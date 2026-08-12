Congresista Óscar Benavides respondió a críticas por recibir donaciones para los damnificados del terremoto en sus cuentas personales: “Se quedarán con las ganas”

Congresista petrista respondió a críticas de exfiscal Barbosa por el manejo de las donaciones tras terremoto 7,4 que afectó Colombia - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

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El representante a la Cámara por las comunidades afro, Óscar Benavides, respondió a los cuestionamientos por la recolección de dinero que promovió para ayudar a damnificados del terremoto en Colombia, luego de informar que la campaña superó los $300.000.000 en donaciones y de difundir canales para nuevos aportes y puntos de acopio en Bogotá y Cali.

Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, advirtió que “un congresista no puede convertir una tragedia en una colecta personal sin controles” y sostuvo que, si “solicita y recibe dinero del público de manera masiva y habitual, sin autorización, podría incurrir en el delito de captación masiva y habitual de dineros”, previsto en el artículo 316 del Código Penal.

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A través de sus redes sociales, el exfiscal Francisco Barbosa reaccionó a colecta de Óscar Benavides, representante a la Cámara y advirtió líos legales - crédito @FBarbosaDelgado/X

Benavides respondió horas después y dijo que “se quedarán con las ganas” quienes buscan cuestionar la iniciativa, en referencia directa a Barbosa. “Veo a muchos opositores a nuestra causa, como el exfiscal Francisco Barbosa, preocupados, buscándome la caída. A ellos quiero decirles que se quedarán con las ganas”, afirmó en X.

El congresista negó que se trate de una colecta personal y aseguró que la recepción y administración de los recursos está a cargo de una fundación. “Las donaciones que los colombianos y personas en el exterior nos han confiado NO son una colecta personal. Todo lo está gestionando una fundación, todo se está registrando, todo se está mostrando y se mostrará públicamente, y yo mismo iré a verificar que cada cosa se entregue a los damnificados”, sostuvo.

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Óscar Benavides negó que se trate de una colecta personal y aseguró que la recepción y administración de los recursos está a cargo de una fundación - crédito @ODBenavidesA/X

En otro tramo de su respuesta, Benavides lanzó un señalamiento contra quienes lo cuestionan: “Yo entiendo que quienes están acostumbrados a utilizar los recursos del Estado para beneficio personal, por ejemplo, a utilizar los escoltas y las camionetas para que les lleven el mercado a la casa, juzgan por su condición y sus hábitos. Pero conmigo no se equivoquen: yo estoy trabajando por mi gente de manera transparente”.

El tumaqueño afirmó que siguen preparando ayudas para las familias del Chocó afectadas por la emergencia. “Seguimos empacando la ayuda que cientos de colombianos han querido donar para las familias del Chocó”, dijo.

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Lugares oficiales para donar insumos y dinero tras el terremoto de 7,4

El Banco de Alimentos de Bogotá y la Fundación Solidaridad por Colombia coordinan la recolección y distribución de donaciones económicas y alimentarias para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en diversas regiones del país - crédito bancodealimentosbgt, fundacionsolidaridadxcol / Instagram

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, autoridades y organizaciones humanitarias habilitaron centros de acopio y canales para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas.

El Banco de Alimentos de Bogotá pidió “apoyar a las familias y comunidades afectadas” en el departamento de Chocó y explicó que los recursos se canalizarán a través de los bancos regionales. Para aportes en efectivo informó la llave Bre-B 0091677852 y, para donaciones presenciales, la dirección calle 19 A # 32-50, en Bogotá, además de su sitio www.bancodealimentos.org.co.

La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) activó un corredor humanitario para trasladar alimentos y artículos esenciales a las comunidades afectadas y recibe aportes económicos con NIT 900326456-1 y la llave Bre-B 0090989753. También indicó que recibe donaciones como alimentos no perecederos, productos de higiene, kits escolares, comida para mascotas, artículos para niños, colchonetas y mantas.

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Para donaciones de gran volumen, Abaco habilitó la línea WhatsApp 3132457978 y los contactos Laura Bejarano (3176370097) e Ingrid Brown (3118991062). Para donaciones en dinero, informó la cuenta de ahorros Bancolombia 04867105340 y la cuenta corriente 15264342372, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia - ABACO.

En la capital del país, la Alcaldía de Bogotá divulgó puntos oficiales de acopio junto con la Cruz Roja. “A partir de hoy, estos serán los cuatro puntos de acopio en los que la Alcaldía de Bogotá estará recibiendo donaciones”, anunció el alcalde Carlos Fernando Galán en redes sociales.

Los puntos informados incluyen: Avenida Carrera 68 # 31-41 sur (Samu Sur); Samu Norte (Calle 134 - Carrera 7b bis # 132-32); Avenida la Esmeralda # 63-81 (Centro de Salvamento Acuático); Carrera 24 # 73-38 (sede administrativa); Diagonal 79B # 62-53 (bodega de la Cruz Roja); Palacio de los Deportes (Calle 63 # 59 A -06); Universidad Jorge Tadeo Lozano (carrera 4 # 22-61); Usaquén (calle 161A # 7F-55) y centro comercial Unicentro (carrera 15 # 124-30).

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