Yina Calderón confirmó que enviará medicamentos a los damnificados por el terremoto: “Les envío un abrazo gigante”

La empresaria de fajas se ha solidarizado con los damnificados a pesar de los comentarios negativos - crédito @team.yina/IG

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Yina Calderón ya había enviado su primer cargamento de ayuda horas después del terremoto y anunciaba una segunda remesa de medicamentos para el día siguiente, mientras el país seguía contando sus muertos tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto.

La empresaria y creadora de contenido se enteró del terremoto de la manera más abrupta: no lo sintió. Dormía cuando el movimiento sacudió al país a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y se despertó ante una cadena de llamadas perdidas de sus familiares, que buscaban confirmar que estaba bien.

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Las acciones de Calderón: del directo al centro de acopio

Lejos de limitarse a una publicación de condolencias, Calderón convirtió sus plataformas en un canal activo de gestión de ayuda. Primero pidió a sus seguidores información sobre personas desaparecidas, familias sin suministros y casos urgentes, con el compromiso de difundirlos de inmediato.

Luego fue más allá. “Hoy fue un día complejo, pero logramos enviar nuestras ayudas”, relató en un directo. Los alimentos recolectados a través de sus transmisiones —priorizando los no perecederos porque “no se dañaban”— fueron canalizados a través de la Cruz Roja.

Para el día siguiente anunció una segunda acción junto a sus hermanas: “Vamos a enviar medicamentos, porque se están pidiendo muchos medicamentos”.

La empresaria enmarcó el gesto como una deuda afectiva con las comunidades que la han respaldado. “Yo tengo mucha gente que siempre ha sido muy linda conmigo en Cali, en Pereira, en Armenia, en Chocó, en Buenaventura. En verdad, es momento de agradecerles, es momento de estar unidos todos”, expresó.

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Yina Calderón dijo que llevó sus donaciones a los puntos de acopio y contribuirá con medicamentos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La reflexión que acompañó su acción fue directa: “Ahí es donde uno piensa y dice: ‘Parce, Dios tiene la vida de nosotros en sus manos y nos la arrebata cuando él quiera’”. Calderón reconoció que todavía no sabía si sentirse agradecida por haber dormido durante el sismo, dado el susto que vivieron miles de personas.

Antes de cerrar su transmisión, dejó una convocatoria abierta: “Déjenme saber al directo qué más necesitan que yo publique, que de una lo voy a publicar. Y mañana déjenme en el directo qué tipo de medicamentos yo puedo enviar”.

El sismo de 7,4 —el de mayor magnitud registrado en Colombia en la última década, según el Servicio Geológico Colombiano— dejó más de 265 muertos, 3.500 heridos y más de 4.200 desaparecidos. Cali, Pereira, Manizales y Quibdó concentraron los daños más graves.

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Dónde donar en Bogotá

Bogotá habilitó seis centros de acopio de la Cruz Roja para recibir donaciones como agua, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas y suministros de primeros auxilios - crédito @CarlosFGalan / X

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en trabajo conjunto con la Cruz Roja, habilitó puntos de acopio que operan de lunes a domingo entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m. La sede administrativa de la Cruz Roja, en la carrera 24 # 73-38, recibe donaciones las 24 horas.

Los otros puntos son la Universidad Jorge Tadeo Lozano (carrera 4 # 22-61), un centro en Usaquén (calle 161A # 7F-55), el Centro Comercial Unicentro (carrera 15 # 124-30) y el Palacio de los Deportes (calle 63 # 59A-06), este último habilitado desde el 12 de agosto con recepción de artículos de aseo, cocina, alimentos, materiales de construcción y ropa en buen estado, con destino directo al Chocó.

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Además, 13 centros comerciales afiliados a Fenalco Bogotá-Cundinamarca —entre ellos Centro Mayor, Plaza de las Américas, Titán Plaza y Galerías— reciben agua embotellada, cobijas, alimentos no perecederos, suministros de primeros auxilios y artículos de higiene personal.

En el Palacio de los Deportes, la Cruz Roja coordina la recolección de ayudas humanitarias para apoyar a las comunidades más afectadas por el sismo del 10 de agosto - crédito cruzrojabogota / Instagram

Las universidades también se sumaron. La Fundación Universitaria Juan N Corpas (Carrera 111 # 159A-61) acepta donaciones hasta las 2:00 p. m. y habilitó la cuenta de ahorros Davivienda 0040 0024 0970 para aportes económicos. La Universidad Católica de Colombia (diagonal 46A

15B-12), en alianza con el Banco de Alimentos de Bogotá, recibe implementos de aseo y alimentos enlatados hasta el 19 de agosto en el salón 108 del claustro.

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Para quienes prefieran donar dinero, el Banco de Alimentos de Bogotá gestiona aportes en www.bancodealimentos.org.co bajo la campaña #JuntosContraElHambre. La Fundación Solidaridad por Colombia recibe transferencias a la cuenta Bancolombia 167-000109-63.