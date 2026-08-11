En medio de las afectaciones del terremoto, se presentó un incendio estructural en El Poblado en Medellín: dos personas resultaron lesionadas

Un incendio estructural se registró el lunes 10 de agosto en Medellín, en la comuna 14 de El Poblado- crédito Bomberos Medellín

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Una densa columna de humo negro alertó a los habitantes de El Poblado, en la comuna 14 de Medellín, durante la tarde del lunes 10 de agosto. La emergencia se desató cerca de la calle 11, en las inmediaciones del restaurante libanés Creta, donde el incendio fue visible desde distintos puntos del sector.

El incidente, que se originó en un espacio destinado al almacenamiento de material reciclable, requirió la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín. Según el alcalde Federico Gutiérrez, “dos tripulaciones de bomberos se encontraban atendiendo la emergencia” en los primeros momentos del operativo.

Aunque en un inicio no se reportaron personas lesionadas, la situación evolucionó rápidamente. Minutos después, Gutiérrez confirmó que el incendio fue controlado, pero aclaró que “fueron necesarias cuatro tripulaciones de bomberos para lograrlo”.

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El incendio, registrado la tarde del lunes, puso en riesgo edificaciones vecinas. Las autoridades indicaron que hubo afectaciones en una construcción aledaña, aunque no se detalló el tipo de daño. El hecho se localizó en un sitio donde, según registros previos, ya se han vivido otras emergencias similares.

El alcalde Federico Gutiérrez informó que el incendio fue controlado por el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

En el último balance oficial, el mandatario señaló que “dos personas sufrieron lesiones leves” como consecuencia de la emergencia. El hecho de que la conflagración se produjera en un espacio de acopio de reciclaje, donde históricamente han ocurrido incidentes, reavivó la preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona.

El incendio de la tarde del 10 de agosto en El Poblado movilizó a cuatro equipos de bomberos, quienes lograron controlar las llamas y evitar consecuencias mayores.

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Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, fue quien informó a la ciudadanía sobre el avance de la emergencia. En un primer momento, señaló la presencia de dos tripulaciones en el lugar; posteriormente, detalló que la magnitud del fuego obligó a duplicar los recursos en la zona.

“La conflagración estaba generando afectaciones en una edificación vecina”, indicó el alcalde en su informe, aunque evitó precisar la naturaleza de los daños.

El incendio se presentó en un lugar donde se almacenaba material reciclable, según informó el alcalde - crédito telemedellin.tv

El lugar donde se originó el incendio, utilizado para almacenar materiales reciclables, ya ha sido escenario de incidentes similares en el pasado. Vecinos y comerciantes del sector manifestaron su inquietud ante la reiteración de este tipo de emergencias, que ponen en riesgo tanto la seguridad de las personas como la integridad de los inmuebles colindantes.

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Balance de capitales más afectadas

En las primeras horas tras el sismo, las autoridades de Colombia enfrentan una tarea monumental: evaluar los estragos que dejó el terremoto de 7,4 grados en el departamento de Chocó. El fenómeno, con epicentro a 12 kilómetros de San José del Palmar, sacudió la región a una profundidad de 103 kilómetros.

La magnitud de la tragedia se refleja en los datos divulgados por Asocapitales la mañana siguiente. Según el informe, 181 personas perdieron la vida y más de 1.310 resultaron heridas en diferentes zonas del país. Además, el terremoto provocó daños severos en la infraestructura: 1.575 viviendas sufrieron afectaciones, 153 edificios colapsaron y seis aeropuertos quedaron fuera de servicio.

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Las ciudades de Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó permanecen en estado crítico. En estos lugares, los equipos de rescate y evaluación trabajan bajo protocolos de alerta roja, mientras intentan determinar el alcance real del desastre y brindar ayuda a los afectados.

A drone view shows the site of a damaged building following an earthquake, in Cali, Colombia, August 11, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

El presidente Abelardo De La Espriella comunicó la declaración de desastre nacional. Esta medida permitirá movilizar recursos adicionales y coordinar la asistencia humanitaria en los puntos más golpeados, donde los rescatistas continúan la búsqueda de sobrevivientes entre las ruinas y ofrecen atención médica a los heridos.

El terremoto ocurrido el 10 de agosto en Chocó dejó a Colombia ante una emergencia nacional, con decenas de muertos, centenares de heridos y daños en infraestructuras críticas. La declaración de desastre nacional por parte del Gobierno busca facilitar la llegada de recursos y ayuda internacional, mientras los equipos de emergencia se esfuerzan por localizar a desaparecidos y atender a las víctimas.

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Pereira, en el departamento de Risaralda, concentra el mayor número de víctimas fatales. Asocapitales reportó 66 fallecidos, 37 personas desaparecidas y 15 atrapadas bajo los escombros. Además, la ciudad registró el colapso total de 66 edificios y daños parciales en otros 26, agravando la situación humanitaria en la zona.