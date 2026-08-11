Chapecoense, equipo del fútbol brasileño, se solidarizó con el pueblo colombiano tras el terremoto que sacudió al país

El escudo de Chapecoense, equipo del fútbol brasileño, y la bandera de Colombia - crédito Chapecoense

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La Federación de Fútbol del Chapecoense expresó este lunes 10 de agosto de 2026 su solidaridad con el pueblo colombiano y con las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió diferentes regiones del país.

El club brasileño, que mantiene un vínculo histórico con Colombia desde la tragedia aérea de 2016, publicó un mensaje en el que acompañó a las familias de las víctimas y a quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia.

“En este momento de dolor e incertidumbre, el club transmite su deseo de fortaleza, su cariño y sus oraciones, especialmente a los familiares y amigos de las víctimas de esta tragedia, así como a todos aquellos que enfrentan las consecuencias del desastre”, señaló Chapecoense en su comunicado oficial.

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El equipo brasileño también hizo un llamado a la solidaridad y la unión en medio de la emergencia. “Que la solidaridad y la unión brinden consuelo en este momento tan difícil y que la esperanza sea mayor que la adversidad”, agregó la institución.

Esto fue lo que expresó Chapecoense para el pueblo colombiano, después del sismo - crédito Chapecoense

¿Qué relación tiene Chapecoense con el fútbol colombiano?

El mensaje de Chapecoense adquiere un significado especial para el fútbol colombiano debido a la relación que se construyó entre el club brasileño y Atlético Nacional después de la tragedia ocurrida el 28 de noviembre de 2016. En aquella fecha, el avión que transportaba al plantel de Chapecoense hacia Medellín se accidentó en las montañas de Antioquia cuando el equipo viajaba para disputar contra el conjunto antioqueño la primera final de la Copa Sudamericana.

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La tragedia dejó 71 personas fallecidas, entre jugadores, integrantes del cuerpo técnico, dirigentes, tripulantes y periodistas. Seis personas sobrevivieron al accidente. El hecho marcó al fútbol sudamericano y generó una ola de solidaridad internacional con Chapecoense y con las familias de las víctimas.

Atlético Nacional tuvo un papel central en ese momento. El equipo colombiano solicitó a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que Chapecoense fuera reconocido como campeón de la Copa Sudamericana 2016, pese a que la final no pudo disputarse. La petición fue aceptada por el organismo y el conjunto brasileño recibió el título continental.

Así apoyó a Colombia, la Real Federación Española de Fútbol . crédito @rfef

Desde entonces, la relación entre Chapecoense y el fútbol colombiano trascendió la competencia deportiva. Los homenajes, encuentros y mensajes entre ambas instituciones se convirtieron en parte de la memoria de aquella tragedia y consolidaron un vínculo de respeto entre Brasil y Colombia.

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Por esa razón, el mensaje publicado este lunes por Chapecoense fue recibido en un contexto particular. El club brasileño, que en 2016 recibió el respaldo de Colombia durante uno de los momentos más difíciles de su historia, ahora manifestó su acompañamiento al país tras el terremoto que provocó afectaciones en distintas zonas.

Mario Alberto Yepes es el único jugador colombiano que ha estado el PSG, equipo que se pronunció de esta forma para apoyar el país - crédito @PSG_espanol/X

Los otros equipos internacionales que también apoyaron a Colombia

La solidaridad internacional también llegó desde otras instituciones vinculadas al deporte. El Paris Saint-Germain manifestó su acompañamiento a Colombia y a las personas afectadas por el movimiento sísmico. “Nuestra solidaridad está con Colombia y con todas las personas afectadas por el terremoto”, indicó el club francés, que además envió sus condolencias a las familias que atraviesan este momento.

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El Athletic Club de España también publicó un mensaje dirigido al pueblo colombiano. El equipo vasco expresó su “solidaridad y cariño” y tuvo un recuerdo especial para la Peña Athletic Club Manizales, ubicada en una de las zonas afectadas por el terremoto.

Asimismo, la Real Federación Española de Fútbol transmitió sus condolencias a las víctimas y manifestó su respaldo a Colombia durante la emergencia. De esta manera, diferentes instituciones del fútbol internacional se sumaron a los mensajes de apoyo mientras los organismos de emergencia continúan atendiendo las consecuencias del terremoto.

Para Chapecoense, sin embargo, el mensaje tiene un componente adicional. Nueve años después de la tragedia que cambió la historia del club y que tuvo a Medellín como destino final de aquel viaje, la institución brasileña volvió a dirigirse a Colombia en un momento de dolor. Esta vez, para expresar solidaridad con las familias afectadas y recordar que el vínculo construido en 2016 permanece vigente.

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