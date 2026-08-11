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Políticos de izquierda arremetieron contra Abelardo de la Espriella por no pedirle ayuda a la ONU tras el terremoto: “Gobiernen”

María José Pizarro, Amaranta Hank, Mafe Carrascal, Lalis y David Racero coincidieron en la urgencia de activar mecanismos de emergencia y abrir el país a la cooperación internacional frente a la crisis humanitaria

Políticos criticaron a Abelardo de la Espriella tras sismo en Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa - @DavidRacero/X - @smilelalis/X
Políticos criticaron a Abelardo de la Espriella tras sismo en Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa - @DavidRacero/X - @smilelalis/X
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que, hasta el momento, no ha recibido una solicitud formal de ayuda por parte de las autoridades colombianas tras el terremoto de 7,4 que el lunes 10 de agosto de 2026 impactó varias regiones del occidente del país.

Pese a ello, el organismo internacional permanece en estado de alerta y preparado para intervenir si el Gobierno colombiano solicita colaboración. Así lo informó Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha), durante una rueda de prensa.

“Por el momento no se ha producido ninguna solicitud oficial de asistencia internacional, pero eso podría cambiar, y si eso sucede, el sistema de Naciones Unidas y los actores humanitarios estamos preparados para prestar todo el apoyo que esté en nuestras manos”, expresó Laerke ante los medios.

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El funcionario recalcó que el equipo de la ONU en Colombia se encuentra movilizado y mantiene contacto permanente con las oficinas regionales y centrales para responder ante una eventual petición de asistencia.

El video documenta operaciones de rescate en un área urbana afectada por el colapso de edificaciones. Múltiples personas, incluyendo agentes de policía uniformados y voluntarios, trabajan para extraer a los individuos de entre los escombros - crédito @PMT67 / X

Laerke enfatizó que “lo primero que debe hacerse es una evaluación adecuada de qué ha ocurrido exactamente, dónde están exactamente las necesidades y qué es lo que necesita”.

De manera preliminar, el portavoz señaló que las prioridades identificadas podrían incluir agua potable segura, kits de higiene y para el hogar, atención sanitaria y asistencia alimentaria.

El balance provisorio de las autoridades colombianas indica que el sismo ha dejado al menos 234 fallecidos. Además, casi 5.000 viviendas presentaron daños estructurales y al menos 387 quedaron completamente destruidas. El reporte agrega que 61 edificios colapsaron y que más de 550 instituciones educativas, 24 centros de salud y 350 centros comunitarios sufrieron afectaciones diversas.

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Las consecuencias del terremoto han provocado severas restricciones en el acceso a servicios esenciales en las zonas impactadas. Entre ellas se encuentran la electricidad, el suministro de agua, la atención médica y las comunicaciones. Asimismo, 53 carreteras resultaron afectadas, lo cual complica las labores de desplazamiento y socorro en distintas regiones.

María José Pizarro exige al Gobierno solicitar ayuda internacional tras el sismo - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro exige al Gobierno solicitar ayuda internacional tras el sismo - crédito @PizarroMariaJo/X

Tras lo anterior, María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico, instó públicamente al gobierno de Abelardo de la Espriella a emitir de manera inmediata la solicitud correspondiente: “Se debe emitir de manera inmediata la solicitud de ayuda internacional por parte del gobierno de Colombia, para que los países y organismos internacionales que han ofrecido apoyo puedan hacerlo”.

Pizarro criticó la falta de acción y pidió a la administración actuar con prontitud: “En vez de andar reconociendo Altos de Golan, hagan lo que corresponde. ¡Gobiernen!”.

Amaranta Hank pide al Gobierno solicitar ayuda internacional tras el sismo - crédito aleomanao/X
Amaranta Hank pide al Gobierno solicitar ayuda internacional tras el sismo - crédito aleomanao/X

En el mismo sentido, Alejandra Omaña, conocida artísticamente como Amaranta Hank y actual senadora del Pacto Histórico, se sumó al llamado a través de redes sociales con un mensaje dirigido a funcionarios claves: “Ajá, ¿y para cuándo @ABDELAESPRIELLA?”.

Mafe Carrascal exige ingreso de brigadas internacionales ante desborde de la emergencia - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal exige ingreso de brigadas internacionales ante desborde de la emergencia - crédito @MafeCarrascal/X

Por su parte, Mafe Carrascal, representante de la misma coalición, urgió a las autoridades a que permitan la llegada de brigadas internacionales: “Se los dije, no podemos esperar más @ABDELAESPRIELLA. Envíe nota diplomática, así sea verbal, permitan que brigadas internacionales apoyen porque la gente está sola operando, estamos evidentemente desbordados”.

Lalis pide al Gobierno aceptar ayuda internacional y destaca disposición de los Topos mexicanos - crédito @smilelalis/X
Lalis pide al Gobierno aceptar ayuda internacional y destaca disposición de los Topos mexicanos - crédito @smilelalis/X

Otra voz del Pacto Histórico, la representante Lalis, destacó la preparación de grupos de rescate extranjeros y la necesidad de aceptar su colaboración: “Esto no es un asunto menor. Ante la tragedia necesitamos manos, los rescatistas de México, los ‘Topos’ están listos. Le solicito al Gobierno Nacional, que acepten las ayudas internacionales. En el país hay familias que siguen buscando a sus seres queridos. Por favor!! @jrestrp”.

Desde la misma línea política, David Racero planteó la urgencia de adoptar medidas extraordinarias: “¿Qué espera el gobierno para sacar el decreto de emergencia? Esta gran calamidad pública, humanitaria, necesita de herramientas adicionales”.

David Racero reclama decreto de emergencia para atender crisis humanitaria - crédito @DavidRacero/X
David Racero reclama decreto de emergencia para atender crisis humanitaria - crédito @DavidRacero/X

Racero aclaró que su postura en esta coyuntura se alinea con la de anteriores emergencias: “Así como apoyaba las diferentes declaraciones de emergencia que hizo el Gobierno Petro respecto a Catatumbo, Guajira, etc que ellos sí nos criticaban y nos saboteaban en las Cortes, en esta oportunidad apoyó la necesidad de declarar emergencia para atender los departamentos más afectados”.

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