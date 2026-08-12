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Murió hombre tratando de rescatar a personas atrapadas en el terremoto en Quibdó: esta es la historia de “Lucho”

Luis Alberto Rivas volvió a ingresar a una casa agrietada para auxiliar a otra persona y quedó atrapado cuando la estructura cedió por completo

Luis Alberto Rivas había salido con vida de la vivienda y rescató a una persona antes de regresar a la estructura - crédito Reuters/Redes sociales
Luis Alberto Rivas había salido con vida de la vivienda y rescató a una persona antes de regresar a la estructura - crédito Reuters/Redes sociales
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La comunidad en Quibdó, en el departamento de Chocó, enfrenta el dolor tras el fuerte terremoto del lunes 10 de agosto, pero la historia de Luis Alberto Rivas Salguero, conocido como Lucho o Poca Lucha, dio un sentido especial al duelo.

Entre los escombros, su determinación de salvar vidas se volvió símbolo de entrega total. La mañana del desastre, ‘Lucho’ escapó de la destrucción cuando su vivienda comenzó a derrumbarse. Lejos de buscar refugio, optó por regresar y salvar a quienes quedaron atrapados entre los escombros.

Según familiares y vecinos, primero rescató a una persona con vida y, en un segundo intento por auxiliar a alguien más, quedó sepultado cuando la estructura colapsó de manera definitiva.

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Desde las primeras horas tras el terremoto, el sector de Medrano, en la entrada al Piñal, se convirtió en el centro de los esfuerzos comunitarios. Mercedes Palacios Moreno, tía de la víctima, describió cómo cerca del 80% de los vecinos se unió de inmediato para remover los restos de la vivienda, actuando por cuenta propia ante la urgencia.

Luis Alberto Rivas murió en Chocó tras volver a una vivienda colapsada durante el terremoto para intentar rescatar a otra persona - crédito Gobernación del Chocó/Imagen facilitada a través de REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. PROHIBIDO SU ARCHIVO. CRÉDITO OBLIGATORIO
Luis Alberto Rivas murió en Chocó tras volver a una vivienda colapsada durante el terremoto para intentar rescatar a otra persona - crédito Gobernación del Chocó/Imagen facilitada a través de REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. PROHIBIDO SU ARCHIVO. CRÉDITO OBLIGATORIO

El hecho dejó a la comunidad en un estado de conmoción y luto. Tras horas de esfuerzo, el desenlace fue devastador. Hacia las 3:00 a. m. del martes 11 de agosto, los rescatistas confirmaron que Luis Alberto había muerto, lo que sumió al barrio en una tristeza compartida.

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Condolencias y repercusión en Yolombó

El dolor traspasó las fronteras del Chocó y llegó al municipio de Yolombó, Antioquia. La administración local, encabezada por el alcalde Amador Pérez Palacio y la gestora social Nancy Olano, expresó públicamente su solidaridad con el padre de la víctima, Luis Alberto Rivas Quejada, rector de la localidad. Mediante un comunicado, la comunidad yolombina se sumó al duelo y pidió fortaleza para la familia en este periodo de luto.

En palabras de su tía Mercedes, “Hoy mi corazón se siente muy triste por tu partida inesperada hacia el reino del Señor, siendo víctima de este terremoto tan desastroso”. El mensaje, difundido en redes, reflejó el sentir colectivo de los habitantes del barrio.

La comunidad de Quibdó reclamó apoyo de las autoridades para reforzar las labores de rescate tras el terremoto en Chocó - crédito Alcadía Yolombó
La comunidad de Quibdó reclamó apoyo de las autoridades para reforzar las labores de rescate tras el terremoto en Chocó - crédito Alcadía Yolombó

Los habitantes del barrio, impulsados por el temor y la esperanza, exigieron apoyo a las autoridades mientras persistían con las labores de búsqueda.

La historia de Luis Alberto no es solo la de una víctima más. Su nombre ya es evocación de heroísmo y solidaridad, como reconocen vecinos y autoridades. El barrio de Medrano lo recuerda como “el más claro ejemplo de heroísmo” en palabras de quienes compartieron su vida diaria.

El terremoto del Chocó dejó pérdidas humanas y materiales, pero también una huella de humanidad en la figura de Luis Alberto Rivas Salguero. Su acto de solidaridad, al priorizar la vida ajena por encima de la propia, se ha convertido en un referente moral para una comunidad que, aun en medio del dolor, escoge recordar con gratitud y admiración.

Tras el terremoto, familia en Chocó perdió su casa y entre lágrimas pide ayuda para empezar de cero: “No ha venido nadie”

Entre los escombros de El Piñal, en Medrano, Quibdó, la familia de Anthony enfrenta la devastación tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el Chocó el 10 de agosto de 2026. La casa donde vivieron seis personas durante tres décadas se redujo a ruinas, mientras los sobrevivientes intentan rescatar lo poco que quedó bajo los restos.

La madre de Anthony permanece hospitalizada, a la espera de una tomografía tras sufrir un golpe en la cabeza durante el sismo. “Ella está viva y consciente, esperando el examen para ver si hay algún daño neurológico”, relató Anthony sobre la situación médica de la única lesionada del grupo familiar.

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Anthony permanece entre los restos de la vivienda familiar que quedó destruida tras el fuerte movimiento telúrico -crédito Captura de pantalla de Noticias Caracol
Anthony permanece entre los restos de la vivienda familiar que quedó destruida tras el fuerte movimiento telúrico -crédito Captura de pantalla de Noticias Caracol

El sismo destruyó por completo la vivienda. Anthony pasó la jornada y la noche junto a los objetos que logró salvar, resguardando lo poco que le queda. “Yo me quedé ayer todo el día y toda la noche ahí en ese sofá, cuidando lo único que me queda y esperando a ver a dónde nos vamos”, afirmó en diálogo con Noticias Caracol.

Hasta el momento, las autoridades no han acudido al barrio para verificar la magnitud de los daños ni para organizar la asistencia a los damnificados. “No ha venido nadie”, señaló Anthony, quien destaca que los habitantes del sector han debido organizarse por su cuenta para retirar los elementos desperdigados tras el terremoto.

La comunidad se ha convertido en la principal red de apoyo. “Entre los vecinos, hemos quitado las cosas, recuperado lo poquito que tenemos ya”, explicó Anthony. La colaboración entre familias permitió rescatar pertenencias y despejar algunas áreas de las viviendas colapsadas.

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