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Gustavo Petro ordenó al Pacto Histórico desplegar militantes para ayudar a víctimas del terremoto: abrieron puntos de donación

El exmandatario pidió activar apoyos y mantener contacto con comunidades golpeadas, tras el movimiento de las 7:34 a. m. con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y exigió respuesta estatal inmediata

Gustavo Petro pidió a los integrantes y simpatizantes del Pacto Histórico coordinar acciones solidarias por la emergencia en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE
Gustavo Petro pidió a los integrantes y simpatizantes del Pacto Histórico coordinar acciones solidarias por la emergencia en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE
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El sismo de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el lunes 10 de agosto dejó un saldo preliminar de 234 personas fallecidas y más 2.500 heridas, según los reportes oficiales, mientras los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda y rescate, además de la evaluación del impacto en al menos cinco departamentos.

En respuesta a la emergencia, el expresidente Gustavo Petro ordenó a los integrantes y simpatizantes del Pacto Histórico a coordinar acciones solidarias y a permanecer atentos a las necesidades de las comunidades afectadas.

“A todos los integrantes del Pacto Histórico, a quienes nos han acompañado y apoyado, les hago un llamado a coordinar esfuerzos, activar la solidaridad y estar atentos a las comunidades afectadas por el fuerte Temblor registrado a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Expreso mi solidaridad con todas las personas y familias afectadas”, señaló el exmandatario.

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Petro enfatizó en la importancia de que el Estado llegue primero a los territorios más golpeados y reiteró que “el Gobierno nacional debe garantizar una respuesta inmediata, articulada y humana”.

Petro reclamó que el Gobierno nacional garantice una respuesta inmediata, articulada y humana en los territorios más golpeados por el sismo - crédito X
Petro reclamó que el Gobierno nacional garantice una respuesta inmediata, articulada y humana en los territorios más golpeados por el sismo - crédito X

El llamado de Petro incluyó una mención especial a los municipios como San José del Palmar, Río Iró, Nóvita y Quibdó en el Chocó, así como Chaparral, Coello, Payandé e Ibagué en el Tolima. También extendió su solidaridad a las ciudades de Pereira, Manizales, Armenia, Cali y Bogotá, donde se reportaron daños y víctimas.

En una emergencia nacional no puede haber territorios olvidados ni ciudadanos de segunda categoría. El Estado debe llegar primero a quienes más lo necesitan.Se debe poner toda capacidad del Estado al servicio de la gente. Nadie puede quedar atrás”, concluyó Petro.

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Acciones inmediatas y centros de acopio

Tras el pronunciamiento, el Pacto Histórico anunció que su sede en Bogotá funcionará como centro de acopio para recibir donaciones y canalizar recursos destinados a los damnificados del terremoto.

En un comunicado, la organización advirtió que la prioridad es “salvar el mayor número de vidas, atender a las familias damnificadas y garantizar que las ayudas lleguen de manera rápida y efectiva a los territorios”.

El Pacto Histórico anunció que su sede en Bogotá funcionará como centro de acopio para recibir donaciones para los damnificados del terremoto. - crédito X
El Pacto Histórico anunció que su sede en Bogotá funcionará como centro de acopio para recibir donaciones para los damnificados del terremoto. - crédito X

La coalición política detalló que se sumará a una campaña nacional de solidaridad, coordinando esfuerzos con las autoridades nacionales y territoriales, así como con los organismos de gestión del riesgo. Además, el Pacto Histórico destinará fondos a la Cruz Roja colombiana para fortalecer la atención humanitaria y el acompañamiento a las víctimas.

El partido indicó que su apoyo no se limitará a la recolección de donaciones, sino que ofrecerán respaldo técnico y operativo a los equipos de emergencia en terreno. Los horarios de atención del centro de acopio serán anunciados a través de sus canales oficiales, y se recibirán prioritariamente aquellos elementos que respondan a las necesidades identificadas por las autoridades.

Llamado a la transparencia y la unidad

El Pacto Histórico solicitó al Gobierno información pública y actualizada sobre la crisis humanitaria, incluyendo las necesidades reales de los territorios, las medidas adoptadas y el avance de la asistencia. La organización rechazó cualquier intento de politizar la tragedia e hizo un llamado a la unidad nacional: “Es momento de unidad, solidaridad y fortaleza”, manifestaron en su declaración.

La coalición informó que coordinará una campaña nacional de solidaridad y destinará fondos a la Cruz Roja colombiana para la atención humanitaria - crédito X
La coalición informó que coordinará una campaña nacional de solidaridad y destinará fondos a la Cruz Roja colombiana para la atención humanitaria - crédito X

A través de sus mensajes, la coalición reconoció la labor de las autoridades, personal sanitario, equipos de búsqueda y rescate, y comunidades locales, subrayando que su trabajo resulta esencial para la protección y asistencia de los damnificados.

La situación en Colombia tras el sismo ha motivado la movilización tanto de actores políticos como de la sociedad civil. Las acciones se han centrado en la atención médica, el alojamiento temporal, la provisión de agua y alimentos, y el acompañamiento a las familias afectadas, con el objetivo de evitar que “nadie quede atrás”, como expresó el propio Petro en su mensaje.

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