Jhon Lucumí llegaría a la Juventus: Bolonia abrió negociaciones por la estrella colombiana

Bologna habría cedido en las condiciones para vender a Jhon Lucumí a la Juventus-crédito Raquel Cunha/REUTERS

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El 13 de agosto de 2026, se conoció que el defensor colombiano Jhon Lucumí podría quedar con vía libre para fichar por la Juventus, tras un cambio en la postura del Bologna para negociar su salida, según publicó el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

De esta forma, Bolonia habría pasado de rechazar la operación a aceptar conversaciones en este mercado de pases.

Bologna ya aceptó negociar por Lucumí y el jugador prioriza a la Juventus

Luciano Spalletti quiere resolver el mercado de la Juventus antes del inicio de la próxima semana-crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

La situación de Lucumí avanzó con más firmeza porque el sí del futbolista ya existía y ahora se sumó la apertura de Bologna. El defensor colombiano tiene contrato hasta junio de 2027 y pidió salir en este mercado, con la Juventus como destino preferido desde el primer contacto llegado desde Turín.

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Durante las primeras conversaciones, la respuesta del club emiliano había sido negativa. En las últimas horas, esa postura cambió y el equipo aceptó discutir una venta bajo nuevas condiciones económicas.

Lucumí rechazó otras posibles ofertas después de valorar el interés directo de Spalletti. Ese respaldo del entrenador fortaleció una voluntad que en Turín consideran estable y mucho menos expuesta a cambios que la operación por Suzuki.

El próximo paso será una reunión de mayor nivel entre los directivos de amblos clubes para intentar alcanzar el acuerdo definitivo. Si esa cita confirma la apertura de Bologna, la Juventus quedará a un paso de cerrar al central que Spalletti eligió como prioridad para su defensa.

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“Spalletti ha identificado a Lucumí como el candidato ideal para su defensa y su visión, y Lucumí ha valorado tanto la consideración del técnico de la Juventus que ha rechazado cualquier otra oferta posible. La próxima semana, la conversación entre intermediarios se centrará en una reunión de alto nivel con Carnevali y Fenucci, con el objetivo de lograr el tan ansiado primer puesto. El sí de Suzuki supone una prueba para Luis Enrique, mientras que el de Lucumí es más seguro: Spalletti podrá disfrutar de un día festivo especial en agosto”, dijeron.

Según informó el diario italiano, la directiva del club ha mostrado disposición para aceptar la propuesta de la Juventus, lo que marca un cambio importante luego de algunas dudas iniciales.

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En los primeros contactos, el club de Saputo solicitaba veinticinco millones de euros, pero ahora la suma se ha reducido a cerca de veinte millones, incluyendo la aprobación de la incorporación de Cabal en la negociación. Por parte del jugador colombiano, su postura ha sido clara y firme desde el principio: Lucumí priorizó a la Juventus tras el primer interés del club italiano y, con su contrato vigente hasta junio de 2027, ha solicitado salir en este periodo de transferencias.

Este sería el sueldo de Jhon Lucumí en la Juventus de Italia

El periodista especializado en las novedades y actualidad de la Juventus dio a conocer la cifra exacta de lo que ganará la figura en defensa de la selección Colombia en el cuadro de Turín-crédito @romeoagresti/X

El 13 de agosto de 2026, el periodista italiano Romeo Agresti informó que el club le ofrecería un salario de 2,5 millones de euros netos por año, mientras la negociación con Bologna entra en su tramo final.

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Agresti indicó que la operación se encuentra “en fase de definición” y que el traspaso se movería en torno a los 20 millones de euros, cifra inferior a la pretensión inicial de 25 millones que habría planteado el club dueño de su pase.

De concretarse el acuerdo, el contrato contemplaría un pago aproximado de 208.000 euros mensuales, sin incluir premios o bonificaciones que puedan quedar fijados en el vínculo.

El periodista también señaló que Juventus y el futbolista ya avanzaron en los términos del contrato, en línea con reportes publicados en Italia en los últimos días sobre el estado de las conversaciones.

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En lo que se refiere a los próximos partidos que tendrá el cuadro Bianconero en e comienzo de la Serie A de Italia:

23 de agosto de 2026 - Serie A de Italia: Frosinone vs. Juventus

29 de agosto de 2026 - Serie A de Italia: Juventus vs. Parma

6 de septiembre de 2026 - Serie A de Italia: Juventus vs. Milán

12 de septiembre de 2026 - Serie A de Italia: Sassuolo vs. Juventus

20 de septiembre de 2026 - Serie A de Italia: Juventus vs. Atalanta