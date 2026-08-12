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Capitán del Cuerpo de Bomberos de Cali alertó, antes del terremoto, que el 70% de las construcciones en la ciudad no cumplen normas sismorresistentes

En el Concejo Distrital, el director de Gestión Integral del Riesgo de los Bomberos Voluntarios pidió inversión y apoyo para reforzar la capacidad de respuesta, tras exponer lecciones de rescate por los terremotos que afectaron en junio a Venezuela

Alberto José Hernández Abadía advirtió en el Concejo de Cali que al menos el 70% de las construcciones de la ciudad no cumple normas de sismorresistencia - crédito Alcaldía de Cali
Alberto José Hernández Abadía advirtió en el Concejo de Cali que al menos el 70% de las construcciones de la ciudad no cumple normas de sismorresistencia - crédito Alcaldía de Cali
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El capitán Alberto José Hernández Abadía advirtió en el Concejo Distrital de Cali que al menos 70% de las construcciones de la ciudad no cumplen normas de sismorresistencia y pidió reforzar a los organismos de socorro, al sostener que un terremoto de gran magnitud no solo pondría en riesgo a la población, sino también la capacidad misma de respuesta institucional.

“Lamentablemente nuestra ciudad (Cali), por lo menos el 70% de ella, han sido construcciones que no cumplen normatividades con resistencia, ya sea porque las construyeron antes o porque quien construyó hoy en día no tiene en cuenta esa normatividad”, dijo el oficial.

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La alerta incluyó un dato operativo: Colombia cuenta hoy con 23 equipos de búsqueda y rescate urbano acreditados por el programa Insarag de las Naciones Unidas. En ese entorno, el oficial reclamó respaldo para el Grupo Élite de Bomberos de Cali y para su equipo de búsqueda y rescate urbano COL-18.

El capitán hizo ese planteamiento ante el Concejo tras regresar de las labores de rescate por los terremotos que azotaron a Venezuela en junio. Su intervención buscó trasladar a la discusión local las lecciones que dejó esa emergencia.

El capitán de Bomberos de Cali pidió reforzar los organismos de socorro ante el riesgo de que un terremoto afecte también la capacidad de respuesta institucional - crédito Raquel Cunha/Reuters
El capitán de Bomberos de Cali pidió reforzar los organismos de socorro ante el riesgo de que un terremoto afecte también la capacidad de respuesta institucional - crédito Raquel Cunha/Reuters

“El terremoto en la ciudad, en la zona de La Guaira, en Venezuela, nos deja grandes enseñanzas para nosotros como institución, pero también quiero aprovechar este recinto para colocar en el pensamiento de ustedes la necesidad del fortalecimiento de los organismos de socorro, no solamente nuestro Cuerpo de Bomberos, sino también las demás organizaciones”, dijo.

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Así mismo, el director de Gestión Integral del Riesgo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali sostuvo que una catástrofe de esa escala desborda incluso a Estados enteros.

“Créanme que un desastre como lo ocurrido en Venezuela o Ecuador, Chile, México recientemente, esas situaciones van a sobrepasar la capacidad de respuesta de cualquier país. Y requiere de hombres y mujeres valerosos, entrenados, capacitados y dotados para atender una situación como esta”, afirmó el oficial en declaraciones citadas por El País.

Hernández también describió el impacto inmediato sobre el funcionamiento de la ciudad. “En una situación como esta, lo primero que se pierde es la gobernabilidad, porque todos los que habitamos el territorio afectado estamos pensando en nuestras familias”, señaló.

A esa pérdida de control se suma, según explicó, el deterioro de la infraestructura indispensable para enfrentar la emergencia. “Se pierden las infraestructuras críticas: hospitales, refugios, estaciones de bomberos, estaciones de Policía, y todo eso amerita que en nuestra ciudad haya una inversión que permita el reforzamiento estructural de esa infraestructura crítica”, dijo.

El oficial añadió que en este tipo de eventos también suelen colapsar las redes de servicios públicos y comunicaciones. Por eso insistió en mejorar la capacidad de respuesta del país y fortalecer los equipos especializados de búsqueda y rescate urbano.

El director de Gestión Integral del Riesgo de Bomberos de Cali afirmó que un sismo de gran magnitud puede sobrepasar la capacidad de respuesta de cualquier país - Sergio Acero/Reuters
El director de Gestión Integral del Riesgo de Bomberos de Cali afirmó que un sismo de gran magnitud puede sobrepasar la capacidad de respuesta de cualquier país - Sergio Acero/Reuters

El punto central de su advertencia fue el estado de buena parte de las edificaciones de la ciudad. El capitán sostuvo que la fase inicial de rescate se concentra en un período de entre nueve y 12 días, pero que el desafío más complejo llega después.

“La fase inicial de rescate dura nueve días, doce días. Pero después viene lo difícil, que es la reconstrucción. Y eso requiere una ciudad resiliente, una ciudad que construya con sismo resistencia”, concluyó.

En ese mismo planteo, Hernández pidió que el Concejo mantenga el apoyo al cuerpo de bomberos y a su componente especializado. “Mi llamado es para que sigamos fortaleciendo desde este Concejo al Cuerpo de Bomberos con su equipo de búsqueda y rescate urbano COL-18”, expresó.

Un grupo de topos de México llega a Cali para apoyar el rescate tras el sismo de 7,4

Los Topos de México llegaron a Cali para apoyar las labores de rescate tras el terremoto de 7,4 que afectó a la ciudad y a otras regiones de Colombia - crédito @toposazteca/Instagram
Los Topos de México llegaron a Cali para apoyar las labores de rescate tras el terremoto de 7,4 que afectó a la ciudad y a otras regiones de Colombia - crédito @toposazteca/Instagram

Un grupo de Topos de México llegó a Cali en la madrugada del miércoles 12 de agosto para apoyar las labores de rescate tras el terremoto de 7,4 de magnitud que afectó a la ciudad y a diferentes regiones de Colombia.

Ya instalados en el barrio Guadalupe, los rescatistas pidieron una antena Starlink para optimizar el sistema Vital 5, con el que, según su jefe, pueden detectar “con una certeza del 99%” señales de vida dentro de los escombros.

La llegada fue confirmada por el diputado del Valle del Cauca Esteban Oliveros, que aseguró que las gestiones para el traslado se hicieron junto con Duvalier Sánchez y destacó que los especialistas cuentan con más de 40 años de experiencia y participación en emergencias en 60 países.

El grupo está encabezado por Héctor Méndez, conocido como “El Topo Mayor” y fundador de la brigada internacional Topos Azteca, quien dijo que en Cali reforzarán la búsqueda, la evaluación de escombros, la estabilización de estructuras y la atención inmediata a los afectados.

“Vamos a dar un hito histórico porque llevamos a gente que está utilizando, además de este tipo de herramienta neumática, avances tecnológicos como la pistola térmica y el sistema de Wi-Fi que nos permite buscar víctimas más allá de las paredes, más abajo de los suelos”, afirmó.

Méndez venía de trabajar en La Guaira, Venezuela, tras un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 Mw ocurrido el 24 de junio de 2026.

El rescatista indicó que ya obtuvieron resultados con estas herramientas en ese país y pidió apoyo con más antenas, ante la posibilidad de que se requieran en otros puntos de la ciudad.

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