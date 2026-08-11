Rescataron a Diana, la mujer que permanecía bajo los escombros de un edificio en Cali: el alcalde Alejandro Éder confirmó la noticia

Rescate de Diana Lucía en edificio colapsado en Cali - crédito @alejoeder/X

Guardar

Luego de que el alcalde de Cali informara que Diana Marcela Troncoso Escobar seguía con vida bajo los escombros de un edificio, los equipos de rescate lograron sacarla con vida al mediodía del 11 de agosto, tras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana del 10 de agosto.

Al confirmar el operativo, el mandatario anunció: “¡DIANA FUE RESCATADA! Tras horas de trabajo incansable, nuestros organismos de socorro lograron rescatar a Diana entre los escombros. Ahora recibe atención médica prioritaria. Seguimos sin descansar, trabajando por nuestra gente”.

Alcaldía de Cali confirmó que luego de 16 horas de rescate, se logro sacar de los escombros a una mujer de 32 años que permanecía en un edificio en ruinas de Cali luego del terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto - crédito @AlcaldiaDeCali/X

El rescate con vida de la médica Diana Marcela Troncoso Escobar expuso dos datos centrales de la emergencia en Cali tras el terremoto de magnitud 7,4: los socorristas mantuvieron contacto con ella durante horas bajo los escombros del edificio Torres del Limonar y, con su extracción, la cifra de sobrevivientes recuperados llegó a siete.

PUBLICIDAD

La información fue relatada por fuentes del operativo y por la administradora del edificio en declaraciones a Blu Radio, donde se precisó que la mujer, de 32 o 33 años según el primer reporte, estaba sola en el apartamento cuando colapsó la estructura. Su familia había salido temprano y regresó cuando el edificio ya se había venido abajo.

El dato operativo más preciso lo aportó el cabo Sebastián Sánchez, que encabezó la maniobra de rescate: los equipos lograron acceder a ella desde las 9:00 p. m. del día anterior y trabajaron durante 16 horas junto con Bomberos Bogotá. El ingreso se hizo desde el quinto hasta el segundo nivel de la estructura, que era el punto donde se encontraba atrapada.

PUBLICIDAD

Luego de que el alcalde de Cali informara que Diana Marcela Troncoso Escobar seguía con vida bajo los escombros de un edificio, los equipos de rescate lograron sacarla con vida al mediodía del 11 de agosto, tras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana del 10 de agosto - crédito Reuters

Sánchez dijo que la médica nunca perdió la conciencia durante ese lapso. Ese detalle, sumado a que tenía una mano libre para recibir agua e hidratación, fue parte de las condiciones que permitieron sostenerla hasta su traslado a un centro asistencial.

El cabo explicó que el rescate exigió una apertura vertical dentro de la estructura colapsada. “Logramos acceder a ella desde ayer a las nueve de la noche. Desde ayer estuvimos trabajando hasta esta hora, un periodo operacional de 16 horas en conjunto con Bomberos Bogotá”, señaló. Agregó que el trabajo se concentró en una trayectoria descendente dentro del edificio. “Se trabajó en acceso vertical desde el quinto nivel de la estructura hasta el segundo nivel, que era donde ella estaba”, afirmó.

PUBLICIDAD

La secuencia del contacto con la víctima marcó otro de los puntos relevantes del relato. “Siempre tuvimos contacto primero verbal, después de acceder y pudimos tener un contacto físico. Siempre estuvimos activos con ella. Ella nunca estuvo inconsciente, siempre estuvo consciente, activa y gracias a eso pudimos rescatarla”.

Indicó que, al momento de ser extraída, su condición general era favorable dentro de la gravedad de la escena. “Ella se encuentra muy bien. En este momento ya está siendo trasladada a centro asistencial”.

Según el reporte del periodista en la transmisión, el colapso del edificio Torres del Limonar ocurrió tras el sismo registrado el lunes a las 07:34, con epicentro en San José del Palmar - crédito Sergio Acero/Reuters

La administradora del edificio identificó a la rescatada como Diana Marcela Troncoso y la describió como médica. Confirmó que, al momento del colapso, se encontraba sola en su apartamento. Sobre su estado físico, señaló que presentaba una lesión en una pierna. “Tiene un problema, parece, en una pierna, aprisionada por una pared o por un muro”, dijo, aunque añadió que, “entre todo”, estaba bien.

PUBLICIDAD

La misma fuente precisó que con Troncoso ya eran siete las personas rescatadas con vida, incluyendo al bebé Salomón Gómez, de tres meses.

El operativo reveló que los equipos de bomberos mantuvieron contacto con Troncoso durante toda la maniobra y que otra persona seguía localizada dentro de la estructura, lo que mantenía abierto el frente de búsqueda. Ese dato apareció en otra respuesta de Sánchez sobre el estado del resto del edificio. “Al momento tenemos confirmado otra persona que está trabajando Bomberos Bogotá en el rescate de esa persona”, informó.

La administradora también había anticipado esa posibilidad al referirse a una menor que aún no había sido extraída. “La niña está en proceso de rescate, pero todavía no ha salido. Posiblemente son los que sigan porque estaban muy juntos”, declaró.

PUBLICIDAD