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Andrea Petro anunció que está gestionando ayudas desde Europa para los afectados por el terremoto y le hizo petición a sus seguidores: “El corazón no me da”

En un video difundido en redes sociales, la hija del expresidente solicitó apoyo para ordenar los reportes y orientar a quienes buscan datos o asistencia

Andrea Petro difundió un video en redes sociales sobre el sismo en Colombia y pidió mantener actualizada la información de desaparecidos - crédito andreapetro91/IG

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre (Ungrd) confirmó en su último informe que el fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado en Colombia el lunes 10 de agosto ha dejado hasta ahora 273 muertos y 40.756 familias afectadas.

La emergencia puso en evidencia la vulnerabilidad de varias regiones y disparado pedidos de ayuda inmediata para las zonas menos visibilizadas.

Mientras el país intenta reorganizarse tras el impacto, la hija del expresidente Gustavo Petro, Andrea Petro, compartió un video en sus redes en el que manifestó la carga emocional que le ha significado la tragedia y su preocupación por la gestión de la información.

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“Sí, a mí me ha afectado muchísimo la situación del país. No he sido capaz de hacer vídeos antes porque no me daba el corazón y todavía es pesadito, pero bueno”, reconoció Petro en su mensaje, visibilizando el peso psicológico que arrastra la catástrofe para quienes buscan colaborar.

En su intervención, Petro destacó la urgencia de mantener actualizada la lista de personas desaparecidas. Pidió colaboración para que los datos sean recientes y útiles: “Solamente quería decirles que me ayuden a actualizar la información, que actualicemos la lista de desaparecidos, que yo pueda redireccionar de la mejor manera a las personas”.

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En un video difundido en redes sociales, la hija del expresidente solicitó apoyo para ordenar los reportes y orientar a quienes buscan datos o asistencia, al advertir que muchas notificaciones ya superan 48 horas - crédito Iván Valencia/AP Foto
Andrea Petro solicitó canalizar la ayuda hacia municipios, localidades y pueblitos con menor cobertura tras el sismo en Colombia - crédito Iván Valencia/AP Foto

De esta manera, la hija de Petro explicó que muchos reportes circulantes ya superan las 48 horas de antigüedad, lo que complica la búsqueda y puede hacer que la ayuda llegue demasiado tarde o se concentre en puntos donde ya hay saturación de voluntarios.

El sismo ha generado una movilización social notoria, con énfasis en la necesidad de llegar a municipios y pueblos pequeños que, según Petro, “no han tenido mayor atención y que necesitan ayuda de manera urgente”.

La situación ha evidenciado que gran parte de la asistencia se concentra en zonas de mayor visibilidad, dejando a comunidades rurales en situación crítica.

La activistqa y figura pública aclaró que, a pesar de trabajar a distancia, se mantiene en contacto permanente con la situación: “Yo estoy trabajando 24/24 sobre el tema a distancia, pero espero que prontamente pueda viajar para poder ayudarlos y trabajar junto a ustedes, porque el corazón no me da para quedarme lejos”. Dejó en claro su compromiso personal y su disposición a sumarse a las tareas de apoyo en terreno.

El sismo de magnitud 7,4 en Colombia dejó 273 muertos y 40.756 familias afectadas, según la Ungrd - crédito Sergio Acero/REUTERS
El sismo de magnitud 7,4 en Colombia dejó 273 muertos y 40.756 familias afectadas, según la Ungrd - crédito Sergio Acero/REUTERS

Finalmente, cerró su mensaje con un llamado a la colaboración colectiva: “Y nada, decirles que quedo a disposición de ustedes y que me ayuden”. El pedido apunta a fortalecer la red de apoyo y coordinación, especialmente en un momento donde la desinformación y el colapso de recursos pueden costar vidas.

Andrea Petro criticó la gestión de los gobiernos nacional y regionales para enfrentar la crisis por el terremoto: “Algo no se está haciendo bien”

En la tarde del miércoles 12 de agosto, Andrea Petro cuestionó la declaratoria de toque de queda. En sus historias de Instagram, la activista fue tajante: “Un toque de queda es una cachetada a la empatía y a la voluntad de miles de caleños que están intentando salvar vidas”, escribió, rechazando la estrategia oficial.

La decisión de enviar tropas y restringir la circulación ha sido vista por Petro como una muestra de prioridades erradas. En su publicación, afirmó: “Militarizar la ciudad para imponer el orden, en lugar de poner a nuestras Fuerzas Armadas al servicio de la emergencia y de salvar vidas, demuestra que se está priorizando el control sobre las personas, en lugar de las vidas”. Remató su postura con un llamado: “¡Así no es!”.

El debate sobre la militarización se ha intensificado en la opinión pública, luego de que la administración local decretara el toque de queda como respuesta a los múltiples daños e incidentes reportados por el sismo. La medida busca, según el gobierno municipal, garantizar la seguridad y el orden ante el colapso de servicios básicos y la alta movilidad ciudadana en zonas afectadas.

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Las críticas de la hija mayor del expresidente Petro por la gestión del gobierno Nacional en la tragedia - crédito @andreapetro91/IG

La hija del exmandatario fue más allá de la coyuntura puntual y pidió escuchar el malestar social. “El alcalde tiene que escuchar a los caleños y entender la indignación que existe contra él. Si la gente reacciona así, seguramente es porque algo no se está haciendo bien”, sostuvo Petro en la misma publicación.

Fuera del debate en Cali, la atención de Andrea Petro se ha centrado en Chocó, epicentro del terremoto y una de las regiones más golpeadas. Desde sus redes sociales, ha reportado en tiempo real la situación en Quibdó, donde persisten cortes de energía y fallas en la comunicación. “Muchas personas siguen sin poder comunicarse”, advirtió.

Petro subrayó la gravedad del aislamiento en otras áreas del departamento: “Y del resto del Chocó sabemos todavía menos. Siguen aislados. Ellos también cuentan. Sus vidas también importan”, subrayó, reclamando visibilidad para comunidades históricamente marginadas.

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