Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Arnaud Penent D’Izarn asume como nuevo director de la Aeronáutica Civil: fue oficializado por el Gobierno de De la Espriella

El funcionario, con experiencia en el sector aeronáutico y militar, llega a la entidad en medio de cuestionamientos por procesos contractuales de la administración anterior

Arnaud François Gerard Penent D’Izarn Benavides fue oficializado como nuevo director general de la Aeronáutica Civil por el presidente Abelardo De la Espriella - crédito Reuters y red social X
Arnaud François Gerard Penent D’Izarn Benavides fue oficializado como nuevo director general de la Aeronáutica Civil por el presidente Abelardo De la Espriella - crédito Reuters y red social X
Guardar

El presidente Abelardo De la Espriella oficializó el nombramiento de Arnaud François Gerard Penent D’Izarn Benavides como nuevo director general de la Aeronáutica Civil, mediante el Decreto 1173 del 11 de agosto de 2026.

De acuerdo con el acto administrativo, la designación tiene carácter ordinario y rige desde la fecha de expedición del decreto. Penent D’Izarn Benavides asumirá el cargo de director general, código 0015, grado 24, de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

La Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Transporte quedó encargada de comunicar formalmente el nombramiento al nuevo funcionario.

Un funcionario con experiencia en el sector aeronáutico

Arnaud François Gerard Penent D’Izarn Benavides cuenta con una amplia trayectoria en el sector aeronáutico y militar. Es administrador aeronáutico y piloto, y fue coronel retirado de la Fuerza Aérea Colombiana.

PUBLICIDAD

Además, ya había trabajado en la Aeronáutica Civil. Entre 2018 y 2021 ocupó el cargo de subdirector general de la entidad, por lo que su llegada a la dirección supone su regreso a una institución que conoce desde dentro.

También se ha desempeñado en el sector privado como gerente general de Helistar Technical Center, compañía dedicada al mantenimiento y reparación de aeronaves y componentes.

Según el perfil profesional citado en publicaciones sobre su trayectoria, Penent D’Izarn Benavides cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector aeronáutico y más de 8.500 horas de vuelo.

Decreto 1173 del 11 de agosto de 2026, mediante el cual el presidente Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de Arnaud François Gerard Penent D’Izarn Benavides como director general de la Aeronáutica Civil - crédito Dapre
Decreto 1173 del 11 de agosto de 2026, mediante el cual el presidente Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de Arnaud François Gerard Penent D’Izarn Benavides como director general de la Aeronáutica Civil - crédito Dapre

Su experiencia incluye, además, labores relacionadas con la gestión de operaciones aeronáuticas, liderazgo institucional y toma de decisiones en situaciones de alta exigencia.

Reemplaza a Luis Martínez Chimenty

Con el nombramiento, Penent D’Izarn Benavides reemplaza a Luis Martínez Chimenty, quien venía ocupando la dirección general de la Aerocivil.

El cambio de mando se produce en un momento en el que la entidad enfrenta diferentes retos relacionados con la operación aérea, la seguridad operacional, la infraestructura aeroportuaria y el desarrollo del sector aeronáutico colombiano.

PUBLICIDAD

La Aerocivil tiene entre sus responsabilidades la regulación, administración, coordinación y vigilancia de diferentes aspectos de la actividad aeronáutica y aeroportuaria del país.

Los señalamientos recaen directamente sobre la administración de Luis Alfonso Martínez Chimenty en la Aerocivil- crédito Aeronáutica Civil
Luis Martínez Chimenty, quien estaba al frente de la Aeronáutica Civil antes del nombramiento de Arnaud François Gerard Penent D’Izarn Benavides- crédito Aeronáutica Civil

La llegada del nuevo director también ocurre en medio de cuestionamientos públicos y reclamos relacionados con actuaciones de la administración anterior.

La entidad llega al cambio de mando bajo cuestionamientos

El relevo ocurre mientras la Aerocivil enfrenta cuestionamientos por la información relacionada con algunos contratos de prestación de servicios y por los vínculos de varios familiares de Gabriela Muñoz Olaya con la nómina de la entidad.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, denunció que recibió información incompleta sobre algunos de esos contratos y anunció que pondría el caso en conocimiento de los organismos de control. La situación también motivó una solicitud de auditoría especial a la Contraloría.

Según información publicada por El Tiempo, algunos procesos contractuales fueron retirados después de que la ministra exigiera que la información fuera divulgada. Rojas cuestionó la situación y advirtió públicamente que tomaría las acciones correspondientes frente a lo que considerara irregular.

El caso también ha sido relacionado con señalamientos sobre la presunta influencia de Gabriela Muñoz dentro de la Aerocivil. Angie Rodríguez, excolaboradora cercana al expresidente Gustavo Petro, la mencionó en una denuncia presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

El exdirector de la Aerocivil sostuvo que Gabriela Muñoz y su hermano Santiago no acreditaban la formación ni la experiencia para aspirar a cargos de mayor nivel - crédito @gabrielaa.muol/Instagram
: Gabriela Muñoz Olaya, mencionada en los cuestionamientos sobre la contratación de familiares en la Aeronáutica Civil, negó los señalamientos en su contra - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Familiares aparecen entre los contratistas

La controversia tomó mayor dimensión luego de que una investigación de El Tiempo revelara que Liliana Olaya Cabrales, madre de Gabriela Muñoz y de Santiago David Muñoz, reconoció haber recomendado a sus dos hijos y a cuatro sobrinos para ingresar a la Aerocivil.

Olaya, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como coordinadora de contrainteligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aseguró que recomendó a sus familiares al entonces director de la Aerocivil, el general retirado Sergio París.

“Yo los recomendé”, afirmó al medio, al explicar que algunos de sus familiares son recién graduados y otros todavía estudian. También negó que recibieran remuneraciones millonarias y sostuvo que les pidió cumplir con sus funciones.

Temas Relacionados

Arnaud PenentAeronáutica Civil de ColombiaAbelardo de la EspriellaNombramientos GobiernoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue el rescate de la perrita Kiara por parte de los bomberos: quedó atrapada entre los escombros de un quinto piso en Pereira

El rescate del animal movilizó a bomberos y conmovió a miles luego de viralizarse su video en redes sociales

Así fue el rescate de la perrita Kiara por parte de los bomberos: quedó atrapada entre los escombros de un quinto piso en Pereira

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: suben a 202 los muertos, rescatan con vida a una mujer tras 36 horas y llegan los topos mexicanos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: suben a 202 los muertos, rescatan con vida a una mujer tras 36 horas y llegan los topos mexicanos

Nayib Bukele confirmó primer envío de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de 7,4: “En camino”

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció el gesto del presidente de El Salvador y confirmó que están atentos para recibir los insumos

Nayib Bukele confirmó primer envío de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de 7,4: “En camino”

La primera dama Ana Lucía Pineda reveló los 30 puntos donde reciben donaciones para los afectados por el terremoto en Colombia

La primera dama informó que ya están disponibles más de 30 lugares donde la población puede entregar su ayuda para quienes enfrentan situaciones de emergencia en varias regiones del país

La primera dama Ana Lucía Pineda reveló los 30 puntos donde reciben donaciones para los afectados por el terremoto en Colombia

Tras el terremoto en Colombia, la primera dama Ana Lucía Pineda confirmó que habrá cobertura de gastos funerarios para las víctimas

La delegada por el presidente Abelardo de la Espriella para coordinar el envío de donaciones a las zonas más afectadas por la tragedia, también anunció que un grupo de funerarias asumirá los costos de los servicios fúnebres para víctimas sin cobertura en Cali, Manizales, Pereira y Chocó

Tras el terremoto en Colombia, la primera dama Ana Lucía Pineda confirmó que habrá cobertura de gastos funerarios para las víctimas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Karina García relató el susto que vivió después del terremoto: “Casi se me sale el bebé”

Karina García relató el susto que vivió después del terremoto: “Casi se me sale el bebé”

Los Ghetto Kids enviaron mensaje a Colombia tras el terremoto que sacudió gran parte del país: “Estamos con ustedes”

Mabel Cartagena les cantó la tabla a los artistas y creadores de contenido: pidió “meterse la mano en el bolsillo” para ayudar tras el terremoto

Habitantes de Rionegro grabaron un objeto volador minutos después del terremoto y los videos se viralizaron en redes: “Luces en el cielo”

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Deportes

Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, llegó a la ciudad: se puso guantes para ayudar a las víctimas del terremoto

Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, llegó a la ciudad: se puso guantes para ayudar a las víctimas del terremoto

Futbolista colombiano Yoshan Valois fue figura con Lanús y dedicó su doblete a las víctimas del sismo en Chocó: “Son personas fuertes”

Técnico del Once Caldas pidió el aplazar el torneo de fútbol por el terremoto en Colombia: estas son las soluciones que planteó

Dayro Moreno expresó su preocupación por las consecuencias del terremoto en Manizales: “Empezar a ayudar a la gente”

Santa Fe anunció que donará un porcentaje del dinero de la boletería del partido ante River Plate para las víctimas del terremoto de Colombia