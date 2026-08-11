Maleta de emergencia: elementos esenciales para afrontar un terremoto

La maleta de emergencia debe permanecer en un lugar de fácil acceso para poder tomarla rápidamente durante una evacuación -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Una emergencia puede obligar a salir de casa en cuestión de segundos y dejar a una familia sin acceso inmediato a agua, alimentos, comunicaciones o medicamentos. Por eso, después del terremoto que sacudió varias zonas de Colombia, vuelve a cobrar importancia una recomendación básica: tener lista una mochila con elementos esenciales para enfrentar las primeras horas posteriores a un sismo.

No se trata de guardar cualquier objeto ni de preparar el equipaje con demasiada anticipación. La mochila debe reunir artículos que permitan resolver necesidades básicas mientras las autoridades y los organismos de socorro atienden la emergencia. También debe estar ubicada en un punto donde pueda tomarse con facilidad.

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Una linterna, una radio con pilas y un silbato pueden ser útiles para mantenerse informado y pedir ayuda después de un sismo -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el Instituto Distrital de Gestión de riesgos y Cambio Climático (Idiger), entre los elementos recomendados está una radio con pilas. Este aparato puede resultar útil para seguir las instrucciones de las autoridades cuando otros medios de comunicación no estén disponibles. La linterna es otro elemento indispensable, especialmente si se presentan cortes de energía o es necesario desplazarse en espacios con poca iluminación. También conviene incluir un silbato. Aunque parece un objeto sencillo, puede servir para pedir ayuda o facilitar la ubicación de una persona que haya quedado atrapada entre los escombros.

La protección personal también debe tener espacio dentro de la mochila. Mascarillas y guantes pueden ser útiles durante una emergencia, especialmente cuando hay polvo, residuos o labores de limpieza. A esto se deben sumar alimentos no perecederos y agua embotellada, suficientes para atender las necesidades básicas mientras se recuperan las condiciones normales.

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El contenido debe contemplar además elementos para protegerse del clima. La recomendación incluye un abrigo y al menos dos mudas de ropa adicionales. Un botiquín básico completa esta parte de la preparación, junto con jabón y alcohol para mantener la higiene y realizar labores de desinfección cuando sea necesario.

La maleta debe revisarse cada seis meses para comprobar el estado de los alimentos, medicamentos y demás elementos almacenados -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hay objetos pequeños que pueden ser igual de importantes y que con frecuencia quedan fuera de la preparación. Uno de ellos es un cargador portátil para el celular, que puede permitir mantener activo un dispositivo de comunicación cuando no haya electricidad. También se recomienda guardar un duplicado de las llaves de la vivienda o del vehículo. El dinero en efectivo es otro recurso que puede resultar necesario. Lo aconsejable es llevarlo en billetes de baja denominación, especialmente ante situaciones en las que los medios electrónicos de pago no funcionen o no estén disponibles.

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También es conveniente organizar los elementos de manera que puedan encontrarse rápidamente. Los artículos de uso frecuente pueden quedar en compartimentos superiores, mientras alimentos, ropa y otros suministros pueden distribuirse para aprovechar el espacio. La idea es que la mochila sea práctica, fácil de transportar y suficientemente completa para responder a las necesidades más inmediatas durante una situación de emergencia, sin dificultar su traslado o evacuación.

La ubicación de la mochila es tan importante como su contenido. Debe permanecer en un lugar de fácil acceso, preferiblemente cerca de la puerta de salida, para evitar perder tiempo durante una eventual evacuación. Guardarla en un sitio de difícil acceso puede hacer que los elementos preparados no estén disponibles cuando más se necesiten.

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Esta infografía detalla los elementos cruciales que debe contener una mochila de emergencia, organizada en categorías como documentos, alimentos, higiene, ropa y herramientas, vital para la preparación ante cualquier eventualidad -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La preparación tampoco termina cuando la mochila queda lista. Es necesario revisarla cada seis meses para verificar el estado de los productos, revisar las fechas de vencimiento de alimentos y medicamentos y reemplazar aquellos elementos que ya no estén en condiciones adecuadas. Esta revisión permite mantenerla lista para ser utilizada en cualquier momento.

La emergencia reciente en Colombia volvió a mostrar la magnitud que puede alcanzar un sismo. El terremoto registrado este lunes dejó, según el balance citado en la información oficial, al menos 132 personas fallecidas. Además, el Ejército colombiano informó del despliegue de más de 180 rescatistas para apoyar la búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapadas bajo los escombros de las edificaciones afectadas.

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