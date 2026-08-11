Terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella entregó balance de la tragedia en Cali y anunció traslado de uniformados para resguardar el orden

Desde el Puesto de Mando Unificado en Cali, el jefe de Estado confirmó 35 fallecidos en la capital vallecaucana, 700 heridos y 188 personas desaparecidas, siendo esta última la principal prioridad de los equipos de rescate - crédito suministrado a Infobae Colombia

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que, tras declarar el desastre nacional por el terremoto de magnitud 7,4 el lunes 10 de agosto de 2026, la atención del Gobierno nacional se enfocará en “el rescate de las víctimas”, mientras en Cali, una de las ciudades más afectadas, se prepara un refuerzo de seguridad ante saqueos y problemas de orden público que han reportado las autoridades locales.

En el balance que entregó para la capital vallecaucana, el mandatario de los colombianos reportó 5.000 viviendas afectadas, 35 personas fallecidas y cerca de 700 heridos. También señaló que hay tres hospitales “completamente colapsados”, otros 18 con afectaciones en su infraestructura y 39 centros educativos dañados.

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Tras su visita a Quibdó, el presidente Abelardo de la Espriella se desplazó a Cali, Valle del Cauca, donde recibió un informe actualizado sobre las afectaciones provocadas por el reciente terremoto ocurrido en el país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Sin embargo, como lo expresó a los medios, el dato que más lo preocupa es el que se registre un total de 188 desaparecidos, por lo que respondió al clamor del alcalde de Cali, Alejandro Éder, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, de destinar un contingente de rescatistas para buscar entre los escombros a las personas que estén atrapadas tras la tragedia. Para ello, las próximas horas serán vitales.

“Ya tenemos en la ciudad de Cali 228 rescatistas y los caninos que nos van a ayudar en esa búsqueda de los desaparecidos”, afirmó De la Espriella, que también expresó que, a solicitud de Toro y Éder también llegaron 105 ingenieros militares para evaluar infraestructuras afectadas.

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A escala nacional, el fuerte movimiento telúrico dejó, de manera preliminar, 132 personas fallecidas y más de 570 heridas en distintas capitales del país, según el reciente Reporte de Situación número seis de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), al corte de las 4:45 p. m.

Equipos de emergencia efectuaron el rescate de una persona adulta y un bebé de pocos meses de edad entre los escombros en Cali - crédito @ColombiaOscura/X

El reporte de la entidad, a la espera de un nuevo consolidado desde Presidencia, indicó que Pereira, Cali y Quibdó concentran algunas de las mayores afectaciones. La capital de Risaralda registra 60 fallecidos; Cali, 15 muertos y 380 heridos; mientras que Quibdó reporta ocho víctimas mortales y cuatro menores desaparecidos tras el colapso de un colegio, de las 13 que reportó el Chocó.

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Preocupación por saqueos en Cali: Abelardo de la Espriella confirmó disposiciones de seguridad

En el mismo informe, el presidente De la Espriella sostuvo que “ha habido saqueos y problemas de orden público” desde el momento de la tragedia, lo que hizo necesaria la imposición de toque de queda en la ciudad, a partir de las 8:00 p. m. y hasta las 6:00 p. m. “Al amanecer de mañana tendremos en la ciudad más de mil hombres protegiendo y resguardando la ciudad para evitar desmanes”, agregó el mandatario.

Además, se anunció el nombramiento de un equipo especial para coordinar la respuesta estatal.

“He designado a un equipo de funcionarios del Gobierno para que, desde el Gobierno nacional, con los representantes del gobierno departamental y los gobiernos municipales, articulen todo lo que se requiera”, destacó el gobernante, con miras a lo que se requiere en uno de los territorios en el que el impacto de la naturaleza fue inclemente.

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Una multitud de personas, incluyendo personal de emergencia, adelantó un operativo de rescate en una notaría de Cali - crédito @OrlvndoA/X

Entre los funcionarios que fueron encargados por De la Espriella para atender la emergencia se destaca Elsa Noguera, ministra de Transporte, y la viceministra de Infraestructura, María Fernanda Santa, oriunda de Cali. Este grupo tiene la responsabilidad de asegurar la colaboración y la efectividad en la gestión de la emergencia en el Valle del Cauca.

“Aquí no hay distingos ni hay divisiones ideológicas cuando de defender a nuestra gente, cuando de ser solidarios se trata. Este es un solo equipo, este es, es una sola visión, es una sola bandera, que es la bandera de Colombia”, reiteró el jefe de Estado, que venía de visitar Quibdó, en donde estuvo con las autoridades locales, y estará el martes 11 de agosto en el Eje Cafetero.

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