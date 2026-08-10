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Fuerte temblor de magnitud 7,4 también se sintió en Cundinamarca: suspendieron clases tras reportar daños en varios municipios

El movimiento telúrico con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se registró a las 7:34 a. m. y provocó afectaciones en edificaciones, servicios públicos e infraestructura, según reportes preliminares departamentales

La gobernación aplazó el regreso a las aulas en cuatro localidades después de hallar daños en muros y salones, mientras bomberos y autoridades revisan el alcance real de las afectaciones - crédito Gobernación de Cundinamarca
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El sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, estremeció la región central de Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, dejando grietas y fisuras en edificaciones de varios municipios de Cundinamarca.

Como medida preventiva, el gobernador Jorge Emilio Rey anunció la suspensión de clases en Tabio, San Francisco, Anapoima y Subachoque, debido a los daños detectados en instituciones educativas.

A partir de las 7:34 a. m., el movimiento telúrico se sintió con fuerza en numerosos municipios del departamento. Los reportes preliminares de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (Uaegrd) dan cuenta de daños estructurales, afectaciones en servicios públicos y la necesidad de inspecciones técnicas detalladas para determinar el alcance real de los perjuicios. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni víctimas fatales en el departamento.

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Un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió Cundinamarca y dejó grietas y fisuras en edificaciones de varios municipios - crédito Gobernación de Cundinarmaca
Un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió Cundinamarca y dejó grietas y fisuras en edificaciones de varios municipios - crédito Gobernación de Cundinarmaca

Evaluación de daños y suspensión de clases

La decisión de aplazar el regreso a clases en los municipios con mayores afectaciones responde a la aparición de grietas y fisuras en muros y estructuras de colegios públicos, según explicó el gobernador Rey.

En Subachoque, la I.E.D. Ricardo González presentó dilataciones y fisuras leves en los muros de mampostería. En Anapoima se identificaron grietas en el Colegio Julio César Sánchez, especialmente en el bloque de salones de grado noveno, mientras que en Tabio y San Francisco las autoridades educativas y cuerpos de bomberos realizan inspecciones tras reportarse daños similares.

La medida busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo mientras se completan las evaluaciones estructurales. Rey señaló que la verificación de afectaciones continúa en todo el departamento y que la coordinación con los cuerpos de Bomberos, la Defensa Civil y las administraciones municipales es permanente.

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La Gobernación de Cundinamarca suspendió las clases en Tabio, San Francisco, Anapoima y Subachoque por daños detectados en instituciones educativas tras el sismo - crédito Gobernación de Cundinarmaca
La Gobernación de Cundinamarca suspendió las clases en Tabio, San Francisco, Anapoima y Subachoque por daños detectados en instituciones educativas tras el sismo - crédito Gobernación de Cundinarmaca

Reportes detallados de afectaciones por municipio

La Uaegrd, a través del Citel, mantiene un monitoreo activo en los 116 municipios de Cundinamarca, consolidando información sobre daños en edificaciones, infraestructuras públicas y redes de servicios básicos.

  • En Ubaque, se identificaron posibles afectaciones estructurales en el Palacio Municipal, áreas de almacenamiento y la plaza de mercado.
  • En Mosquera, la caída de canecas al interior de una bodega ocasionó el cierre preventivo del lugar, sin personas lesionadas, y se reportó una falla eléctrica en la vereda La Victoria.
  • En Madrid, los equipos técnicos verifican afectaciones en viviendas y, en la empresa Everist, la caída de canecas en una bodega generó un derrame de producto que está siendo controlado.
  • En Nilo, se monitorean daños en la Institución Educativa Departamental Oreste Sindici y en las torres de Tamarindo.
  • En Ricaurte se reportó agrietamiento en oficinas de servicios públicos.

Los reportes también incluyen novedades en Soacha, donde se registran agrietamientos en centros de salud y en la urbanización Conjunto Amarato, y en Cabrera, con posibles daños en cuatro sedes educativas, entre ellas la Escuela Panamericana y la I.E.D. Integrada de Cabrera. Chía reporta agrietamientos en el Colegio Fusca, y en Tenjo se evalúan daños en el hospital local y en parques empresariales.

En Subachoque, Anapoima, Tabio y San Francisco, los colegios públicos presentan fisuras y grietas que obligaron a aplazar el regreso a clases - crédito Gobernación de Cundinarmaca
En Subachoque, Anapoima, Tabio y San Francisco, los colegios públicos presentan fisuras y grietas que obligaron a aplazar el regreso a clases - crédito Gobernación de Cundinarmaca

Afectaciones en infraestructura y servicios públicos

La emergencia también afectó corredores estratégicos, redes eléctricas y de gas.

  • En Sopó, urbanizaciones como Suetana, Valles de Sopó y el Condominio Reservado Pinono presentan fisuras en algunas edificaciones.
  • En Funza, la caída de canecas con sustancias químicas en bodegas de parques empresariales fue controlada por bomberos, y se atendió un escape de gas en el Conjunto Alborato.
  • En Tocaima, se reportó el agrietamiento de una vivienda en el casco urbano, mientras que en Puerto Salgar y Girardot se verifican daños en viviendas particulares.

La Uaegrd enfatizó que los reportes son preliminares y que las verificaciones continúan en coordinación con las autoridades locales.

Respuesta institucional y canales de reporte

La administración departamental, en conjunto con los cuerpos de emergencia y los municipios, mantiene la alerta y el monitoreo constante. El gobernador Rey subrayó que la prioridad es la seguridad de la comunidad educativa y de la población general, por lo que se adoptarán nuevas medidas preventivas conforme avancen las inspecciones.

Municipios como Ubaque, Mosquera, Madrid, Nilo y Ricaurte reportaron afectaciones en bodegas, viviendas, oficinas públicas, instituciones educativas y fallas eléctricas después del sismo - crédito Gobernación de Cundinarmaca
Municipios como Ubaque, Mosquera, Madrid, Nilo y Ricaurte reportaron afectaciones en bodegas, viviendas, oficinas públicas, instituciones educativas y fallas eléctricas después del sismo - crédito Gobernación de Cundinarmaca

Los ciudadanos pueden reportar incidentes o novedades al Citel Cundinamarca (320 240 6929) o al correo apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co. Desde la gobernación se expresó solidaridad con las familias de las víctimas y con los departamentos más afectados por el sismo.

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