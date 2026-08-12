Arnaud Penent D’Izarn asume como nuevo director de la Aeronáutica Civil: fue oficializado por el Gobierno de De la Espriella

Arnaud François Gerard Penent D’Izarn Benavides fue oficializado como nuevo director general de la Aeronáutica Civil por el presidente Abelardo De la Espriella - crédito Reuters y red social X

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El presidente Abelardo De la Espriella oficializó el nombramiento de Arnaud François Gerard Penent D’Izarn Benavides como nuevo director general de la Aeronáutica Civil, mediante el Decreto 1173 del 11 de agosto de 2026.

De acuerdo con el acto administrativo, la designación tiene carácter ordinario y rige desde la fecha de expedición del decreto. Penent D’Izarn Benavides asumirá el cargo de director general, código 0015, grado 24, de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

La Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Transporte quedó encargada de comunicar formalmente el nombramiento al nuevo funcionario.

Un funcionario con experiencia en el sector aeronáutico

Arnaud François Gerard Penent D’Izarn Benavides cuenta con una amplia trayectoria en el sector aeronáutico y militar. Es administrador aeronáutico y piloto, y fue coronel retirado de la Fuerza Aérea Colombiana.

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Además, ya había trabajado en la Aeronáutica Civil. Entre 2018 y 2021 ocupó el cargo de subdirector general de la entidad, por lo que su llegada a la dirección supone su regreso a una institución que conoce desde dentro.

También se ha desempeñado en el sector privado como gerente general de Helistar Technical Center, compañía dedicada al mantenimiento y reparación de aeronaves y componentes.

Según el perfil profesional citado en publicaciones sobre su trayectoria, Penent D’Izarn Benavides cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector aeronáutico y más de 8.500 horas de vuelo.

Decreto 1173 del 11 de agosto de 2026, mediante el cual el presidente Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de Arnaud François Gerard Penent D’Izarn Benavides como director general de la Aeronáutica Civil - crédito Dapre

Su experiencia incluye, además, labores relacionadas con la gestión de operaciones aeronáuticas, liderazgo institucional y toma de decisiones en situaciones de alta exigencia.

Reemplaza a Luis Martínez Chimenty

Con el nombramiento, Penent D’Izarn Benavides reemplaza a Luis Martínez Chimenty, quien venía ocupando la dirección general de la Aerocivil.

El cambio de mando se produce en un momento en el que la entidad enfrenta diferentes retos relacionados con la operación aérea, la seguridad operacional, la infraestructura aeroportuaria y el desarrollo del sector aeronáutico colombiano.

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La Aerocivil tiene entre sus responsabilidades la regulación, administración, coordinación y vigilancia de diferentes aspectos de la actividad aeronáutica y aeroportuaria del país.

Luis Martínez Chimenty, quien estaba al frente de la Aeronáutica Civil antes del nombramiento de Arnaud François Gerard Penent D’Izarn Benavides- crédito Aeronáutica Civil

La llegada del nuevo director también ocurre en medio de cuestionamientos públicos y reclamos relacionados con actuaciones de la administración anterior.

La entidad llega al cambio de mando bajo cuestionamientos

El relevo ocurre mientras la Aerocivil enfrenta cuestionamientos por la información relacionada con algunos contratos de prestación de servicios y por los vínculos de varios familiares de Gabriela Muñoz Olaya con la nómina de la entidad.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, denunció que recibió información incompleta sobre algunos de esos contratos y anunció que pondría el caso en conocimiento de los organismos de control. La situación también motivó una solicitud de auditoría especial a la Contraloría.

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Según información publicada por El Tiempo, algunos procesos contractuales fueron retirados después de que la ministra exigiera que la información fuera divulgada. Rojas cuestionó la situación y advirtió públicamente que tomaría las acciones correspondientes frente a lo que considerara irregular.

El caso también ha sido relacionado con señalamientos sobre la presunta influencia de Gabriela Muñoz dentro de la Aerocivil. Angie Rodríguez, excolaboradora cercana al expresidente Gustavo Petro, la mencionó en una denuncia presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

: Gabriela Muñoz Olaya, mencionada en los cuestionamientos sobre la contratación de familiares en la Aeronáutica Civil, negó los señalamientos en su contra - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Familiares aparecen entre los contratistas

La controversia tomó mayor dimensión luego de que una investigación de El Tiempo revelara que Liliana Olaya Cabrales, madre de Gabriela Muñoz y de Santiago David Muñoz, reconoció haber recomendado a sus dos hijos y a cuatro sobrinos para ingresar a la Aerocivil.

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Olaya, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como coordinadora de contrainteligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aseguró que recomendó a sus familiares al entonces director de la Aerocivil, el general retirado Sergio París.

“Yo los recomendé”, afirmó al medio, al explicar que algunos de sus familiares son recién graduados y otros todavía estudian. También negó que recibieran remuneraciones millonarias y sostuvo que les pidió cumplir con sus funciones.