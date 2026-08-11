Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Maleta de emergencia: elementos esenciales para afrontar un terremoto

Tener estos artículos reunidos y ubicados en un sitio de fácil acceso puede ayudar a resolver necesidades básicas durante las primeras horas de una emergencia

Mochila de emergencia abierta, botellas de agua, linterna, radio portátil, botiquín, alimentos enlatados, paquetes de comida, silbato, mascarillas, documentos.
La maleta de emergencia debe permanecer en un lugar de fácil acceso para poder tomarla rápidamente durante una evacuación -crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

Una emergencia puede obligar a salir de casa en cuestión de segundos y dejar a una familia sin acceso inmediato a agua, alimentos, comunicaciones o medicamentos. Por eso, después del terremoto que sacudió varias zonas de Colombia, vuelve a cobrar importancia una recomendación básica: tener lista una mochila con elementos esenciales para enfrentar las primeras horas posteriores a un sismo.

No se trata de guardar cualquier objeto ni de preparar el equipaje con demasiada anticipación. La mochila debe reunir artículos que permitan resolver necesidades básicas mientras las autoridades y los organismos de socorro atienden la emergencia. También debe estar ubicada en un punto donde pueda tomarse con facilidad.

PUBLICIDAD

Primer plano de varias manos sosteniendo una linterna amarilla, una radio gris, dos botellas de agua, una mascarilla blanca y un logo del IGP.
Una linterna, una radio con pilas y un silbato pueden ser útiles para mantenerse informado y pedir ayuda después de un sismo -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el Instituto Distrital de Gestión de riesgos y Cambio Climático (Idiger), entre los elementos recomendados está una radio con pilas. Este aparato puede resultar útil para seguir las instrucciones de las autoridades cuando otros medios de comunicación no estén disponibles. La linterna es otro elemento indispensable, especialmente si se presentan cortes de energía o es necesario desplazarse en espacios con poca iluminación. También conviene incluir un silbato. Aunque parece un objeto sencillo, puede servir para pedir ayuda o facilitar la ubicación de una persona que haya quedado atrapada entre los escombros.

La protección personal también debe tener espacio dentro de la mochila. Mascarillas y guantes pueden ser útiles durante una emergencia, especialmente cuando hay polvo, residuos o labores de limpieza. A esto se deben sumar alimentos no perecederos y agua embotellada, suficientes para atender las necesidades básicas mientras se recuperan las condiciones normales.

PUBLICIDAD

El contenido debe contemplar además elementos para protegerse del clima. La recomendación incluye un abrigo y al menos dos mudas de ropa adicionales. Un botiquín básico completa esta parte de la preparación, junto con jabón y alcohol para mantener la higiene y realizar labores de desinfección cuando sea necesario.

Mochila de emergencia abierta con botellas de agua, linterna, radio, botiquín, documentos, alimentos, vendas y pastillas sobre una mesa de madera. Mapa al fondo.
La maleta debe revisarse cada seis meses para comprobar el estado de los alimentos, medicamentos y demás elementos almacenados -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hay objetos pequeños que pueden ser igual de importantes y que con frecuencia quedan fuera de la preparación. Uno de ellos es un cargador portátil para el celular, que puede permitir mantener activo un dispositivo de comunicación cuando no haya electricidad. También se recomienda guardar un duplicado de las llaves de la vivienda o del vehículo. El dinero en efectivo es otro recurso que puede resultar necesario. Lo aconsejable es llevarlo en billetes de baja denominación, especialmente ante situaciones en las que los medios electrónicos de pago no funcionen o no estén disponibles.

También es conveniente organizar los elementos de manera que puedan encontrarse rápidamente. Los artículos de uso frecuente pueden quedar en compartimentos superiores, mientras alimentos, ropa y otros suministros pueden distribuirse para aprovechar el espacio. La idea es que la mochila sea práctica, fácil de transportar y suficientemente completa para responder a las necesidades más inmediatas durante una situación de emergencia, sin dificultar su traslado o evacuación.

La ubicación de la mochila es tan importante como su contenido. Debe permanecer en un lugar de fácil acceso, preferiblemente cerca de la puerta de salida, para evitar perder tiempo durante una eventual evacuación. Guardarla en un sitio de difícil acceso puede hacer que los elementos preparados no estén disponibles cuando más se necesiten.

Infografía que muestra una mochila de emergencia central y los iconos de sus contenidos esenciales: documentos, agua, alimentos, ropa, higiene, botiquín y herramientas.
Esta infografía detalla los elementos cruciales que debe contener una mochila de emergencia, organizada en categorías como documentos, alimentos, higiene, ropa y herramientas, vital para la preparación ante cualquier eventualidad -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La preparación tampoco termina cuando la mochila queda lista. Es necesario revisarla cada seis meses para verificar el estado de los productos, revisar las fechas de vencimiento de alimentos y medicamentos y reemplazar aquellos elementos que ya no estén en condiciones adecuadas. Esta revisión permite mantenerla lista para ser utilizada en cualquier momento.

La emergencia reciente en Colombia volvió a mostrar la magnitud que puede alcanzar un sismo. El terremoto registrado este lunes dejó, según el balance citado en la información oficial, al menos 132 personas fallecidas. Además, el Ejército colombiano informó del despliegue de más de 180 rescatistas para apoyar la búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapadas bajo los escombros de las edificaciones afectadas.

Temas Relacionados

Maleta de emergenciaTemblor en ColombiaSismos en ColombiaKit de emergenciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: siguen las actividades de rescate; hay 132 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y se confirmó el fallecimiento de más de 130 personas

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: siguen las actividades de rescate; hay 132 muertos

Judicatura suspende términos judiciales por terremoto en Colombia hasta el 14 de agosto

El Consejo Superior de la Judicatura tomó la medida para revisar sedes afectadas y proteger a funcionarios tras el sismo del 10 de agosto

Judicatura suspende términos judiciales por terremoto en Colombia hasta el 14 de agosto

Resultado Sinuano Noche hoy 10 de agosto

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 10 de agosto

Terremoto en Antioquia deja casi 700 viviendas afectadas y activa ayudas desde Medellín

Las autoridades reportaron daños en colegios, hospitales, iglesias y sedes administrativas. También hay 12 heridos y un fallecido en Támesis

Terremoto en Antioquia deja casi 700 viviendas afectadas y activa ayudas desde Medellín

Barranquilla enviará 45 rescatistas y abrirá centro de acopio por terremoto en Colombia

Alejandro Char instaló un PMU en Puerta de Oro y puso a disposición capacidad hospitalaria e ingenieros estructurales para apoyar regiones afectadas

Barranquilla enviará 45 rescatistas y abrirá centro de acopio por terremoto en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Así vivieron los famosos el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto: “Casi se me sale el bebé”

Lina Tejeiro dejó pistas de su embarazo en MasterChef Celebrity: “Quiero ser mamá”

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yeison Jiménez no descansa: propiedad del cantante sufrió daños por un incendio y los familiares dieron reporte de la situación

Deportes

Chapecoense, equipo del fútbol brasileño, se solidarizó con el pueblo colombiano tras el terremoto que sacudió al país

Chapecoense, equipo del fútbol brasileño, se solidarizó con el pueblo colombiano tras el terremoto que sacudió al país

Miguel Palacios, jugador del Deportivo Pereira, está desaparecido tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia: salió de entrenar y nadie sabe de él

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

Conmebol aplazó los partidos de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima por el terremoto en Colombia

América y Atlético Nacional invitaron a sus hinchas a donar para los damnificados por el terremoto en Colombia: así lo puede hacer