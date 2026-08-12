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David Santiago Tamayo fue nombrado director en propiedad de la Ungrd: Abelardo de la Espriella firmó el decreto

El Gobierno nacional hizo oficial el liderazgo de la entidad responsable de la gestión del riesgo de desastres, luego de la reciente crisis sísmica que sacudió varias regiones y dejó cientos de víctimas

David Santiago Tamayo - crédito captura de pantalla
David Santiago Tamayo es ingeniero geólogo y magíster en gestión del riesgo de la Universidad de Antioquia - crédito captura de pantalla
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El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de David Santiago Tamayo Roldán como director general en propiedad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), luego de la firma del decreto 1170 del 11 de agosto de 2026.

La decisión se formalizó apenas tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a varias regiones de Colombia.

Tamayo, ingeniero geólogo y magíster en gestión del riesgo de la Universidad de Antioquia, asumirá el liderazgo de la Ungrd con el reto inmediato de coordinar la respuesta institucional ante la emergencia provocada por el sismo, que según reportes oficiales ha dejado más de 100 personas fallecidas, 1.300 heridos y al menos 2.000 desaparecidos en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Chocó, Caldas y Risaralda.

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Ungrd - crédito suministrada
Gobierno nacional oficializó el nombramiento de David Santiago Tamayo Roldán como director general en propiedad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), luego de la firma del decreto 1170 del 11 de agosto de 2026 - crédito suministrada

El decreto firmado por la Presidencia indica que la designación de Tamayo rige desde la fecha de expedición y deja sin efecto el nombramiento anterior.

El nuevo director recibió el cargo de manos de Javier Pava, quien comunicó la transición a través de sus redes sociales y expresó: “En medio del PMU, y en cumplimiento de mi responsabilidad como coordinador de la respuesta al terremoto, entrego mi cargo a David Tamayo, deseándole todos los éxitos porque de eso depende la vida y la dignidad de las víctimas, que debe ser la prioridad de la Ungrd”.

Durante el acto de confirmación, el vicepresidente José Manuel Restrepo señaló desde Manizales: “Hablé con el nuevo director para que las ayudas puedan llegar lo más pronto posible, aprovechando la declaratoria de emergencia”.

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El Ejecutivo avanza en la atención de las personas afectadas y anunció la tramitación de una emergencia económica y social para financiar las tareas de ayuda, mientras en los municipios más afectados se decretó la calidad pública para agilizar los recursos.

Javier Pava - crédito @javier_pava_s/X
El nuevo director recibió el cargo de manos de Javier Pava, quien comunicó la transición a través de sus redes sociales - crédito @javier_pava_s/X

El perfil técnico de Tamayo está vinculado al análisis de riesgos naturales, con experiencia en fenómenos como movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales y erosión. Su trayectoria incluye asesorías independientes para el municipio de Sabaneta, Antioquia.

El presidente Abelardo De La Espriella comunicó públicamente la designación: “El nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo será el ingeniero geólogo antioqueño, David Santiago Tamayo Roldán, un hombre de todas las condiciones, todas las calidades y toda la honradez para llegar a limpiar ese nido de bandidos que se tomó esa institución y para hacer la labor misional que corresponde”.

Además de la gestión de la crisis actual, Tamayo enfrentará el desafío de recuperar la confianza en la entidad y fortalecer la prevención del riesgo, tras años de investigaciones por presuntas irregularidades en contratación y manejo de recursos.

El exdirector de la Ungrd, Carlos Carrillo, se pronunció públicamente tras la designación de David Santiago Tamayo. Carrillo manifestó sus buenos deseos al nuevo director y destacó la magnitud del reto que implica asumir la dirección en medio de una emergencia nacional.

Carrillo afirmó que la Ungrd se encuentra ahora con capacidades fortalecidas. Según su balance, la entidad dispone de recursos y herramientas como buques, helicópteros y maquinaria pesada, elementos que considera fundamentales para la gestión adecuada del riesgo y la atención de desastres.

En su mensaje, el exdirector subrayó la importancia de mantener la gestión del riesgo como un espacio ajeno a la deliberación política. Señaló que la entidad debe funcionar apartada de intereses partidistas y recordó que las decisiones misionales no deben verse influenciadas por ningún tipo de sesgo político.

Carlos Carrillo - crédito @CarlosCarrilloA/X
Carlos Carrillo afirmó que la Ungrd se encuentra ahora con capacidades fortalecidas - crédito @CarlosCarrilloA/X

Carrillo también hizo referencia a los antecedentes de la institución respecto a situaciones de corrupción. Señaló que la Ungrd ha sido objeto de saqueo y avaricia tanto por parte del Congreso como de funcionarios corruptos, y aclaró que estas prácticas no solo ocurrieron en el gobierno anterior, sino también durante su propia gestión.

“Durante los dos años que estuve al frente de la entidad entendí la gestión del riesgo como un campo no deliberante, la entidad debe estar aparta de la política partidista, no debe haber sesgo político a la hora de tomar decisiones misionales”, afirmó.

Por último, el exdirector hizo un llamado a la oposición, al periodismo y a la opinión pública para que mantengan un control y escrutinio permanentes sobre la Ungrd. Consideró que la vigilancia activa sobre la institución debe ser una constante, sin importar el gobierno de turno, y concluyó su mensaje deseando éxito al nuevo director.

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