante promoción, información sobre oportunidades comerciales y apoyo en el contacto con compradores internacionales.

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La entidad también trabaja en la atracción de inversión extranjera. Su tarea consiste en identificar oportunidades y facilitar el interés de compañías internacionales en Colombia.

A ese frente se suma la promoción del país como destino turístico ante viajeros y operadores de otros mercados. El organismo también desarrolla iniciativas para posicionar a Colombia como marca país en escenarios internacionales.

El cambio se produjo tras la caída del nombramiento de Jaime Uribe

- crédito @mauriciogomezco/Instagram
- crédito @mauriciogomezco/Instagram

A comienzos de julio de 2026, Mauricio Gómez Amín, actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, anunció el nombramiento de Jaime Uribe, cofundador de Ron Parce, al frente de la entidad.

Sin embargo, la designación fue revocada tras constatarse que no cumplía con la totalidad de los requisitos normativos exigidos para asumir el cargo.

El nombramiento de Samuel Bluman Levy ocurre en medio de los ajustes de la nueva administración para definir responsables en áreas estratégicas del Estado. Así mismo, Caracol Radio afirmó que el entorno familiar del empresario respaldó en campaña presidencial a Abelardo de la Espriella.

El presidente Abelardo de la Espriella había anunciado el traslado de la sede de ProColombia de Bogotá a Medellín

Abelardo de la Espriella había anunciado que ProColombia trasladará su sede principal de Bogotá a Medellín a partir del 7 de agosto - crédito Juan David Duque/Reuters
Abelardo de la Espriella había anunciado que ProColombia trasladará su sede principal de Bogotá a Medellín a partir del 7 de agosto - crédito Juan David Duque/Reuters

El presidente Abelardo de la Espriella había anunciado que ProColombia trasladaría su sede principal de Bogotá a Medellín en el momento de su posesión, una decisión con la que busca reubicar en Antioquia a la entidad encargada de promover las exportaciones, atraer inversión extranjera y posicionar a Colombia como destino turístico.

El anuncio se hizo al cierre del empalme territorial realizado en Antioquia, en una jornada en la que también informó la creación de un despacho alterno de la Presidencia en el palacio Rafael Uribe Uribe y definió a Medellín como sede en Colombia del “Escudo de las Américas”, la estrategia de seguridad contra el crimen y el narcotráfico.

Panorámica de la ciudad de Medellín-Antioquia-Colombia
El traslado de ProColombia busca reubicar en Antioquia la entidad que promueve exportaciones, atrae inversión extranjera y posiciona a Colombia como destino turístico - crédito Alcaldía de Medellín

De la Espriella presentó el traslado como una apuesta para fortalecer el desarrollo económico desde una región que, según dijo, tiene un peso central en el crecimiento del país. “He decidido traer la sede principal de ProColombia a Medellín. Es una ciudad de desarrollo, progreso y emprendimiento, fundamental para la economía colombiana”, afirmó.

Durante su intervención, el mandatario vinculó la decisión con su lectura sobre el papel de Antioquia en la economía nacional durante las últimas décadas. “Este departamento representa todo lo que el gobierno que sale nunca podrá ser: trabajo, respeto, creencia y familia”, sostuvo.

También agregó una definición política y simbólica sobre el departamento: “Antioquia es el espejo en el que El Tigre se quiere mirar porque ustedes han dado muestra, a lo largo de los años, de una fortaleza única”.

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