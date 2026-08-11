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Turistas franceses relataron su experiencia con el terremoto en la famosa piedra del Peñol, en Guatapé: “De los momentos más aterradores de nuestra vida”

El grupo que viaja por Suramérica vivió minutos de terror en las alturas por cuenta del sismo de 7.4 que se presentó la mañana del lunes 10 de agosto de 2026

El joven turista francés Axel compartió su experiencia en medio de su viaje por Surámerica - crédito @coupleencavale/IG

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Un grupo de turistas franceses vivió momentos de angustia al quedar atrapado en la parte más alta de la Piedra del Peñol, en Guatapé, Antioquia, durante el terremoto de 7.4 que sacudió Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, en el que es considerado el sismo más fuerte del país en la historia reciente.

Los visitantes europeos (dos hombres y dos mujeres) compartieron sus testimonios sobre la experiencia extrema que atravesaron a casi 200 metros de altura.

Según el relato de Axel, uno de los integrantes del grupo, la jornada comenzó temprano para evitar aglomeraciones.

“Nos levantamos a las seis de la mañana para subir a la Piedra del Peñol nada más abrir y evitar a los turistas. Todo va bien, subimos tranquilamente los 750 escalones y, cuando ya casi habíamos llegado arriba, una de las amigas del jove francés le dijo ”las escaleras se mueven’”, describió el turista en el mensaje que acompañó su video publicado en Instagram.

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Los cuatro turistas vivieron momentos de zozobra cuando ya estaban a punto de coronar los escalones de la piedra del Peñol - crédito @coupleencavale/IG
Los cuatro turistas vivieron momentos de zozobra cuando ya estaban a punto de coronar los escalones de la piedra del Peñol - crédito @coupleencavale/IG

La confusión inicial se transformó a los pocos minutos en pánico cuando, según las declaraciones recogidas en el video, los visitantes sintieron vibraciones inusuales.

“Clara (otra de las turistas) nos dice que todo le da vueltas, que tiene vértigo. Valentín nos dice que él también nota que algo se mueve y pregunta si no será el viento. Y ahí empiezan las primeras sacudidas”, señala el relato.

En la grabación, se escuchan frases en francés que resumen la intensidad del momento: “Merci, c’était dur” (“gracias, fue duro”), “Je veux descendre, Axel” (“quiero bajar, Axel”) y “On a vécu le tremblement de terre ici du coup. Et franchement, à ce moment-là, tu te rends compte que tout peut basculer en très peu de temps” (“vivimos el terremoto aquí. Y realmente, en ese momento, te das cuenta de que todo puede cambiar en muy poco tiempo”).

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El temor aumentó a medida que el movimiento se intensificaba.

crédito @coupleencavale/IG
Sentados de las escaleras, los turistas franceses tuvieron que soportar mientras pasaba el temblor - crédito @coupleencavale/IG

“Me siento en las escaleras, me entra el pánico… y unos segundos después, todo empieza a temblar de verdad. Las escaleras se mueven bajo nuestros pies, la Piedra tiembla, todo se mueve a nuestro alrededor. Nos damos cuenta de que estamos en pleno terremoto”, narró Axel.

El grupo permaneció unos minutos en la cima, siguiendo la recomendación del personal de seguridad del lugar, que también se mostró impactado por la situación.

“La señora de la limpieza está llorando. Incluso el bombero que está allí nos explica que es la primera vez que vive algo así aquí y que aún no sabe exactamente qué deben hacer”, contó el turista.

Tras recibir la autorización para descender, los visitantes galos bajaron los escalones con la única intención de apartarse de la roca. Al llegar a tierra firme, una nueva alarma los obligó a evacuar hacia el aparcamiento.

“Por suerte, todo va bien. Y no ha habido daños en Guatapé. Pero vivir un terremoto por primera vez, a esa altura, sintiendo cómo todo se mueve bajo nuestros pies… fue aterrador”, concluyó el grupo.

Terremoto en Colombia: pareja de estadounidenses compartió su experiencia en Medellín

El registro muestra a Sam abrazando a su perro mientras decide evacuar tras el terremoto en Medellín - crédito colombia_expats/IG

En Medellín, una familia estadounidense registró el instante del sismo desde su vivienda.

En la grabación, difundida por la cuenta Colombia Expats, la protagonista llamada Sam expresa: “Estoy temblando muchísimo ahora mismo. Acaba de haber un terremoto, uno fuerte; sacudió toda la casa y sigue sacudiéndola aquí en Medellín. Fue muy intenso”.

Mientras abrazaba a su perro, la pareja decidió evacuar el apartamento ante el temor de nuevas réplicas. “Madre mía. Tenemos que bajar, tenemos que bajar”, agregó Sam, mientras los ladridos de los perros Goose y Mon se escuchan de fondo.

Ella grabó el video a las 7:40 de la mañana, y mostró el momento en que los vecinos del edificio también salen al patio buscando resguardo.

“Todo el mundo está fuera ahora mismo; literalmente, todos los vecinos del edificio han salido. Todos los que viven en los pisos altos. Dios mío. Si estás en Medellín, ¿lo sentiste? Si estás en cualquier parte de Colombia, ¿lo sentiste? Fue una locura”, narra Sam.

Al final del registro, la estadounidense envía un mensaje de apoyo: “Espero que todos en la costa de Colombia estén bien. Mis pensamientos están con todos ustedes en este momento. Un abrazo muy fuerte para todos”.

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