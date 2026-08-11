Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Rescataron a Diana, la mujer que permanecía bajo los escombros de un edificio en Cali: el alcalde Alejandro Éder confirmó la noticia

El cabo Sebastián Sánchez dijo que la médica nunca perdió la conciencia durante ese lapso. Ese detalle, sumado a que tenía una mano libre para recibir agua e hidratación, fue parte de las condiciones que permitieron sostenerla hasta su traslado a un centro asistencial

Rescate de Diana Lucía en edificio colapsado en Cali - crédito @alejoeder/X

Guardar

Luego de que el alcalde de Cali informara que Diana Marcela Troncoso Escobar seguía con vida bajo los escombros de un edificio, los equipos de rescate lograron sacarla con vida al mediodía del 11 de agosto, tras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana del 10 de agosto.

Al confirmar el operativo, el mandatario anunció: “¡DIANA FUE RESCATADA! Tras horas de trabajo incansable, nuestros organismos de socorro lograron rescatar a Diana entre los escombros. Ahora recibe atención médica prioritaria. Seguimos sin descansar, trabajando por nuestra gente”.

Alcaldía de Cali confirmó que luego de 16 horas de rescate, se logro sacar de los escombros a una mujer de 32 años que permanecía en un edificio en ruinas de Cali luego del terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto - crédito @AlcaldiaDeCali/X
Alcaldía de Cali confirmó que luego de 16 horas de rescate, se logro sacar de los escombros a una mujer de 32 años que permanecía en un edificio en ruinas de Cali luego del terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto - crédito @AlcaldiaDeCali/X

El rescate con vida de la médica Diana Marcela Troncoso Escobar expuso dos datos centrales de la emergencia en Cali tras el terremoto de magnitud 7,4: los socorristas mantuvieron contacto con ella durante horas bajo los escombros del edificio Torres del Limonar y, con su extracción, la cifra de sobrevivientes recuperados llegó a siete.

PUBLICIDAD

La información fue relatada por fuentes del operativo y por la administradora del edificio en declaraciones a Blu Radio, donde se precisó que la mujer, de 32 o 33 años según el primer reporte, estaba sola en el apartamento cuando colapsó la estructura. Su familia había salido temprano y regresó cuando el edificio ya se había venido abajo.

El dato operativo más preciso lo aportó el cabo Sebastián Sánchez, que encabezó la maniobra de rescate: los equipos lograron acceder a ella desde las 9:00 p. m. del día anterior y trabajaron durante 16 horas junto con Bomberos Bogotá. El ingreso se hizo desde el quinto hasta el segundo nivel de la estructura, que era el punto donde se encontraba atrapada.

PUBLICIDAD

Luego de que el alcalde de Cali informara que Diana Marcela Troncoso Escobar seguía con vida bajo los escombros de un edificio, los equipos de rescate lograron sacarla con vida al mediodía del 11 de agosto, tras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana del 10 de agosto - crédito Reuters
Luego de que el alcalde de Cali informara que Diana Marcela Troncoso Escobar seguía con vida bajo los escombros de un edificio, los equipos de rescate lograron sacarla con vida al mediodía del 11 de agosto, tras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana del 10 de agosto - crédito Reuters

Sánchez dijo que la médica nunca perdió la conciencia durante ese lapso. Ese detalle, sumado a que tenía una mano libre para recibir agua e hidratación, fue parte de las condiciones que permitieron sostenerla hasta su traslado a un centro asistencial.

El cabo explicó que el rescate exigió una apertura vertical dentro de la estructura colapsada. “Logramos acceder a ella desde ayer a las nueve de la noche. Desde ayer estuvimos trabajando hasta esta hora, un periodo operacional de 16 horas en conjunto con Bomberos Bogotá”, señaló. Agregó que el trabajo se concentró en una trayectoria descendente dentro del edificio. “Se trabajó en acceso vertical desde el quinto nivel de la estructura hasta el segundo nivel, que era donde ella estaba”, afirmó.

La secuencia del contacto con la víctima marcó otro de los puntos relevantes del relato. “Siempre tuvimos contacto primero verbal, después de acceder y pudimos tener un contacto físico. Siempre estuvimos activos con ella. Ella nunca estuvo inconsciente, siempre estuvo consciente, activa y gracias a eso pudimos rescatarla”.

Indicó que, al momento de ser extraída, su condición general era favorable dentro de la gravedad de la escena. “Ella se encuentra muy bien. En este momento ya está siendo trasladada a centro asistencial”.

Según el reporte del periodista en la transmisión, el colapso del edificio Torres del Limonar ocurrió tras el sismo registrado el lunes a las 07:34, con epicentro en San José del Palmar - crédito Sergio Acero/Reuters
Según el reporte del periodista en la transmisión, el colapso del edificio Torres del Limonar ocurrió tras el sismo registrado el lunes a las 07:34, con epicentro en San José del Palmar - crédito Sergio Acero/Reuters

La administradora del edificio identificó a la rescatada como Diana Marcela Troncoso y la describió como médica. Confirmó que, al momento del colapso, se encontraba sola en su apartamento. Sobre su estado físico, señaló que presentaba una lesión en una pierna. “Tiene un problema, parece, en una pierna, aprisionada por una pared o por un muro”, dijo, aunque añadió que, “entre todo”, estaba bien.

La misma fuente precisó que con Troncoso ya eran siete las personas rescatadas con vida, incluyendo al bebé Salomón Gómez, de tres meses.

El operativo reveló que los equipos de bomberos mantuvieron contacto con Troncoso durante toda la maniobra y que otra persona seguía localizada dentro de la estructura, lo que mantenía abierto el frente de búsqueda. Ese dato apareció en otra respuesta de Sánchez sobre el estado del resto del edificio. “Al momento tenemos confirmado otra persona que está trabajando Bomberos Bogotá en el rescate de esa persona”, informó.

La administradora también había anticipado esa posibilidad al referirse a una menor que aún no había sido extraída. “La niña está en proceso de rescate, pero todavía no ha salido. Posiblemente son los que sigan porque estaban muy juntos”, declaró.

Temas Relacionados

Diana Marcela TroncosoRescate de mujerCaliTerremoto en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno declarará emergencia económica por terremoto en Colombia: el Banco Mundial destinará USD450 millones para atender la situación

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, indicó que se espera que la declaratoria quede en firme el 11 de agosto de 2026 y que los recursos estén disponibles al final de la semana

Gobierno declarará emergencia económica por terremoto en Colombia: el Banco Mundial destinará USD450 millones para atender la situación

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: se reportó sismo de 3,5 en Chocó; van 188 muertos en todo el país

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: se reportó sismo de 3,5 en Chocó; van 188 muertos en todo el país

Alcaldía de Bogotá habilitó 1.125 vacantes laborales: 740 puestos no requieren formación profesional y hay más de mil cupos para mujeres y jóvenes

La convocatoria de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico incluye opciones para quienes tienen bachillerato o educación básica, con cargos en manufactura, servicio al cliente, construcción, logística, salud y tecnologías de la información

Alcaldía de Bogotá habilitó 1.125 vacantes laborales: 740 puestos no requieren formación profesional y hay más de mil cupos para mujeres y jóvenes

Tres ciudades no estarían en condiciones de recibir fútbol por el terremoto: esta sería la solución de la Dimayor

Aunque la entidad informó que el 14 de agosto volverían los campeonatos, tras el terremoto de magnitud 7,2 existen preocupaciones para la logística de algunos encuentros

Tres ciudades no estarían en condiciones de recibir fútbol por el terremoto: esta sería la solución de la Dimayor

Juan Fernando Quintero fue anunciado como nuevo jugador del Independiente Medellín: “Vuelve a su casa”

El volante, que ha manifestado ser hincha del equipo, regresa al fútbol colombiano después de un año y dos meses

Juan Fernando Quintero fue anunciado como nuevo jugador del Independiente Medellín: “Vuelve a su casa”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera y Jenny López quedaron en shock: así quedó la iglesia donde se casaron en Pereira

Jhonny Rivera y Jenny López quedaron en shock: así quedó la iglesia donde se casaron en Pereira

Ryan Castro y J Balvin ofrecieron sus aviones privados para transportar ayudas tras el terremoto en Colombia: Feid y Karol G también se sumaron

Famosa modelo colombiana relató cómo vivió el terremoto en Medellín en medio de una cirugía: “Tenía anestesia general”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karina García tuvo que ser llevada a la clínica: se incrementaron las contracciones de su embarazo tras el sismo que sacudió a Colombia

Deportes

Tres ciudades no estarían en condiciones de recibir fútbol por el terremoto: esta sería la solución de la Dimayor

Tres ciudades no estarían en condiciones de recibir fútbol por el terremoto: esta sería la solución de la Dimayor

Juan Fernando Quintero fue anunciado como nuevo jugador del Independiente Medellín: “Vuelve a su casa”

La Dimayor tomó una decisión final sobre el caso Yhormar Hurtado, jugador de América de Cali

Deportes Tolima conoció los nuevos horarios para los octavos de Libertadores: así quedó la llave con Independiente del Valle

Estas son las nuevas fechas y sedes para los partidos de Santa Fe vs. River por Copa Sudamericana