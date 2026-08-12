Taliana Vargas, esposa de Alejandro Eder, habló de la agresión que sufrió el alcalde en Cali: “Son tres los que hacen recocha”

“Somos millones los buenos”, el mensaje de Taliana Vargas tras la agresión a Alejandro Eder - crédito alejoeder/TikTok

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El lunes 10 de agosto de 2026, en medio de la respuesta oficial al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, sufrió una agresión en plena calle mientras atendía la emergencia.

El hecho ocurrió durante un recorrido por sectores afectados, donde se registraron daños estructurales, personas atrapadas y preocupación por posibles saqueos. La agresión se produjo cuando Eder se encontraba supervisando directamente las labores de atención tras el sismo.

Un grupo de ciudadanos empezó a increparlo con frases como “Aquí no te queremos” y “fuera”, lo que llevó a su equipo de seguridad a retirarlo con premura para evitar que la situación se agravara. Durante ese traslado, alguien arrojó una piedra que impactó la cabeza del mandatario.

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El episodio quedó en video y, de acuerdo con fuentes oficiales, las autoridades revisan las grabaciones de seguridad con el objetivo de identificar a los responsables.

Una piedra golpeó en la cabeza a Alejandro Eder cuando sus escoltas lo retiraban de un sector afectado en Cali - crédito @ColombiaOscura/X

El sismo, registrado a las 7:34 a. m., tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento telúrico dejó afectaciones en diversas estructuras de Cali, lo que provocó el despliegue de equipos especializados para evaluar la estabilidad de edificaciones y coordinar operaciones de búsqueda de personas bajo los escombros.

La emergencia activó protocolos de rescate en distintos puntos de la ciudad y generó temor entre los habitantes, muchos de los cuales permanecieron fuera de sus hogares ante el riesgo de réplicas.

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La jornada estuvo marcada por el colapso de estructuras y la presencia persistente de ciudadanos en la vía pública, algunos motivados por el temor a nuevos movimientos sísmicos y otros preocupados por la seguridad ante posibles robos.

Taliana Vargas resalta la respuesta de la comunidad caleña durante la crisis y el ataque a Alejandro Eder- crédito @talianav/Instagram

Las autoridades locales, en coordinación con equipos de seguridad, recopilan y analizan el material audiovisual disponible para esclarecer las circunstancias exactas del ataque. El objetivo es identificar no solo a quien arrojó el objeto, sino también a quienes incitaron la agresión. “Buscamos determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos”, señalaron voceros oficiales.

La esposa del alcalde y exreina, Taliana Vargas, compartió un mensaje al Meridiano Regional, expresó gratitud hacia quienes colaboran con la emergencia: “Gracias por hacer eso con tanto amor”.

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En su mensaje, destacó la participación masiva de ciudadanos en las labores de ayuda y subrayó el compromiso colectivo: “Somos millones los buenos y esto viene pa largo, caleños”.

La gestora social pidió no dejarse influenciar por actos aislados de alteración, tras ataque que sufrió Eder, asegurando: “No se dejen engañar que son tres los que hacen recocha”. Reiteró la convicción de que la mayoría está comprometida con el bienestar común y enfatizó la importancia de la unión para superar la emergencia: “Nos necesitamos los unos a los otros pa poder sacar esta ciudad adelante”.

Alejandro Eder publicó video donde ciudadana le demuestra su admiración - crédito alejoeder/TikTok

La esposa del mandatario local resaltó la generosidad de los ciudadanos con una frase contundente: “Miren la gente repleta, llena, llena, donando, donando, donando”. Finalizó su intervención con un mensaje de esperanza: “Gracias, Cali. De esta salimos unidos”.

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Alejandro Eder compartió video con mujer que le mostró su admiración: “Te amo”

Durante la atención a la emergencia, Eder mantuvo diálogos breves con residentes, algunos de los cuales manifestaron su respaldo. “Te amo. No vivo aquí, vivo en Estados Unidos, pero te sigo en las redes sociales”, dijo una ciudadana, a lo que el alcalde respondió: “Muchas gracias”.

En otro intercambio, la misma persona reconoció los esfuerzos de la administración: “Y has hecho mucho por Cali así la gente no lo vea”. Eder señaló: “Claro. No, pero la gente ahí lo ve, los que tienen que verlo, lo ven”. La residente agregó: “Sí, pero hay ciegos. ¿Y los que se hicieron ayer? Qué piedra”.

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El mandatario concluyó: “Pobre nuestro país con tanta–”, a lo que la ciudadana replicó: “Ignorancia”. Eder remató: “Le han alimentado tanto odio, pero ya se le va a pasar, eso no pasa nada”. La mujer finalizó: “Pero estoy contenta por eso. Cualquier cosa necesitan aquí, bien pueden”, y el alcalde agradeció de nuevo.

El terremoto causó el colapso de edificaciones, atrapó a personas bajo los escombros y ha dejado más de 190 muertos en regiones como Cali, Armenia, Pereira y Quibdó.